En la tarde del domingo, antes de llegar al teatro, me ocurrió una de las cosas más tradicionales de un buen malaguita. No fue una ola del melillero traicionera, ni un cenachero inoportuno vendiendo pescado. Tampoco fue un trono en extraordinaria cortando calles o un terral sorpresivo de los de dejarte el pelo fatal. Lo que sucedió fue un accidente en el falso túnel de Carlos “Hayga” que hizo que apunto llegara tarde a la función. Yo que no me he perdido ni a La prometida ni a la Murga de San Roque, sudé sangre para llegar y acongojado por la demora acabe aparcando mal. Así que tuve un ojo en el escenario y otro en la posible grúa . Miedo mucho miedo. Vamos con los detalles canalla de esta segunda preliminar y dejémonos de problemas de aparcamiento porque problemas tenemos todos como diría aquel.

El tipo Qué le gusta a un comparsista un sombrero Volumen 2. No, no podemos darle caña a los Julio Verne porque es que están guapos de verdad. Hasta el incombustible Chorly. Aguja de oro a espera de los demás. Así que hablaremos de si se puede ligar vestidos de cigüeña en el carnaval. Yo digo un rotundo No. Seguramente acabes haciéndote más fotos con niños al estilo mascota del Tívoli que llevándote al huerto a cualquier incauto o incauta que se deje atrapar por un nota con un bebé en lo alto y una cabeza con pico de remate. Que le vamos hacer, los murguistas estamos para otras cosas. Puesta En Escena Como mola el Globo y como mola el nido. Pero lo que me encandiló es ver reflejados en un telar de la ESAD, distintos Grafitis de Las lagunillas. Me entra a mí mi vena almejera victoriana y no puedo parar de pensar en aquel lugar y su indiscutible olor a pollo asado con ajo del mítico Don Pablo. Ole, ole de verdad. Viva el Barrio de La Victoria cuna del gran Emi Bonilla La juventud de julio Letra Esta vez casi ponemos algo que no llevaba letra como detalle canalla. El traspiés del Erton que tropezó con unos faldones negros que servían para tapar al coche fantástico hizo que se remontase una actuación que iba camino de la desgracia. Pero lo que quiero comentar es el segundo pasodoble de la Murga de Roquetas. Un intento de leñazo al gobierno hablando de precariedad laboral, de miedo a perder las pensiones. Pero vamos a ver. Si se ha subido el SMI, se ha aprobado de aquella manera la reforma laboral y se le ha dado paga a los jubilados. Tirarle a la luz o a la inflación o a la gasolina que ahí me uno a lo Molotov sin problemas. Música No hubo temazo así destacable para bailar. En esta ocasión tendremos que esperar a cuartetas con música de Sergio Dalma o de los Brincos que es lo que nos gusta a nosotros. Aunque no es música queremos reflejar el esfuerzo del Erton de hacer el zumbido de la luz roja del Coche fantástico. De categoría La noche no deparó más. No hubo ni intentona de prorrogar más lo inevitable. Llevar a las niñas al colegio a primera hora duele mucho. Mucho más que si te caes del nido de lo alto de un campanario. Mañana más y mejor o no.