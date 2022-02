Cuando eres adolescente llegan a ti mil y una corriente del mundo cultural. Cuando eres adolescente todo se vive intensamente, somos como esponjas que todo nos empapa hasta calarnos todos los poros de nuestro cuerpo. La intensidad para escuchar música, cantar, bailar, o tocar algún instrumento es elevada a la máxima potencia. Pero tiene que llegar a ti, porque si no es así esa pubertad y el despertar del adulto se quedara sentado en un banco de un parque con una litrona y un cigarro. Y cuando eres adolescente y llega el veneno carnavalero a tus venas, la combustión es cuanto menos apabullante. Y esa combustión está provocando que en Málaga haya un tímido, pero certero despliegue de agrupaciones juveniles. Eso sí en su mayoría conformada por chicas, pero ahí están enseñándonos, que a pesar de los derrotistas que nos dicen que no hay relevo generacional, el carnaval de Málaga tiene futuro. Por qué esas chicas en un par de años pueden ser parte de grupos femeninos que achuchen a un concurso meramente masculino. Y esas chicas puede que arrastren a sus amigos y así engrosar las cuerdas de tenores, de contraltos o de músicos. ¿No lo veis?, lo del domingo fue una luz de esperanza brillante para nuestra fiesta. Con muchos aspectos a mejorar por supuesto, pero la actuación de las dos comparsas juveniles en la segunda preliminar fue de quilates. Paula y Carmen, ahí lo dejo. Una, autora de la música y letra con 16 años, y la otra una interprete que hace que te revuelvas en tu butaca. Carmen ver con la intensidad con la que disfrutaste tu actuación hace que valga la pena toda la fase de preliminares. Vamos chicas seguir ahí, no decaigáis y en unos años pegar bocados para estar en una final.

Concurso de juveniles ya El domingo se estrenó la comparsa de Maxi y Juani. Que fotografía más maravillosa de la comparsa en el escenario. El estribillo resuena hoy para ti, Maximo Gómez Padilla. Eternas noches de julio que aún nos quedan por vivir.