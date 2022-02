A partir de las 20.00 de un domingo empieza a venir a la mente el nacimiento del incipiente lunes. El trabajo, la rutina o el trasiego diario golpea a la puerta de tu cerebro provocando en él una terrible sensación de tristeza dando paso a esas depresiones dominicales que abogan a uno a ni siquiera cenar y meterse directamente a la cama repitiendo el mantra de buscar la ansiada bonoloto que haga que uno se retire y no vuelva a pensar en más penas. Con este espíritu debe uno de lidiar a la hora de realizar el trabajo de cronista y mantener el alma pura y limpia para recibir en un estado de forma óptimo lo que se canta e interpreta delante de uno en estas noches de febrero y de carnaval. Debe buscar ese Zen para dejarse llevar y atrapar por las coplas y en la noche de ese domingo todo vino rodado de la mano de la juventud de nuestro carnaval que de cantera, paso a paso, está trasmutando en realidad y nosotros tenemos la fortuna de verlo y el deber de cuidarlo. A continuación le desgrano sin mas vaivenes la noche de la segunda preliminar.

Abrimos con los comparsistas juveniles de El batallón de la Calle , unos grafiteros con altas dosis de reivindicación. Grupo juvenil que hemos visto crecer en las tablas de los teatros de nuestra ciudad. Destaca el empaque cantando del grupo de Eugenio Javier García y Paula García. Como suele pasar en los grupos de cantera, a medida que transcurre la actuación van soltando los nervios cuajando buenas actuaciones desarrollando el repertorio. A destacar el segundo pasodoble un canto y lema del grupo. Amistad y ensayos, autenticas vivencias que los marcaran de por vida. Un buen popurrí bien trabajado nos deja un estupendo sabor de boca de un grupo que en unos años estará concursando o habrá sembrado la semilla carnavalera en un buen puñado de chavales. Enhorabuena.

Otro cuarteto competía en el día de hoy. Ya llevamos 3. Uno juvenil y dos de adultos. El conocido Erton, que nos trajo aquel cuarteto famoso de las Espairmilleras, nos presentaba una parodia del mismísimo coche fantástico y sus personajes titulada El cuarteto fantástico. Precisamente en él recae el peso de la agrupación y como un buen centrocampista va repartiendo o asimilando el juego de la parodia que se hizo un poco larga. A raíz de un traspiés recibido con guasa por el respetable el grupo se viene arriba acabando en alto en el tema libre. El primer cuplé de categoría a la polémica de Carnaval y Cuaresma que tenemos este año. No está malote el cuarteto y está trabajado cosa que se agradece. Su suerte en manos del jurado como suelo decir en esta modalidad

El primer plato fuerte de la noche vino del dúo reencontrado de Maxi y Juani. Una comparsa de caramelo. De nuevo el autor es capaz de cambiar de registro de una manera asombrosa. La versatilidad en él es conocida, pero no deja de maravillar verlo en facetas más poéticas para otro año ser más combativo y luego volver a sorprendernos con una comparsa cargada de belleza. Un autentico homenaje a la literatura fantasiosa de Julio Verne se refleja En Aquellas Noches de Julio. Una letra nostálgica que nos habla de la imaginación por bandera que nos da hundirse en el universo del escritor de ciencia ficción. El virtuosismo de Juani en la guitarra se deja de ver en los punteos de entrada a los pasodobles. Si tengo que destacar algo en estos primeros esbozos de nuestro carnaval lo dejo para el popurrí. Una pieza delicada y bella con referencias a Málaga con las novelas de Verne. Para escucharlo una y otra vez de camino al trabajo. Disfrutaremos de ellos en sucesivos pases. Estoy seguro

Desde Roquetas la murga que cuenta por finales su presencia en nuestro concurso nos trajo un tipo de los que no te esperas. De cigüeñas que portan bebes. En el Pico Lo llevo . Este grupo canta con mucha fuerza como nos tiene acostumbrados. Hermoso primer pasodoble de presentación. De los clásicos que tanto me gustan y aunque no sea trascendentales gustan al aficionado. Tanda de cuplés propias de preliminares y un popurrí muy divertido y bueno en lo musical. No es de lo mejor que han traído, pero cada concurso es nuevo y es un mundo y por lo tanto optan cada años a nuevas metas. Se suelen crecer mucho en El Cervantes. Estaremos atentos a ellos

Terminamos con la imagen del día. Carmen, una chavala comparsista de La Comparsa Juvenil La Esperanza, rompía a llorar de la emoción en mitad del escenario tras el final del popurrí del grupo. Hacía tiempo que no veía a alguien vender también el producto de su comparsa arrastrando a sus compañeros a crecerse sobre las tablas. Un grupo que se puede decir que está consolidado concursando en la modalidad de adultos a pesar de su inexperiencia. Ésta misma, causó factura en los primeros compases de la actuación templando ya los nervios a medida que transcurría el repertorio. Un buen popurrí escrito por y para la juventud cerró la noche dejándonos un buen sabor de boca y sobre todo muchas ganas de ver como siguen aprendiendo y creciendo en nuestro carnaval que ellos tanto aman.

Ya se empieza a concursar fuera de las tablas. Me encanta. Ya se vienen los silencios. Los culos apretados en las butacas y las palmas sordas. Esto no lo cambia ni siete variantes nuevas con nombres griegos. Ay Momo todo sigue igual como diría la canción.