Silente apoyado en una esquina, empezaba a vislumbrar rostros conocidos. Se podía llamar a ese colectivo de personas como Los Nuestros. Sí, así de sencillo. Los Nuestros. Los que consumían radio a altas horas de la madrugada o se vaciaban en un chat al principio del internet cuando este iba a pedales. Los Nuestros. Saludos entrecortados. Apretones raros de mano o abrazos novatos por haber perdido la costumbre de tocarnos, de besarnos. Entre todos nos reconocíamos. De aquella casa rural, de aquel Rocío o de una moraga o de noches de ensayo o de líos gordos en una esquina. Somos los nuestros. Los aficionados. Los que nunca faltan y aparecen y te dan la vida que no es otra cosa que referir de lo cotidiano. Soraya, Francis, Luís, Esperanza, Anita, Juli... los nuestros y ayer disfrutaron y todos encendimos la llama dormida del carnaval.

La comparsa onubense, aunque a mí me gusta más decir huelvana, El Pregón abrió la noche. El tipo de pregonero de las distintas fiestas de Huelva se desgrana en un canto de amor a su ciudad en la presentación. Un grupo que suena muy bien. Que defendió muy bien su repertorio y que cantó a su ciudad en muchas partes del mismo. En un momento dado un integrante se dirigió al público en modo de escusa para explicar que por motivos del dificultoso año pues no habían cambiado repertorio para adaptarse a Málaga y su concurso. De verdad, no pasa nada. Málaga es una tierra sobradamente acogedora y es preferible ser honrado a impostado. De paso aprende uno sobre Huelva como aprendíamos sobre Cádiz escuchando su carnaval. Lógicamente esto lastrará en la participación en su concurso, pero no impide reconocer un grupazo trabajado con melodía y sin estridencias. En el popurrí levantaron al publico con una cuarteta dedicada al crimen de guerra de la desbandá. Perfectamente pueden estar en semifinales.

El cuarteto de Córdoba La Banda Fongirola causó una grata sorpresa conectando rápidamente con el público. Una parodia de unos ladrones inspirada en algunos momentos en cierta película sevillana, sirvió para conectar y llevarse al bolsillo a un público entregado. Bien definido los personajes. El cuarteto tiene ritmo y no se hace pesado en la parodia. Guiños a Málaga, sobre todo con momentos desternillantes con esos cordobeses en las playas de Fuengirola y Las Pedrizas. Estribillo cupletero y un tema libre cortito para no pasarse de tiempo. Cuajaron una buena actuación. Hay concurso de cuartetos y yo que me alegro.

La comparsa del Pino con Autoría de Malo, La Hospitalaria, volvió a traernos ese estilo fresco y directo al que nos acostumbró la comparsa en 2020. Este grupo será el desquite de un autor que no ha podido desarrollar su potencial por diversos motivos en los últimos años. Unos vendedores ambulantes en el centro comercial al aire libre de nuestra Málaga desgranan acertádamente muchos problemas actuales. Crítica envuelta en buenas voces y con una música de pasodoble con sello reconocible. Destacó un leñazo fuerte a la polémica del sábado de Carnaval y el vía crucis. El popurrí gusta porque van dando cera, pero de forma sutil. Heridas de estilete profundas para ver todo lo malo que rodea a Málaga como ciudad. Gran grupo. Gran actuación y con ganas de seguir escuchando a los churrianeros.

Golpe directo al mentón

Y llegó el golpe directo y seco al mentón de la modalidad de comparsas. Matria. Un grito sordo con sangre en la boca reivindicando Andalucía. Una obra que requiere ser degustada con un oloroso de la campiña. Macerada. Escuchada. Disfrutada. La variedad de matices hace que en 25 minutos nos mantengamos absortos ante lo desplegado. Se puede decir sin temor a equivocarnos que estamos ante la mejor puesta en escena de la historia del carnaval malagueño. Pero esto no distrae. Complementa. No voy a valorar letra ni cante. Solo la concepción del trabajo y su resultado. Está claro el mensaje. Se reviste de lo onírico del 27. Huele a romero, sabe a pan con aceite. A salitre y duele como la nieve del Veleta. Está plasmado. Sentiros orgullosos. Habrá tiempo de letras que revuelvan la bata de cola eterna. Mientras, ya hemos andado el primer escalón.

Con el alma en vilo y con los sentimientos revueltos tras la comparsa, nos llegó desde Marbella Los Anticuerpos que aprovechó perfectamente el calor que habían dejado los chicos de Matria. Una murga que hace lo que tiene que hacer. Divertir. Nos mantuvo con la sonrisa en la cara debajo de la mascarilla desde el principio hasta el final. Apoyado todo en un buen soniquete y en un grupo currado con buenas voces. Aunque la idea de vez en cuando naufraga, el grupo solventa con tablas el repertorio. Destaca la música del cuplé con cierto toque callejero de las ilegales. Un divertido popurrí rematado con sentimiento hizo vibrar el ESAD. Fijos en semifinales y quien sabe.

Cerró al magnifica noche la voluntariosa comparsa de Campillos La Partida con un tipo clásico de fichas de ajedrez. Le lastró cerrar sesión después de tener grandes actuaciones antes de ellas. Estas chicas defendieron repertorio de manera honrada. Muy estáticas sobre las tablas. Siendo el Popurrí la pieza mas destacable de su actuación.

Me han entrado ganas de escuchar Omega, del gran Enrique Morente, y soñar con un velero. Media sonrisa se me dibuja en la cara. El sueño me va venciendo. Momo, qué tendrás que hasta a las columnas de Hércules le haces cantar.