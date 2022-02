No sabía cómo meter el pregonero al Betis en el teatro. Llegó un punto que uno se pensaba que Lopera iba a salir de Postulante con ellos. Matria. La Tere, contenta. Y ese momento del romero, qué. Olía a romero. Una alfombra de romero a los pies de los comparsistas de Matria. Pero lo que nadie dijo es que el romero no se coge hasta que no lo bendiga Antonio Carlos. Por cierto, Antonio: qué haces para estar cada vez mas joven. Deja de abusar. Y Jose Luis que en 20 día te hace una comparsa qué. Vaya lío formasteis. Yo no estoy para estas emociones. Y lo peor es que aquí seguimos sin un canelo, sin un se va este... o un La prometida. Pero desde cuando una preliminar parece una semifinal. No hay derecho. El gafe de estrenar esta sección es más grande que el del malaguismo. Bueno, vamos a intentar desgranar los detalles canallas de una noche anti golfa.

El tipo Qué le gusta a un comparsista un sombrero Volumen 3. Estamos por dar el premio al mejor sombrero en la modalidad de comparsa. Menos al Pino, que iban con la gorra de los de Sabor a España. Sería difícil quedarnos con algún detalle del tipo de Matria tras leer el dossier de 5 paginas de Miguel así que nos vamos a quedar con el tipazo de la jefa de Los Anticuerpos. Un hermoso look pin up para un bigardo de metro ochenta. Su melena rizada pelirroja a juego con el vestido de la marina azul eléctrico nos cautivó. Más cositas así para alegrarnos la vista es lo que queremos y menos trigo en el gorro. Puesta en escena Me faltó una gitana con cuello vuelto en el decorado de Matria. El premio a la puesta en escena de la noche es sin duda para la puerta del cuarteto. Teniendo tan cerca Lucena, me traéis ese aglomerado con las dos escuadras, que aquello tenía más fragilidad que los dos laterales del Málaga. Así no. Las cosas bien hechas. Puertas provenzales que cueste un riñón cargarlas en la furgoneta camino de Córdoba. Ya lo sabéis para semifinales. Letra Esta vez me permito la licencia de hablar más de un gesto que de una letra. En un momento dado, la primera linea de la comparsa Matria, en el popurrí, se agacha e hinca una rodilla al suelo. En ese preciso momento pensé en mi estado de forma lamentable y en cómo me levanto yo de la cama por las mañanas o como me agacho a rccoger algo y me entró miedo al pensar como se iban a levantar esos señores tras la cuarteta, pero no. Ágiles como gacelas se enderezaron como si nada y siguieron tan ricamente. Rubén, me tienes que decir el secreto de esa segunda juventud que posees. Música La canción esa del tik está generando los primeros chupitos cada vez que suene del Carnaval. Vamos a chupito por día. Así no llegamos a la final, pudiendo juntarse varios chupitos por sesión en semifinales. Vamos a tener que ponernos serios. Incluso formar una plataforma contra esas cuartetas, avisado estáis. En Teatinos se respira el carnaval con un barrio volcado. Te paran por las calles para tirarte papelillos y serpentinas. A ver si el año que viene el de Ximénez se estira y pone a los dos arlequines de bombillas de 60 de calle Cárcer en la calle del ESAD, que parece aquello un tanatorio. Toca descansar de carnaval con este parón por selecciones. Esperemos que los comparsistas que han cambiado de grupo este año no vuelvan tocados de sus partidos internacionales con sus selecciones. Mañana, más. Bueno no, dentro de dos días.