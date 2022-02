Sucedió. Sin más. Son cosas que para que las disfrutes debes estar en ese sitio y en ese lugar en el momento preciso. Hay gente como mi buen amigo Víctor Martín que las atrae. Como un pararrayos en una tormenta. Aunque estás sobradamente preparado nunca es suficiente para lo que acontece. El carnaval de concurso tiene momentos íntimos que son para ti. Momentos para degustar cual copa de brandy con una chimenea encendida con un batín y un perro grande con muchos pelos reposando a tus pies. Momentos que se quedaran como aquella frase de película que decía: “Yo... he visto cosas que vosotros no creeríais: Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán... en el tiempo... como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.” Yo he visto la comparsa de Santa Fe.

Murga infantil Los 30+1 imparables

La noche se quedó corta por la ausencia a última hora de dos grupos de Aguilar de La Frontera con mismo autor, una pena. Se quedarán en el limbo de lo de a saber que traían. Verdaderamente es un milagro que este carnaval se esté celebrando. Por eso como un milagro y a salvar la noche apareció la mítica murga infantil de Paqui Prieto los 30+1 imparables, para deleitarnos con una antología de coplas de estos niños de la ya veterana agrupación que nutre de cantera a nuestro carnaval. Gracias a Nene y Paqui por su dedicación en un año que ha tenido que ser horrible para las agrupaciones infantiles por el devenir del virus y las estrictas normas que soportan nuestros críos. Cuatro pasodobles y un popurrí con una selección de cuartetas nos mantuvieron en ese limbo de la felicidad, del como si no hubiera pasado nada y en el que cada detalle no es más que la muestra profunda de amor de la fiesta de los mayores y niños que componen la agrupación. Niños salvando a adultos. Qué curioso.

Líbranos del mal

Acto seguido se presentó la primera comparsa de la noche Líbranos del mal, con una idea que me pareció muy buena. Una alegoría de la justicia. El tipo sin ser muy elaborado explicaba muy bien el concepto. La espada, la balanza, las chorreras de los jueces, la levita. Destacó el segundo pasodoble con un hermoso piropo a Málaga como debe ser y es mandado en las preliminares. O así al menos debería ser. Estribillo destacable y un popurrí interesante con altibajos. El caballo de batalla de los grupos femeninos sigue siendo la profundidad de segundas en las voces, enriqueciendo así más los matices de la excelente línea de tenores que tiene el grupo. En definitiva, una idea interesante que puede ser que siga desarrollándose en el Cervantes.

Te imaginas?

La Murga de Merchán, nos sorprendió con un tipo elaborado en una historia en dos actos. Los chicos de Te imaginas?, unos sin hogar que recogen del suelo un boleto del Euromillón que resulta premiado. Bien explicada en la presentación con buenos golpes. En la tanda de cuplés vuelve haber un zapatazo a la polémica Sábado de Carnaval vs Vía Crucis. Destacó el segundo cuplé, muy fresco sobre el concurso, la actuación se remata con un buen popurrí al tipo. Es verdad que la murga tiene como dos tiempos, la parte del sin techo algo más lenta y luego la parte del nuevo rico desternillante. A lo mejor habría que afianzar algo más la primera parte en lo que se refiere al humor. Estarán arriba.

Murga Luzyfer

En la batalla de las murgas de la noche, la murga del Chino hizo una actuación con empaque y categoría. Verdaderamente sensacional la primera fila de tenores que acarrea el grupo. Unos empresarios de las eléctricas se ríen literalmente de nosotros por pagar el recibo de la luz que estamos pagando. Destaca sobremanera el segundo pasodoble a lo fina que son las paredes de un bloque de pisos que se escucha todo. Literalmente todo. Los murguistas de Luzyfer, con unos cuernos diabólicos en el casco, levantan carcajadas nada más abrir el telón y eso es un añadido. La pieza más fuerte interpretada en la ESAD fue el popurrí con buenas cuartetas y otras que tienen buen desarrollo aunque el remate no explota. Se puede decir que anoche arrancó el concurso en murgas en Málaga por la diversidad de opiniones en los mentideros sobre los dos grupos en liza. Ya saben , lo de los culitos apretados en la butacas y las palmas roncas y las risas huecas.

Comparsa IndependenZia

Dejo para la final, la hipérbole de lo underground. Unos 1097 días y 500 noches después, llegó el sustituto de Canelo en este tipo de Carnaval Freak. El porqué sigo enganchado a esta bendita locura que es el carnaval malagueño. Desde Santa Fe llegó la comparsa IndependenZia, un incunable que va directo a la colección titulada comparsas que ver en verano para echar el rato. Literalmente no dieron una. Pero no pasa nada. Es incluso hasta mejor. Es muy difícil contar lo acontecido sin acabar en un cuartelillo de la Guardia Civil. Gracias, es lo único que puedo decir a estos luchadores andaluces con tipo de la Batalla de Bailén que vienen a no se qué. No dudo que el año habrá sido muy difícil, como lo es para todos. No lo dudo. Pero no, hay cosas que no. Un mínimo, algún detalle.

El corte del jurado va a estar curioso, pero no por cajonazos y llantos, si no por como conformamos las semifinales para no tirarnos desde el gallinero para abajo. Momo ilumina a los miembros honorables.