Esto se va acabando, ya mismo está la cruz guía de La Pollinica en la calle y el boquerón estará mas quemado que la suegra de un hindú en el Ganges. Esa sensación empieza a perseguirme. El papelillo se me escapa entre las manos. Como el final de la barra libre de una nochevieja mal aprovechada. Como ese amor de verano que no te da su Whatsapp. Como el final de la comparsa de Santa Fe. Como tú yendo a coger el 11 del Palo. Se termina aunque estemos en mitad del concurso. La nostalgia ya se apodera de todo. Al final seremos visualizaciones del Youtube. Un mero libreto arrugado, por eso es importante quedarnos con las vísperas, menos si son las previas claro. A continuación, una contra crónica más, desgranamos los detalles canallas de la cuarta preliminar que casi que tienen un solo ganador.

El tipo

Estuvo interesante esos cuernecillos en los sombreros de obra de la Murga del chino. En cambio, anoche, no destacó ningún sombrero de comparsista. Una rara avis en el concurso. Sin duda nos quedamos con la bandera de Andalucía desplegada por la Comparsa IndependenZia. Las banderas hay que plancharlas. Por que los cuadraditos de los dobleces dan muy mala sensación. Y ya de paso te gastas un poco más y te traes una buena no de esas que intentan quemarla y acaban en cualquier video viralizado por que no arden bien.

Puesta En Escena

Despistó Merchán para acabar con un cambio de look interesante del típico nuevo rico que no tiene estilo. La levita tres cuartos de las juezas quedaba impecable, y el disfraz de soldado clásico a la ordenes de Reding tampoco decía mucho, al igual que el traje de chaqueta de los del Chino. Cortita anoche la cosa para poner banderillas.

Letra

Aquí podemos hacer un master. Lo primero es una frase: Copla o muerte, de la comparsa de Santa Fe. Nos pusieron en duda para elegir. Destaca sobre manera utilizar al célebre Picolo de Goku en un cuplé. Magistral. Aunque el golpe fuerte del grupo, nunca mejor dicho fue en el popurrí. Tras una cuarteta balada muy lenta y acabada en piano, el señor que toca el bombo le da con más fuerza que un tío de Calanda cuando se rompe la hora. Madre del amor hermoso. Infarto. El Clínico que está al lado aumentando camas. Apareció la Cruz Roja repartiendo mantas de esas de papel de albal. Por favor, mas arritmias no.

Música

Ayer hubo una especie de alegría triste en un popurrí. Extrañísimo. Nos quedaremos mejor con las celebres cuartetas coreografiadas de nuestro querido Merchán. Pienso que la murga debería editar un video con ejercicios basados en sus popurrís para que los aficionados al carnaval perdamos peso. Que barbaridad de moverse y de ritmo.

Se acabó. No doy para más. Mi mente está absorta en ese multiverso que han abierto Matria e Independenzia. Realidades paralelas donde el Dr Strange lo pasaría tela de mal. Donde los guardianes del tiempo impedirían a Loki que se pasara por Granada. Donde las gemas del universo seguro que acabarían en el sombrero de algún comparsista. Ojalá un chasquido con el guantelete. Mañana más, seguro.