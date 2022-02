Que intensitos somos los carnavaleros. La gente que no está dentro de esta fiesta y nos ve desde fuera estoy segura que piensa que somos unos cansinos y unos fiebres. Pero es que no puede ser de otra manera. Somos unos jartibles. A veces nos ponemos en plan "drama queen", en lugar de disfrutar. ¡ A ver que esto es una fiesta, un hobby que aquí hemos venido a pasarlo bien! Ay señor, voy a decírmelo a mí misma varias veces, porque yo soy la primera que me tengo que aplicar el parche.

Y madre mía si disfrutamos con la preliminar del miércoles. Fue el resurgir de los alamaders, llego el derrotismo, llego el canalleo. Llego la droga dura para los amantes de las preliminares. Aquello que tanto hemos echado de menos, aquello que pensábamos que no llegaría este año, ocurrió. Y como disfrutamos. Y para colmo llega Merchán y Chino y ponen el colofón a una velada de jarana de categoría. Los carnavaleros somos también los más agoreros del mundo. En los corrillos y corrientes de opinión se hablaba semanas antes de que arrancara el concurso de la mala salud de la murga malagueña. Y aquí llega el Coac 2022 para darnos a todos una bofetada y hacernos ver, que las elucubraciones no son buenas, que vamos de listillos por la vida, y una vez más nos equivocamos. Ciudad Jardin, Marbella, Merchan, Chino... todo lo que llevamos hasta ahora en murgas ha sido de una calidad más que buena. 1097 días y 500 noches Que grata sorpresa la de Chino este año sube un escalón presentando un grupo afinado y con un popurrí lleno de pegotes y que cumplió su cometido: hacernos reír. Y en eso estamos, en pasarlo bien, en disfrutar ante un carnaval que se presentaba cuanto menos desesperanzador, y que sin embargo nos ha traído diversión de la buena. Y también emociones fuertes. COPLA O MUERTE, cantaban la comparsa de Santa Fe. Ay. Que buen rato pasamos el miercóles. Todavía queda mucho Coac por delante, cuanta luz estamos viendo a la oscuridad del túnel. Y ¡ A LA GUERRA! se fueron gritando caminito a Granada.