El síndrome de Stendhal es una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, temblor, palpitaciones, vértigo, confusión cuando el individuo es expuesto a obras de arte, especialmente cuando estas son consideradas extremadamente bellas. En contadas ocasiones, esto sucede en nuestro carnaval. Tras una actuación y la continua adrenalina fluyendo por tu cuerpo, se produce un bajón que te deja KO. Te deja completamente derrumbado en la butaca aún pensando en que si lo que acabas de ver es real. Ayer pasó. Volvió a pasar. Como si de un Louvre improvisado se desplegase ante ti y no supieses donde mirar, el stendhalazo te da en toda la cara y los temblores y la aceleración llega y al final todo es una sonrisa.

Se sumó un nuevo grupo a la fiesta y el motivo del parto es sin duda algo para dar la enhorabuena a todos los aficionados. La comparsa joven El País de Siempre Quizás debutó en las tablas dejando un grato sabor de boca a los aficionados. Es inevitable mamar de fuentes a la hora de la creación. Pocos son los que en la historia universal del arte salen puros y sin influencia ninguna de maestros. El grupo bebe de las aguas del mejor filosofo español del siglo XXI que no es otro que Don Juan Carlos Aragón Becerra y con esas reminiscencias nos deja ya píldoras y destellos claros del incipiente estilo propio de David Fernández que deja claro que de esto sabe con un segundo pasodoble de categoría con el teatro en pie a la finalización del mismo. El tándem musical conformado por Álvaro y Pablo da muestras de su sobrada inteligencia para crear una obra vital, joven, de consumo atemporal , de ganas de escucharlas en las noches de moraga. Estamos de enhorabuena, la criatura ha nacido de pie. Y ojo a una lucha por colarse en la final.

Volvió la murga del Zumaquero con Manu y Juanma en el tándem de la autoría. Unos recién divorciado que le dan la brasa a un bizarro camarero . Los murguistas de Bar en Peor vuelven a construir un personaje individual con muchos matices por explorar. En la presentación dejan claro el personaje. Algo tan claro que muchos grupos parecen que no lo entienden. De que va y a lo que va en la primera dos estrofas y ya tienes la obra clara para el espectador. Destaca la vuelta del pasodoble por excelencia de las murgas en cuanto a música. Alberto Zumaquero vuelve a regalar otra música para el museo del pentagrama de nuestro carnaval. Humorísticos en su letra, algo a lo que no nos tienen tan acostumbrados. Los cuplés propio de preliminares jalonan un buen estribillo. De nuevo, como nos tienen acostumbrados, es el popurrí la pieza estrella estando a la altura de tan laureado grupo. No pegó fuerte la agrupación confirmando así el nivel tan parejo que hay en la modalidad.

La murga No.Ni.Na conformada por míticos carnavaleros de nuestra fiesta, vinieron a lo que saben hacer mejor que nadie que no es otra cosa que divertirse con poca vergüenza. Estos negacionistas conspiranoicos del covid dejaron un par de pegotes de auténtico lujo. Siempre ver al Kike en medio es un regalo para el paladar de los aficionados a la murga y el cachondeo. Que bendición es saber como saben de que va el carnaval. Para mí este grupo es la esencia de la murga. Pasarlo bien e intentar contagiar y liar un taco en cualquier esquina.

Los murguistas de Ciudad Jardín han dado un paso hacia delante en lo musical y en lo vocal conformando un grupo compacto y bien cantado. Con un tipo de gnomos muy particulares, Los Encogíos nos dejaban un inicio de cuplé desternillante. La presentación aunque algo larga destaca por lo bien cantada que está . Un par de cuartetas de categoría que dejaban claro ese paso adelante de la agrupación. El trabajo está bien hecho para sentirse orgullosos. Yo les daba un pase más en el Cervantes.

Y tras el descanso apareció la definición de lo indefinible. La comparsa Los Patronos crea una oda al Carnaval de Málaga . Si visualmente hay que explicarle a alguien que es el carnaval, con una fotografía de la puesta en escena de estos comparsistas bastaría. Luís Bermudes es un regalo para la ciudad de Málaga como lo es Juanlu en la dirección y como también lo es y lo seguirá ya siendo inmortal por su legado Don Jesús Gutiérrez. El carnaval de Málaga empieza cuando el pasodoble de amor a la madre Málaga del Guti suena. El piropo como lección de amor. Tanta riqueza , tanto matices solo pueden producirnos el estupor al enfrentarnos a la belleza. El popurrí es la pieza excelsa del hedonismo. Es Don Carnal hecho carne. Tangible y reconocible. Solo queda disfrutar del estado de gracia de autor, grupo y del mismo Dios Momo. Nos quedan unas semifinales para entregarnos en las manos de la modalidad de comparsa. Gracias

Dejo para el final la murga comparsa infantil del Kara. Nuestro primer premio este año con permiso de todos. Otra hornada de futuros defensores de la libertad ha nacido. Málaga los acunará entre los arrullos de su mar. Los apellidos continuarán glosando la tierra. La gratitud se queda corta. Directamente es deuda. Enhorabuena