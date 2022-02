No meterse en na. De verdad. No queda más remedio que reñirte a ti. Si a ti familiar de... Una cosa es decir que guapo estás comparsista apodado X, que es algo necesario y que se está perdiendo y otra cosa es tocar palmitas que acompañan a la melodías. No. Hay gente a tu lado que quiere escuchar el repertorio para posteriormente romperse las manos a aplaudir si hiciera falta. Llámeme usted sieso si lo desea, pero hágame caso, silencio. Con ese silencio es como ganan los grupos de verdad. Bueno ya dejo de regañar que definitivamente yo soy un Don Nadie en esta vorágine de canallismo, pasión desbocada y griterío ultra que se produce al final de una gran actuación. Al final vamos con el detalle canalla de la quinta y penúltima preliminar.

El tipo

Que me gusta un gnomo irlandés borracho. Gloria pura, pero el tipo de la noche está disputado entre un Zumaquero de figurante y el Kike. Una cosa loca. Un barman entre los 50 y 60 o una negacionista de las vacunas con menos vergüenza que un comisionista de contratos de salud de la Comunidad de Madrid. Ah, por cierto que le gusta un sombrero a un comparsista volumen 5 con Los Patronos. Aunque para sorpresa del respetable los niños del país de nunca quizás no llevaban ningún sombrero en la cabeza dejando descolocados a todos.

Puesta en escena

Luis Bermúdez debería pensarse firmemente montar una empresa a lo Ikea, pero en malagueño. ¿Quiere usted una torre de catedral para su salón? O mejor, por qué no una esquina de la calle Larios en el dormitorio. Yo lo veo. Pero donde esté un forillo a negro que se quite todo el artificio pirotécnico de la profesionalidad de un carnaval cada vez mas profesional. Viva el cartel de neón que ponía Carnaval 1989.

Letra

Si el inicio de los cuplés de los gnomos era un uno de categoría, el punto de la noche de los que pagan la entrada vino de la mano de los murguistas de No Ni Na. Refiriéndose al Covid como el bicho para acto seguido decir que el bicho era el marido de Paqui Prieto. Mote por el que se conoce a ese magnífico carnavalero y gran persona. Desternillante, de lo que se van a quedar para la posteridad. El propio Bicho asentía tras el pegote. Magnífico

Música

A favor absolutamente de la inclusión de C. Tangana en el carnaval. La cuarteta con La Húngara y el madrileño da juego y así lo hicieron los Muariscos. Eso es lo que pedimos. Temazos. Menos rumbita de los Chichos y más La Rosalía. La cuarteta a capela o beatbox como me dijo Juanlu que queda muy técnico, pero no sé que es, con los trozos de distintas agrupaciones de nuestro carnaval está muy bien, pero no habéis metido a La Prometida. Eso resta puntos y lo sabéis.

Al final de la noche caí rendido a los brazos de Don Jesús, el poeta de Málaga. Para mí no hay algo más puro que un piropo. En los años difíciles se escribe con la rabia del amor. Y si ese amor es correspondido mejor. Me estoy poniendo tierno y tonto. No es mi estilo. Para terminar. Qué Guapo estás Panaero.