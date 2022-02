Estudiantes, Febrerillo el Loco y Los Patronos. Jesús Gutierrez es un especialista en dedicarles comparsas al carnaval. Metacarnaval. Y es que él en sí es Carnaval. Su evolución y llegada al Dito ha provocado que resulten apuestas de categoría, como la que vimos el jueves en la ESAD. Para aquellos que amamos esta fiesta, la comparsa de Guti este año es un auténtico​ regalo. Y sí algo queda claro este año es que hemos llegado al nivel de Cádiz en cuanto tipos y puestas en escena se refiere. Que colorido y menudos disfraces. Aquí ya no se trata de premios, se trata de analizar en profundidad hasta donde está llegando la calidad de la categoría de la comparsa en Málaga. Se está transformando, se está profesionalizando y alcanzando unos niveles que ya no va ser tan fácil venir a cantar al concurso malagueño. Y ahí ganamos todos. Que por fin nuestra fiesta tenga su sitio, tenga su reconocimiento, que se valore el trabajo de las obras de arte que se presentan, que formemos también parte del programa cultural de la ciudad. No como el patito feo, sino como un festival más. Que los creadores de músicas, de poesías cantadas y de decorados tengan su reconocimiento como verdaderos artistas. Y no se les tome cómo cuatro locos a los que les puede el veneno carnavalero. Y volvía Zumaquero, y lo hizo por la puerta grande.

Cómo para no estar contentos. Porque la conclusión de lo ocurrido en la velada del jueves, no es sólo de la batalla tan encarnizada que se va a librar en la comparsa con grupos ya consagrados, sino que también llego ese haz de luz de esperanza, esa sabia nueva, esa comparsa fresca llena de chavales que llegan fuerte para dejar claro que hay relevo. Que caramelo de "El País Siempre Quizás". Bien cantada, con buenas voces y una interpretación de diez. Que alegoría tan chula chavales. Que falta hacéis y que papel tan importante tenéis en el Carnaval. Y ya paro. Pero es que la emoción de grandes noches de preliminares te dura hasta el día siguiente. "Carnaval te quiero y te necesito".