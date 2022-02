El concurso en su fase preliminar llegó ayer a su final. Destacamos una enorme calidad a pesar de las continuas dificultades debido a la pandemia. Pasaron 9 murgas, 9 comparsas y dos cuartetos. Un recuerdo a los grupos que no han podido pasar en este 2022 a la siguiente fase. Esperemos que no se desanimen, curen sus heridas y mejoren en lo que no llegó a cuajar. La modalidad de comparsa vuelve a llevarse la pasión de los aficionados con cuatro comparsas disputándose los premios. Hubo gran mejoría en las murgas debido sin duda a la noche del viernes,

apretando una modalidad donde la igualdad es más que manifiesta. En cuanto a cuartetos, disfrutaremos de la modalidad más difícil de nuevo en el Cervantes. Se han quedado unas semifinales de no muy larga duración con calidad que se agradecen. La comparsa del Arroyo se presentó con un tipo generalista de presos. Un canto a la opresión reivindicativa con un Abraham Jaén en la autoría en plena forma. Los veteranos y jóvenes de la comparsa El Canal de los Presos rallaron la perfección en su actuación. Si a alguien hay que enseñar que no sepa lo que es una comparsa aquí tenemos el ejemplo perfecto de un producto de calidad clásico al más estilo purista. Sensacional. Con un popurrí con cuartetas brillantes con un gusto cantadas muy difícil de ser empatado por nadie. Hay una colombiana en el mismo, para tirarse de coco del regusto con la que está interpretada. Se mete directamente en la pelea este grupo bajo la dirección del gran Ginés. A tener muy en cuenta en la siguiente fase del concurso. Los chicos de Ricky Loriguillo de la murga Este año vengo con el Mono, han sido la sorpresa de las preliminares y es gracias a una inteligencia y un buen trabajo plasmado en la murga de manera evidente, dando no uno sino tres pasos adelante que les valió su pase a las semifinales por primera vez en esta joven formación. Una murga bien cantada y con un concepto de humor sano que mantiene la carcajada constante con un público entregado en toda la actuación. Breves, afortunadamente, toques cuarteteros que hicieron que el público entrase en predisposición a dos buenos cuplés. Guiños a la afición en un doble final del popurrí desternillante. De obligado cumplimiento buscarlos en la calle para echar un rato de categoría. Esperamos con expectación su pase en la Semifinal. La murga de San Pedro de Alcántara y Estepona con buenos murguistas conocidos por nuestra tierra, pegaron un campanazo con un tipo muy simpático donde la caracterización y estar metido en el personaje durante todo el repertorio facilitó una clara conexión con el público. Unos peruanos flamencos de Te quiero de aquí a Lima nos encandilaron con un producto muy bien cantado con una presentación muy divertida rematada con una rumbita de categoría. El primer pasodoble a Málaga como mandan los cánones fue muy aplaudido. Dos buenos cuplés dan paso a uno de los estribillos del concurso. Todo rematado con un popurrí al tipo con buenas historias que levantan carcajadas. En definitiva, la calidad de este grupo es notable siempre, pero este año han sumado una clara apuesta por la murga divertida y bien caracterizada que los puede meter en la pelea de la final si atinan en el Cervantes. Desde Rute nos llegaron unos orientales metidos en un taller donde laboralmente son explotados por la industria textil. Una murga bien querida por los aficionados. La presentación está jalonada de golpes con doble sentido e ironía que han de ser captados por el espectador para su diversión. Es muy importante saber escuchar a los grupos que apuestan por un humor diferente. Como viene siendo habitual en ellos, muy cuidada la puesta en escena y el acento del personaje haciendo creíble toda la obra. Los chicos de El tiempo entre costuras nos dejaron una reivindicación personal en el segundo pasodoble sobre su relación con el concurso malagueño y la falta de nombre de su grupo para tener que currarse más las cosas, según ellos, que otros grupos ya consagrados, así como la falta de apoyo en la afición . Esa es su visión que no concuerda con la mía, pero en fin, esto es carnaval. Detalles a Málaga constantemente como siempre nos tienen acostumbrados en su repertorio. Un buen popurrí para concluir la actuación que los metió por derecho en preliminares. Con ganas de más letras de los ruteños. El detalle canalla de la sexta preliminar del COAC 2022 La catarsis colectiva de la noche llegó con la familia León y los Locos por salir. Unos presos murguistas divertidísimos con aires de Huelin que dejó en el respetable el run run de un golpe de autoridad en la modalidad. A destacar la música de Pasodoble de Francis que sin duda es el más bonito del concurso. Cabía la duda de que si la llegada de Pepe León a a la autoría iba a eclipsar la labor de sus hijos con la murga. Nada más lejos de la realidad. El veterano murguista e ídolo de nuestro carnaval consigue dar el toque de inteligencia y veteranía para dar más empaque a una pedazo de murga. Los cinco leones de la primera fila es un autentico regalo para el aficionado del carnaval. Destacó sobre manera una redención de Pepe León por los devenires últimos de sus días en el segundo pasodoble donde levantó al publico cual resorte. Dos cuplés enchampelados divertidos dejan paso a un buen estribillo. El popurrí, pieza clave del grupo, nos regaló varias cuartetas de ser recordadas como la de la música taleguera. Si en la modalidad hay mucha igualdad, para mí, ellos han dado un paso por delante de los demás grupos.