El Carnaval vive un gran domingo con el potaje y el «asalto» al Cervantes

Ayer el Carnaval de Málaga vivía uno de sus días más esperados. La Previa del Perchel por la mañana y el inicio de la segunda fase del Concurso de Agrupaciones de Canto, por la noche. El potaje perchelero, una de las citas más populares de la fiesta, celebraba su veinte cumpleaños en un evento que se llevó a cabo en la Plaza de la Libertad de la Casa del Carnaval. Esta es una de las previas gastronómicas con mayor tradición.

Casi con total normalidad, con mascarillas pese a ser un acto al aire libre, pero con apreturas, cientos de personas se acercaron ayer domingo a los alrededores del antiguo convento del Carmen, donde precisamente la Fundación Ciudadana del Carnaval tiene su sede, para disfrutar de esta gran jornada del Carnaval.

En un ambiente festivo se desarrolló este evento, que contó con las actuaciones de las comparsas de Los Patronos, Los Hospitalarios, Aquellas Noches de Julio y las murgas No ni na y Este año vengo con el mono, además de la comparsa juvenil El Batallón de la Calle. El acto estuvo presentado por Toni Vertedor y tuvo una gran afluencia de público, que no quiso perderse las actuaciones de los grupos en directo además de un buen plato de potaje. «Venimos todos los años, es la previa que más nos gusta. Además que siempre vienen muchos grupos que no hemos podido ver en directo», señalaba Salvi Rodríguez, un aficionado del Carnaval de Málaga y un enamorado de esta previa. El ambiente del Perchel en época de carnaval es único, y ayer los vecinos del barrio que van a ser expulsados de sus viviendas aprovecharon este evento para despegar una gran pancarta y volver a reivindicar que «El Perchel no se vende».

Y el potaje perchelero fue abriendo boca para un domingo carnavalero por todo lo alto. A las 20.00 horas, el Teatro Cervantes abría sus puertas a la fiesta del invierno cálido. Las agrupaciones que han conseguido pasar el corte de preliminares se verán las caras en cuatro noches de infarto, donde se librarán las batallas más encarnizadas para colarse en la Gran Final del viernes. 26 agrupaciones serán las que pisarán las tablas del templo de las coplas, seis de ellas infantiles y juveniles, por lo tanto no concursan.