Ya hemos llegado al Cervantes. Ya nos refinamos y entramos en ese teatro que nos acoge con su simpatía habitual al carnavalero. Vamos casi nula. Muchos años ya de esa sensación de que molestamos en lo alto. Lo percibí desde el lado de los integrantes y lo percibo desde el lado de los medios. Bueno no vine aquí a luchar contra los elementos. A continuación pasamos a realizar esta contra crónica con un punto de vista culto y elegante entre otras cosas porque ya no nos dejan colar la petaca con el vino que riega el azul infinito del mar malagueño. ¡Pregonero. Pregonero!

El tipo

Cómo luce lo que no lucía en preliminares. Que cosa más bonita, delicada y profundamente teatral es el decorado de los de Maxi y Juani. En el sombrero de los onubenses del Pregón se observabas las típicas velas con la cera a medio consumir que se iban gastando cuando el pregonero escribía en esas largas noches de invierno su pregón. En definitiva, que han ahorrado luz tela como está la cosa. Supongo que los murguistas del Chino que van de empresario de las eléctricas no estarán muy contentos.

La puesta en escena

Al salir de la sesión de anoche, el globo de los chicos de Aquellas noches de Julio era cargado en una carretilla alejándose por los aledaños del Cervantes. Una escena onírica. Pude contemplarlo de cerca y que cosa más bonita. Las siluetas del Sky line malagueño o ese submarino están rematadas de forma certera para la escena. Con varios toques se puede hacer mucho. A mi lado, en el rato ese que nos pegamos cuando acaba la semifinal roneandote porque no tienes ganas de irte a casa, hablé con Luís Bermúdez, el artífice del decorado de los Patronos. Humilde, escuchaba todos los encargos que le hacíamos para decorar nuestras casas. Piénsatelo Luis.

La letra

Nos quedamos con otro pelotazo de pegote de nuevo del Cuarteto. El de la riada de JB. Como va a ser malo el alcohol, mala el agua que se lleva por delante los coches. Tú has visto unas riada de JB. Algo así más o menos lo soltó el gran Santi . Carcajada gorda. Las dotes cuartetistas de Amalia la boquerona también fueron desplegadas en la noche del Cervantes. Interactuó desde el público con fortuna con el cuarteto la murga gaditana. El pasodoble GPS de los gaditanos tuvo que ser difícil de aprender. Vamos que había sitios que no me sonaban. No a los megáfonos en carnaval ni en otras facetas de la vida.

La música

Hubo cambio de cuartetas de los chicos de Cádiz que con bastante inteligencia jugaron sus cartas. El final del cuarteto con esas gargantas ya apunto de romperse y mirando al tiempo creó unos nervios innecesarios. Como cuando estás esperando las dos rayitas del test. En el punteo de Juani en la entrada de los pasodobles se puede concebir niños de los bonito que es. Aunque la música de la noche seguirá siendo para las cigüeñas y su canción del Tik.

Es difícil el canalleo en el Cervantes. Lo dejaremos para la esquina del bar mítico a la bajada de los camerinos donde entre la semiclandestinidad de una persiana bajada cantaremos y contaremos lo que no nos dejan decir. Esto se va acabando amigos.