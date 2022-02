Aquellas noches de teatro ya no volverán. Es algo más que evidente. Aquellas noches de pasión y de rivalidad sumada a los apellidos familiares y a la tradición son frutos de las cenizas del boquerón. No hay más, no volverán por más que nos empeñemos en resucitar la nostalgia. Toca construir otras pasiones y otros motivos que hagan que la fiesta pueble cada rincón del primer templo de los carnavaleros.

La forma de hacerlo debe incidir en la juventud. Hay un grueso de chavalería que de manera anónima acude a eventos carnavaleros, a previas gastronómicas y presentaciones que no tienen ingresos para costearse un abono. Se crece envenenando con Momo a los que nada tienen que perder y solo piensan en disfrutar de la manera hedonista que requiere nuestro Carnaval. Olvidemos los réditos de algo que no va a dar dinero ni frutos más allá de una caja y del dinero vacío. Piensen y actúen. Esto ya no va de familiares que solo ven a su grupo y se van. La herida es más profunda. Un nudo en el estómago La murga de los protestantes En lo que se refiere a lo vivido en esta primera semifinal, la gran triunfadora de la noche fue la chirigota gaditana reconvertida a murga de David Amaya que concursó de manera magistral. El soniquete puro gaditano sonó a una altura considerable en el Cervantes. Un segundo pasodoble con guiño a Málaga fue la introducción a un cuplé divertidísimo sobre el mismo que arrasó. Buen popurrí cambiando cuartetas. No sabemos si lo puntuado en preliminares donde se estuvo más flojo que en semifinales les pasará factura para entrar hipotéticamente en una final. A mí modo se lo han ganado sobradamente con el pase de ayer. Sin duda agradecer su participación en el concurso a estos señores de La murga de los protestantes y todo el cariño demostrado por su profesionalidad a la hora de afrontar su participación en la semifinal. Este cuarteto esta TOCao El cuarteto de los chicos de Salas sufrió una transformación en escena digna de resaltar. La parodia y los cuplés no terminaban de golpear al escaso público del Cervantes. Aún así con solvencia y ciertos guiños salvaron esta parte del repertorio. Y llegó el tema libre para estos integrantes del Cuarteto esta TOCao tras una sucesión de chistes buenos de Santi, el publico entró en calor y acompañó con sonoras carcajadas a un cuarteto venido arriba. El cuarteto está trabajado y bien elaborado. Dejaron un buen sabor de boca que puede influir a la hora de un hipotético pase a la final. Como tal a destacar que las improvisaciones de Salas dieron mucho juego y es algo a tener en cuenta en ciertos momentos de naufragio interpretativo. Ojalá vernos el viernes. Aquellas noches de julio Tras el descanso la calidad de Maxi y Juani volvió a regalarnos otra comparsa para el recuerdo con una sentimentalidad y emociones que retumbaron sobre las tablas del Cervantes. Una comparsa con una bella puesta en escena que lució sobre manera en el teatro. Un disfraz delicioso que puede perfectamente a optar a la aguja de oro al mejor tipo. Aquellas noches de julio intenta tirando de nostalgia que retomemos el amor por la lectura y su fruto más deseado, la imaginación. Hermoso segundo pasodoble con el giro marca de la casa de Maxi. Una historia sobre el amor de dos hombres que acaba en ese vínculo de padre a hijo. En el primero un castañazo bien hilado a la polémica del Sábado de Carnaval. El punteo de entrada de Juani en los pasodobles deja de entrever el virtuosismo de uno de los mejores guitarras de nuestro carnaval. Un popurrí delicioso con cuartetas hermosas muy aplaudidas por el público nos deja claro su clara apuesta de finalista. En definitiva, una comparsa preciosa. Lo Llevo en el Pico Desde Roquetas volvió a venir unas cigüeñas cargadas de bebés con ganas de repartirlos por todos lados. La murga que siempre que ha venido ha tocado final no voló alto entre los aficionados en su fase preliminar. Consciente de ello, estos murguistas de Lo Llevo en el Pico pusieron toda la carne en el asador en la tanda de cuplés quedando muy resultones los mismos. Mejor el primero. Un grupo que canta por derecho y que está en este tren de murgas que intentan estar en la final. No es su mejor año , pero son solventes en cuanto a grupo. Su suerte la del jurado. El Pregón Terminó la sesión con la comparsa de Huelva El Pregón que dedicó repertorio a nuestro pregonero Miguel Gutiérrez. Comparsa que si hubiese venido a concursar dedicando letras a nuestra tierra hubiese estado más arriba de lo que presumiblemente va a estar al finalizar el concurso. Destacan sus voces y afinación. Un buen grupo que estaremos encantados de que nos visiten en próximos carnavales si ellos lo desean. A todos nos duele lo mismo. Y es verdad que las llamadas a sumar y a sumar se repiten de unos años para acá, pero parece que la calculadora no tiene pilas porque esas sumas no llegan a tener un buen resultado. Momo échanos una manita.