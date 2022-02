Noche complicada la del domingo. El Concurso de Agrupaciones de Canto llegaba por fin al Cervantes. A nuestro templo, al teatro donde la magia carnavalera explota y todo cobra sentido. El teatro donde todo se magnifica y aquella obra que no te había parecido tan buena te cala en todos tus huesos carnavaleros. Y por fin después de dos años se alzó el telón en el coliseo de las coplas. La sensación tras la primera sesión fue rara y de desazón. Un nudo de tristeza extraño que se mezclaba con la emoción, la ilusión y las ganas de que los pasodobles remuevan los cimientos del Cervantes. Qué incongruencia todo. Nos hemos venido arriba durante las preliminares y ahora parece que esa pompa se desvanece. Qué papel tan importante tiene el público. La falta de público, el teatro medio vacío ha sido el run run de este primer día en las redes sociales. Ya son muchas las teorías que corren en ellas de porque ha ocurrido esto. Por qué ocurre, como arreglarlo, cuál sería la solución. Pero lo cierto es que por muchas vueltas que le demos, este año horribilis para todos los eventos y que había pasado desapercibido por el Coac, ha llegado. Puede ser que la pandemia se este dejando ahora ver en el armazón del concurso en el Cervantes. No son precios populares eso está claro. Pero cada noche 6 ó 7 grupos se dejan la piel para ofrecer al público su mejor disfraz y su mejor copla. Hay mucho trabajo, estamos hablando de obras de arte y que hay que poner en valor. No sé si ese será el problema. El esfuerzo para algunos es mucho, cuando pueden disfrutarlo de manera gratuita desde el sillón de su casa. Aunque esto es una pena porque hay un abismo de disfrutar de la obra en directo y verla a través de la pantalla. ¡Ay!

Consumir cultura no debería ser un lujo. La cultura es un bien preciado de nuestra sociedad que debe estar al alcance de todos. Sin cultura no somos nada. Y no nos olvidemos que a pesar de que tenemos que soportar que nos miren por encima del hombro, el carnaval también es cultura. Qué nudo más extraño en el estómago. Quizás hagamos como siempre, hagamos oídos sordos a todo el ruido y centrémenos en aquello que nos remueve el alma. Disfrutar de un grupo en directo en un escenario como el del Cervantes.