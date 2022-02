Cuando ya aprieta el sueño, cuando ya te acuerdas por las mañanas de todos los difuntos del Dios Momo, cuando ya afrontas un popurrí como dulce valeriana, te das cuenta que el cuerpo te va pidiendo calle y cama y menos teatro y más carnaval. Tres días de concurso tras 700 días sin él y la verdad al final por muchas ganas que se le coja se reproduce ese mantra de porque me habré metido yo en esto. En qué momento le dije a Pepa que sí, con lo bien que yo estaba aburrido con el HBO en la casa. Llevadme a una esquina donde tomarme un algo con los tenores de Luzyfer. A continuación, completamente exhausto y con más sueño que un cesto de gatos pasamos a describiros los detalles canallas de esta segunda semifinal.

El Tipo

Lo que hacen dos coloretes. Vas vestido de calle y te los pintas y ya eres un director de banco de un cuarteto. La magia del carnaval sin duda. Cuando uno se gusta salta la química en lo alto de las tablas. Ayer el Roma de La Murga del Chino estuvo muy cariñoso con el público. Tanto que regaló romero y Kilowatios. Nos vamos a quedar con las ganas de ver en Matria a algún figurante vestido de pan con Aceite y otro del carnet de la Banda del Sur o de los dibujos de Bandolero. Hay tiempo aún.

La Puesta en Escena

Ya hemos hablado hasta la saciedad de Matria o de la puerta del Cuarteto así que hoy rompo una lanza por el puesto de Castaña de Los Hospitalarios. Cada vez ponen las castañas más pronto. Las almendras apetecen más. Lo que no me gusta es ese olor a turrón perenne de nuestro centro recordando a la época del arbolito y del gordo de rojo. El telar mola para una caseta en la feria luego. Está bonita la cosa.

La letra

El niño escribe bien. Ya se le veían maneras cuando las rosas. Me lo dijo David Santiago y yo recelé del asunto y al final tras el segundo pasodoble claudiqué y tuve que hincar rodilla en suelo como ellos en el popurrí y reconocer que el niño, en definitiva, escribe bien. El homenaje sentido al Kilowatio estuvo también perita. Por cierto, se está perdiendo la palabra perita. Que nos gusta un cuplé cofrade, casi empatado con uno de pelos.

La música

Sonó Pepa en la discoteca y estando tan cerca del Andén casi caemos y acabamos liados con posible final en un tren camino a Soria con un tigre sentado al lado, pero no. Nos mantuvimos firmes porque el Cervantes no da para mucho canalleo la verdad. Que tiempos de ambigú y carpa en la plaza. se está perdiendo todo juan, hasta los engarces en el popurrí. Los finales de los cuartetos cantados son una tortura impostada. De verdad no os metáis en nada. Esa forma de tirar hacia arriba destrozando todas las cuerdas vocales no ayuda nada al resultado final. Chavales que queráis hacer un cuarteto. No hace falta cantarse una despedida de 7 minutos. Con decir chin pom basta.

Esto se acaba, ya veo los primeros tronos, bueno tronos se ven desde octubre vamos. Abracémonos. Declaremos nuestro amor a la persona que nos gusta. No dejemos la oportunidad de decirselo. Porque cuando acabe el Cervantes nos veremos en la calle o no.