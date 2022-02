En la fase semifinal del COAC 2022 Málaga, se puntúa con un máximo de 9 puntos y se retiran los grupos que no han superado el corte de preliminares. Estas puntuaciones no son oficiales, sino realizadas por nuestro jurado particular, formado por expertos y veteranos carnavaleros, para destacar los mejores de cada categoría según su juicio personal.