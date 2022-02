Hay sesiones que suelen ser más acentuadas en la desidia que otras. La falta de nombres o de motivación hacen que en cualquier momento aparezca lo que más falta nos hace. El sueño. Precisamente ayer fue el día en el que todos lo que llevamos viendo el concurso desde preliminares, básicamente prensa, fundación y jurado, coincidimos en publicar a los cuatro vientos que estamos cansados. Y es así y no pasa nada. Es verdad que tras tantos días sin carnaval y con la pandemia apretando, fue una liberación poder asistir a un concurso milagroso, pero la edad no perdona y se hace cuesta arriba algunos días mantener la atención a los repertorios si estos no vienen con suficiente carga de calidad. La vida actual basada en el momento también afecta al carnaval. Tal como si de un show talent se tratara, si a los dos minutos del repertorio no has conectado date por perdido. No se encenderán las bombillas del siguiente pase.

Y así paso con un grupo que me sigue encandilando por su apuesta por la calidad y el trabajo bien hecho. El Cervantes es un monstruo hambriento que devora a sus hijos como un Saturno sediento de silencio. Ese silencio que es capaz de masticarse llegó en determinados momentos de la honrada actuación de los Mecánicos de Este año Vengo con el Mono. Con unos buenos pasodobles, sobre todo el segundo muy reivindicativo cantando a todos los problemas recientes de la ciudad y una tanda de cuplés aceptable, remataron con un popurrí para ellos donde todo el sacrificio del año se ve reflejado en su manera de disfrutar, pancartas aparte, de un año excelente. Murga a seguir en la calle y a seguir en próximos concursos. El Cervantes volvía a atragantarse a un grupo voluntarioso, pero que tenía la calidad justa para pisar el templo primero de los carnavaleros. El tipo añejo de las comparsitas de Campillos La Partida mostró sus costuras en las tablas del escenario. Es normal que esto pase. Tal vez, el fondo de armario no era este año tan numeroso como otros. Los dos pasodobles muy parecidos con un corte melodramático dejaron al público frío. Tanda de cuplés o eso creemos y un popurrí con altibajos. En algunos momentos nos recordó a carnavales pasados. Buena señal esta de la evolución de la fiesta. La voz femenina carnavalera En duelo de comparsas de la noche, Líbranos del Mal obtuvo la mejor actuación, comparsa con muchos mimbres la de estas mujeres con un tipo muy interesante y bien explotado. El primer pasodoble fue duro en lo sentimental sobre el caso de Lucia, la niña que fue hallada muerta en las vías del tren sin saber si fue accidente o asesinato. El grupo reclama a los jueces que se investigue. Aunque la letra te deja el cuerpo cortado la reivindicación fue justa y por eso el pasodoble tiene un gran valor. La pieza fuerte del grupo su popurrí. Con cuartetas muy interesantes. Mejor cantada que en Preliminares. Comparsas de las que gustan escuchar. Los peruanos andaluces nos tienen conquistado. Los esteponeros y sampedrereños cuajaron una actuación memorable ayer, no solo por letras o cante sino porque transmiten un buen rollo impagable. Una presentación al tipo muy divertida que encaja perfectamente con toda la historia a desarrollar. Los pasodobles fueron lo más flojo del repertorio. A continuación, un segundo cuplé de gran altura dejaba claro su intención de estar en la fina. Así lo veo yo también. El popurrí es desternillante con cuartetas a gran altura. La llama de mascota es un punto constante. Bien afinada y con buena musicalidad, estos Te quiero de aquí a Lima son la grata sorpresa de semifinales y ojo con un pase más para disfrutarlo. Enhorabuena. La murga de Zumaquero nos resultó algo fría en preliminares, pero nos olíamos a gato encerrado por la puesta en escena, recuerden unos divorciados contando penas a un barman peculiar. Pues efectivamente, ayer una página más en una obra, por ahora de dos actos donde ahora escuchamos el punto de vista del barman. Sensacional. Historia. Repertorio completamente nuevo bien ejecutado con una buena presentación dos sensacionales cuplés y un magnífico popurrí con cuartetas hilarantes como la del revuelto de frutos secos. Su hándicap: la puntuación obtenida en preliminares puede restar puestos, pero qué más da. Eso ellos lo sabían y conociendo la filosofía del grupo más que premios prima trascender y tanto lo que lo hicieron. De nuevo el regalo de murga que tenemos y que tanto hemos echado en falta se ha presentado ante nosotros. De categoría. Quiero dormir, pero cuesta conciliar el sueño ante las emociones vividas. Momo, por favor, dame una caja de valerianas.