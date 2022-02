Yo no sé lo que pasa en el Carnaval de Málaga con la dislexia. La cosa empieza a ser preocupante. Ayer los chicos del taller de mecánica nos regalaron una pancarta para el recuerdo. Tras pasodoble de zasca su "Málaga Despirta" quedará para la historia. Al principio es de decir que mi estupor no creía lo que se presentaba ante mis ojos. Pero sí. La E había desaparecido como La Coracha o la Mundial. Entonces una oleada de comentarios entre los grupos de WhatsApp vino a confirmar que tocaba cachondeo y así fue. Menos mal que los de Ricky son listos y los primeros en reírse fueron ellos mismos. Entran por derecho en los anales del carnaval como "Igauldad" "liqidación". Vaya año de no planchar banderas. Ayer las del Málaga recién sacadas de la tienda. Sin más dilación vamos con el detalle canalla de una sesión cortita.

El tipo

Ya hay en las casas de apuestas lo que sacará Zumaquero para la final si pasan. Algunos hablamos del pianista, otros de la mujer del divorciado o una limpiadora copan las apuestas más demandadas. Del ajedrez nunca sabremos si eran tablero o eran fichas. Quedará para la incógnita. Buen puntazo lo del gato de los mecánicos. Premio especial de la academia carnavalera a la figurante de estatua de Justicia de las del Líbranos del mal. No se movía ni aunque hubiesen entrado los protestantes con el megáfono. Impresionante.

Puesta en escena: habrá algo más triste que el blanco y negro. El bar de Los muariscos tiene que oler a naftalina tela. Recuerdo uno parecido en Nueva Málaga con un dueño semejante. Echo de menos un buen Karaoke. La llama peruana es un uno. No hace falta más, porque la caseta de feria da un poco de cosica. Esa estructura apunto de derrumbarse. Yo hubiese hecho un telar de la ciudad de la justicia con el que vende cupones para las juezas. Apareció el gato al fin de los mecánicos.

Letra

Quiero que la tinta de mi boli haga el amor con el papel o algo así. Magistral. Pero de La Partida me quedo con y leí de manos de un gaditano, caminante no hay camino se hace camino al andar. Voy a poner la célebre palabra de Chiquito, "¿comorrr?" ¿El jurado escucha estas cositas? Yo sé que el público no suele desgranar repertorios, pero no sé un poco de por favor.

Música

Todo gira en torno a la presentación de los peruanos. El cóndor pasa para acabar con un mítico Titanic a flauta con bis incluido. Eso es un UNO tremendo. Escuchar al barrio por Zumaquero es un clásico tal como nuestra ola del melillero. Pasodobles que se parecen sospechosamente también se escucharon. Total, desenfreno y algarabía

No doy para más. Me van a tener que recoger con cucharillas. Llevo una semana repitiendo lo de 'sarna con gusto no pica', pero es mentira. Sí pica y mucho.