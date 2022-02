Guerra o paz

A altas horas de la madrugada y volviendo de esas tertulias eternas de bebida espirituosa y charla de carnaval, al señor Putin le dio por declarar una guerra a un par de horas de vuelo de nuestro aeropuerto. Con el estupor y la empatía por la cantidad de criaturas que perderán todo o la propia vida uno se plantea muchas cosas. Entre otras que tipo de suerte maligna hace que podamos estar celebrando la fiesta de la vida mientras a cientos de kilómetros se la quitan. Es algo paradójico y carente de lógica, pero y qué hacemos. Hay que parar la normalidad. Tenemos a dirigentes que se lavan las manos y a mirar a otro lado. A nosotros solo nos queda cantar e intentar que por lo menos durante el viernes seamos felices ante la carestía de vida que se viene. No nos queda otra que subir la moral de la tropa.

La última semifinal metió en la final a 4 de 5 grupos que actuaron sobre las tablas del teatro. La noche la abrió la comparsa sorpresa de este carnaval. Los niños perdidos del País de siempre quizás tomaron alternativa en plaza grande con excelente resultado. Consiguieron levantar al público en un pasodoble. Del mismo modo hicieron reír al respetable en cuplés y emocionar en popurrí. Sin estridencias. Con gusto y finura . Una excelente primera experiencia para un grupo que puliendo sus males evidentes acabará dando guerra en nuestro carnaval. Aunque no pasar a la final sea motivo de enfado cuando estás en las quinielas de todos solo puede servir de acicate para años venideros en los que a afición los esperará. A seguir. Sin más.

La murga que calentó el concurso no fue otra que la de Los leones. Estos presos de Loco por salir tuvieron un puntito por debajo las letras con respecto a la fase preliminar, pero el sexto sentido de años viendo carnaval hace que uno perciba que el público en general está con ellos. Por calidad. Por tablas. Por buen rollo y por ganas de divertir al personal y encima bien cantado. Para mí estarán disputándose el primer premio en la noche del viernes. El popurrí reventó a un teatro Cervantes completamente lleno y entregado. Muchos pueden ser los factores de su éxito rotundo, pero la honradez y la claridad del estilo más la unión por esa poca vergüenza socarrona hace que sean los ingredientes perfectos de la típica murga espectáculo malagueña que en definitiva es lo que gusta aquí. Veteranía y juventud. Para qué pedir más.

Los Patronos volvió a darnos las ganas suficientes de acabar bailando en el patio de butacas con su música. Esto es otro rollo. Un musical. Un absoluto delirio cultural de amor al carnaval. Desgranar el popurrí no supone más que un ejercicio de Nostalgia bien escrita a los que nos da por vivir el invierno cálido y este año muy seco del Carnaval de nuestra ciudad. Hay que decir por honestidad periodística que el pase de semifinales en cuanto a pasodobles no fue el esperado por buscar coplas más rompedoras. Pero bueno. No sé que escribir más que un abandono al hedonismo y la diversión sin fronteras del propio carnaval en el popurrí a bailar con la charanga o emocionarse en esa esquina en al que todos hemos cantado o emocionado. Mil millones de gracias por hacer feliz a la Málaga carnavalera.

Los ruteños de El tiempo entre costuras certificaron su pase a la final con un excelente pase en la semifinal. Redondito de principio a fin con sus tradicionales letras a Málaga más que grupos de la capital. Con un teatro completamente receptivo tras el pase de los patronos, consiguieron conectar de manera fácil rematado con un buen popurrí. El grupo canta de Maravilla a pesar de estar muy atrasado en la escena. Dos cuplés muy resultones fueron sin duda los mejores de la noche en su modalidad . Con esos mimbres se colaron por derecho para la cita del viernes. Un tipo muy divertido solo abandonado en mitad de los pasodobles. La verdad, todo sea dicho creo que el pasodoble de preliminares donde según el autor no sentían ser reconocidos en nuestro Carnaval queda en saco roto e incluso en algo incomodo para los que lo escuchamos. Han entrado en la final en un año tan apretado que deben de sentirse orgullosos.

Terminamos, para mí, con la mejor comparsa del concurso en el sentido purista y añejo de lo mismo. El Arroyo volvió a regalar una noche de ensueño como aquella La Barricada . Dos pasodobles sociales de los que ay que cantar con una música tan sencilla y tan bien vocalizada que entra como la mantequilla en un bollo caliente. Tremendísimo popurrí con un final del mismo que hace que se te olvide la noción del tiempo esperando que no se acabe nunca. Una fuerza a la hora de cantar todos a una que es el Arroyo puro. No sé cual será su suerte en el concurso, pero el tremendo regalo al carnaval de Abraham y Ginés y los suyos es de categoría. De escuchar en verano donde no mueren las comparsas buenas.

En la final del viernes toca disfrutar sin la necesidad de cubrir expedientes. Solo queda dar a Málaga lo que Málaga nos da cada año. Va por ti Momo. Va por si de alguna manera se puede frenar una guerra. Son tiempos de Guerra, son tiempos de Paz en las tablas.