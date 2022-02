Crónica de la final del COAC Málaga 2022: Y colorín colorado...

Todo el mundo sabe de carnaval, pero al final nadie entiende. No habrá más máxima que esta, puesto que al final no es otra cosa que los gustos personales y la honestidad de cinco personas puntuando en las dos semanas del concurso. Acaba el carnaval de teatro denominado del milagro con el premio verdadero de haber celebrado el concurso con una pandemia en aparente retroceso incluso en olvido desgraciadamente apabullada por el flujo informativo de la invasión a Ucrania. Vamos a contar lo acontecido en un templo de las coplas abarrotado y con un público con una elegancia y saber estar que más quisieran otros acontecimientos de la ciudad. Se divirtieron, lloraron y rieron en una abstracción del las penas que rodean el mundo que con carnaval se hacen menos penas. Vamos a ir relatando por premios la noche de la gran final.

Quintos puestos

El Quinto en Murgas fue para los chicos de Luzyfer y en comparsas para Aquellas noches de Julio. En cuanto a los murguistas volvieron a cuajar una notable actuación certificando un concurso muy redondito en los tres pases. Puede ser que no se premiase esa regularidad, pero sobre gustos colores y no voy a valorar esas decisiones.

Por mi parte, la murga hace de reír en todo el repertorio y el público lo disfruta. Con un popurrí celebrado y un señor cupletazo en la final dejaron un sabor de boca y unas ganas enormes de buscarlos por las calles de nuestra ciudad. Atrás ya queda ese regalo de primera fila con un soberbio Roma disfrutando sobre las tablas sobremanera y que aún continuaba con su alegría en los aledaños del teatro a altas horas de la madrugada.

Maxi y Juani que nos regalaron una comparsa deliciosa pusieron altas cotas de emoción en su repertorio de la final. Es un verdadero regalo disfrutar de ese punteo infinito en la entrada de los pasodobles. El autor aprovechó para agradecer a su padre la vida tras la defunción del mismo en un momento de nudo gordo e identificación para los que hemos perdido esa figura en nuestras vidas. El popurrí nos volvió a regalar esos viajes por la imaginación de la mano de Julio Verne y la ciudad de Málaga y su Carnaval. Una comparsa de sonrisa en los labios en su escucha.

Cuartos puestos

El cuarto premio correspondió a los ruteños de El tiempo entre Costuras y la honrada comparsa de Pino y Malo Los Hospitalarios. En cuanto a los de Rute, su doble sentido fino e irónico arropado por un buen cante y trabajo en el tipo y acento encandiló a público y jurado. Las cosas bien hechas suelen recompensarse a pesar de que en el camino haya habido piedras en concursos anteriores. Un buen año para estos chicos que han recogido más premios en concursos de otras provincias. Sus ocurrentes letras a Málaga no denotan peloteo si no conocimiento de la realidad tratada con guasa con pasodobles parte y parte de humor y crítica. Este taller clandestino asiático explota en su popurrí en una secuencia de cuartetas divertidas que fueron muy aplaudidas por un público entregado.

La comparsa verdaderamente milagro de este carnaval fueron estos chicos de Churriana con Los hospitalarios, que nos plasman una Málaga vendida a un turismo desaforado. Es el triunfo de la letra frente a comparsas más compactas. La evolución de la pandemia hizo mucha mella en un grupo que estuvo a punto de no concursar, pero que al final ha llegado a buen puerto y de qué manera. Bien hilado la narración de pasodobles y cuartetas para narrar las carencias de una Málaga cada vez más sin malagueños fruto de la gentrificación con el barrio del Perchel como gran protagonista de la noche.

Terceros premios

El tercer premio correspondió a los Leones con su Loco por Salir y a la magnífica comparsa del Arroyos El canal de los Presos, los dos grupos que más emotividad imprimieron sobre las tablas en la gran final. Por sensaciones la murga de los leones era la que está en lo alto de las mayorías de quinielas de los aficionados. Basado en una idea de simplemente divertir a la gente con un show de principio a fin. Dos buenos pasodobles, uno de ellos para el recuerdo con la inclusión del familiar que faltaba para cantar con ellos en la murga encandilaron al público, en honor a la verdad los cuplés no fueron de los de reventar una final, pero sí el popurrí con un tercer pase y ya quemado por su constante revisión volvió a funcionar como el primer día. El jurado no obstante decidió que tocaran pódium en ese maremagnun poco entendible que son los puntos evaluativos del concurso.

Y si emotividad dieron los Leones, las lagrimas de emoción nos afloraron a todos con El canal de los presos, incluidos los propios integrantes de la comparsa del Arroyo cuando dedicaron un sentido homenaje en forma de copla y retirada del Gran Ginés alma mater del grupo. Enorme. Para mí una comparsa cuasi perfecto con un torrente de voz , vocalización y matices magistrales. El final del popurrí retumba en las cabezas horas después de haberlo escuchado. El día que yo sea libre seguiré escuchándolos en ese recuerdo estival del carnaval de febrero. Un regalo en la modalidad de comparsas que apretó de lo lindo para dificultar a los pesos pesados de la modalidad. La senda del Arroyo está marcada, ojalá seguir degustando a estos señores y sus comparsas.

Segundos premios

El segundo Premio fue para los murguistas de Merchán y los Te imaginas? Y una de las sensaciones del concurso como Matria. La transformación de pobre a nuevo rico de los de Merchán gustó a jurado y público en este 2022. Una historia de principio a fin con buenos golpes y una cuarteta nueva final donde acababa ese sueño de riqueza para volver a la pobreza del principio, de nuevo un director con tantas tablas como Miguel Ángel Merchán supo llevarse a la espalda y tirar de un excelente grupo de murguistas en otra colección de cuartetas coreografiadas y sucesión de gags desternillantes.

Los hombres que defendieron con Matria las letras de Miguel Gutiérrez, flamante pregonero de la fiesta, ejecutaron con solvencia el mejor pase de los tres en la gran final. Ya dijimos que Miguel escribe muy bien en esta su consagración como autor ya con galones (un tercero y un segundo) en esta nuestra fiesta. Sensacional golpetazo a la inanición como modelo de ciudad en el consistorio con ese lema de que El Perchel no se vende. Como autentica letra directa de las de hacer daño de nuestro Carnaval. Las partes fijas siguen rayando a gran altura con un popurrí en lo musical para el recuerdo. Precisamente una comparsa que ha trascendido y es y será orgullo de nuestra ciudad, no solo por la apuesta en lo artístico del forillo si no por el mensaje andalucista no carente de razón. Bravo.

Primeros premios

El primer premio e inscripción en el Olimpo de los Dioses fueron para de Bar en Peor de Zumaquero, Manu Robles y Juanma y la comparsa de Los Patronos de Jesús Gutiérrez y La peña er dito. La valentía y originalidad se vieron premiadas en la murga con esta historia de un bar en tres actos. Divorciado, barman y pianista hacen una conjunción histórica en nuestro carnaval con tres repertorios completos distintos. Enormes. Aunque el último pase no golpeó como se esperaba, la valoración del conjunto es justa. Siendo el barman mi personaje preferido. Otra murga para el recuerdo y quinto primer premio en esta larga travesía de estos murguistas históricos de nuestra ciudad. Visiblementes emocionados acababan su repertorio. Sirva desde estas líneas un sentido abrazo y deseos de pronta recuperación para Javier Zumaquero.

Y Los Patronos en comparsas solo hicieron refrendar las sensaciones del público con otro pase antológico regalando un pasodoble al imaginario colectivo como fue el del Perchel que a los sones de la mítica comparsa sonaba en el Cervantes con un Guti cantando en medio de la formación. Búsquenla en la calle y disfruten del arte del popurrí y de las cuartetas sobre nuestro carnaval. Con ese álgido momento de volver a ver a David Santiago sobre las tablas aunque sea de figurante. Enormes como enorme fue la conjunción de letra, música y la inimaginable hace unos años puesta en escena. Gracias de parte de un aficionado.

Fin. Sigo vivo y de milagro. Gracias Momo por poder seguir tu carnaval de forma humilde e intentando ser lo más honrado posible y de regalarme tantos amigos entre grupos y aficionados a la fiesta. Ahora a la calle. Viva el carnaval de Málaga.