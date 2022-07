La Fundación del Carnaval de Málaga ha anunciado este jueves que Rafael Acejo no continuará como presidente de la institución tras más de 20 años al frente del carnaval malagueño en dos etapas distintas: 1986-1996 y, la actual, 2011-2022. El máximo responsable del colectivo tenía decidido desde el verano pasado no volver a presentar su candidatura una vez finalizase la edición de la Fiesta del Invierno Cálido 2022, un hecho que ya conocía su círculo más cercano: “Mi segundo mandato en la Fundación terminaba en 2021 y por la pandemia se decidió continuar hasta este año. Una vez cerrada la parte administrativa, se está llevando a cabo la renovación del Patronato, a la cual no me presento, para la posterior elección de un nuevo dirigente”.

Los problemas de salud y, por tanto, su situación personal y anímica le han mantenido en segunda línea durante estos últimos meses, impidiéndole estar presente en la mayoría de los actos celebrados durante el Carnaval 2022. Acejo ha manifestado que durante este tiempo se han tomado las decisiones siempre con la mejor intención: “Seguro que hay acciones que se han podido ejecutar de una manera diferente, quien sabe si con mayor o menor beneficio, pero hay que sentirse orgullosos de lo que se ha conseguido con el esfuerzo y la unión de todos. Siento de corazón que algunas personas se hayan podido sentir decepcionadas, pero quiero que sepan que las decisiones tomadas por el Patronato no tenían otro fin que lograr el bien de la fiesta”. Acejo ha querido mandar un agradecimiento “a todos a los que en algún momento han creído en este proyecto, a los que han puesto su pequeña aportación para hacer más grande al Carnaval sin esperar nada a cambio y a quien simplemente tendía su mano por sumar a esta fiesta”. Debido a su estado de salud, ha optado por hacer públicas sus declaraciones a través de un comunicado de la propia fundación. A la conclusión del pasado Carnaval, se llevó a cabo un encuentro para la renovación del patronato, abriéndose así un periodo de reestructuración del mismo para sentar las bases de una nueva etapa, donde los miembros que permanezcan y los nuevos que la integren tendrán que votar en la celebración de unas nuevas elecciones, aún sin fecha. La Fundación del Carnaval de Málaga mantuvo un primer encuentro durante el pasado mes de marzo con la Asociación de Carnavaleros Malagueños (ACM) y la Asociación Carnavalesca de Autores Malagueños (ACAM) con el objetivo de llegar a un acuerdo, mostrando que se encuentra abierta a los carnavaleros que quieran trabajar y sumar por la fiesta, para la incorporación de nuevos patronos.