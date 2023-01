La primera jornada de las preliminares del COAC, que tuvo lugar ayer, se asemejó bastante a un puzle, a uno que forma la radiografía del carnavalero malagueño. Todas las agrupaciones, tres murgas (una de ellas infantil), cuatro comparsas y un cuarteto, representaron aquellas cualidades que le caracterizan, cada grupo poniendo especial énfasis en alguna de ellas. Desde el desparpajo sobre las tablas, que no faltó en los infantiles ni por supuesto en los veteranos, hasta el apego a la tradición y a la crítica social más profunda, pasando por las letras que desencadenan las risas flojas en el patio de butacas. Precisamente la noche empezó con eso, con muchas sonrisas, una gran mayoría de dientes de leche en el escenario del teatro de la Escuela de Arte Dramático de Málaga.

Y es que al escenario se subió 'La banda del patio', formada por 45 niños y niñas, los que el año pasado conocíamos como 'La murguita' que desprendieron salero, aunque más bien se diría que 'flow' en la interpretación de sus letras. El patio del colegio fue el primero de muchos otros ambientes, aunque todos de nuestra tierra, como el de la comparsa 'Plastilina' de Alhaurín de la Torre, una de las más prometedoras y aplaudidas de la jornada, que sorprendieron con su contrapeso entre la literatura y el ingenioso cachondeo con los streamers, tan de moda en los últimos tiempos, y los vapers o cigarrillos electrónicos, que "tienen más luces que los coches de policía" y que, como canta la agrupación, hacen que "ahora te huelan los bares a las tiendas del Pull and Bear".

Su decorado, con absoluta seguridad, les ha llevado más de una decena de giros de las agujas del reloj, un ambiente en el que los carnavaleros ponen el color al "gris de la vida", un taller de artesanía que es "un rayo de inspiración", y en el que la canción no solo se oye, sino que se ve y se huele.

También vestidas de vivos colores, las integrantes de la comparsa 'En el nombre de Moma', hicieron un grito a la revolución feminista y representaron como saben pasar de lo más bajo a lo más alto en la escala musical en apenas unas versos. Ya desde el anfiteatro había quien las alentaba diciendo: "Venga no contenerse, cantad". Y así lo hicieron, en un repertorio que criticó que "tan solo se construyen torres y viviendas cuyos precios son imposibles para la clase obrera", y que celebró que "ha llegado su momento", el de Paqui Prieto, una de los rostros que son Carnaval y quien este año será la pregonera. Las boqueronas, con cordones dorados en sus botas, demuestran, desde luego, que la fiesta y el COAC no entienden ( o no deberían entender) de género.

Los 'príncipes encantados' no son lo que eran

De una comparsa femenina, en la jornada del viernes se pasó a una murga de... ¿príncipes encantados? Los cuentos ya pasaron y con los años, sus protagonistas masculinos han hecho una transición, de "tatuarse postillas" en las conquistas de sus amadas a peinarse las canas de las cejas y malcriar sus barriguitas con lomo y jamón serrano. Así es como han aparecido 'Los Desencantados', con un "castillo de VPO" de fondo y con una alfombra mágica 'revoltosa' que sacaba la peineta a Aladdín cada vez que podía. Las risas han sido el principal acompañamiento de unos copleros que, con unas letras sencillas, no han permitido que el ánimo del público decayera en ningún momento en el teatro.

La mítica realeza de las películas de Walt Disney dio paso después a otros personajes míticos, que trajeron, la mayoría de veces, "la gracia de Dios", un grupo, 'Este cuarteto está divino', sin pretensiones de pisar el pódium. Ellos ganaron, un poquito más si cabe, el favor del patio de butacas cuando sentenciaron que uno de sus mandamientos era "sacar el cuarteto por salir con mis colegas". Y terminando su actuación subidos Sansón, Moisés y 'su ayudante' y Noé en el Arca, sin faltarles la Abeja Maya o el Rey León, como Dios abrió las aguas, ellos cerraron el telón con unos cuantos zapateos y algún que otro intento de conjuro.

Y con el ecuador del primer día de las preliminares aterrizó en el escenario algo así como una máquina del tiempo, un momento que bien puedo ser un viaje al pasado, a la tradición, junto a 'Los castizos'. La agrupación de Vélez-Málaga peleó su repertorio en un pase que no empezó de la mejor forma. Aún así, y con su energía, se fueron ganando el favor del público. Y del pasado al futuro, en apenas media hora. Detrás del telón se descubría a unos hombres con tirantes que se habían puesto muy morenitos... por decirlo de alguna forma. La murga de los de Richi, 'Entre algodones', hizo malabares con la crítica hacía el racismo uniendo una escenografía y unas letras que en ocasiones daban pie a cuestionarse si todo vale cuando se hace humor.

Aún así, con un estribillo pegadizo y un popurrí que recorrió todas las canciones de la Feria de agosto, desde 'La Bachata' hasta 'Despechá' de Rosalía, la agrupación podría ser una de las que más papeletas tenga para pasar a Semifinales.

El final, en el barrio de La Trinidad

Aunque ya daban las una de la madrugada, el patio de butacas se encendió con el anuncio de la actuación de la comparsa 'El cautivo' de Juan Francisco Bermúdez. Con las luces apagadas del teatro, comenzaron a repiquetear unas campanas a las que siguió una marcha. Con los pies descalzos y el alma desnuda, esta agrupación de Carnaval hizo una demostración de poesía llena de significados que no dejó a nadie indiferente. Sobre el tejado de una casa de vecinos de la barriada de La Trinidad, los copleros se convirtieron en equilibristas con su repertorio, en el que hicieron contrapeso entre las ataduras del dinero y la pasión de unos besos que desatan el amor, "quien libera a los corazones más cautivos".