La noche caía fría, pero los corazones de los carnavaleros ardían de emoción y de ilusión. Se levantaba el telón en la ESAD bajo la voz maravillosa de Antonio de Ismael, te hemos echado de menos amigo que bueno que estés de vuelta. Regresamos a esas sesiones de preliminares que terminan a altas horas de la madrugada, la comparsa de Maxi cerraba la sesión y presentó su apuesta a más de la una de la madrugada. Pero nada de eso importaba, señores Alhaurín volvía tras cinco años de ausencia. La comparsa de Dede Cortés se convirtió en unos artesanos que dan forma y color a nuestra vida. El grupo completado con integrantes de la Peña Er Dito dio el pistoletazo de salida al COAC, nuestro querido concurso, que con nuevos organizadores va estar en el punto de mira. Primera cuestión a favor : la organización con respecto a la prensa. Siempre se agradece que la organización facilite el trabajo a los medios para que podamos hacer bien nuestro cometido, que no es otro que Málaga entera se entere de que estamos en Carnaval. Y es que cuando has estado en el otro lado sabes bien cómo hay que hacer las cosas. Desde la oportunidad que me brinda esta tribuna, gracias.

La comparsa femenina que a mí aún se me resiste, esta en Málaga creciendo a pasos agigantados. Siempre han estado en este certamen y con acertadas agrupaciones, pero tengo la sensación de que en estos últimos años las mujeres están encontrando esa sintonía que logra llegar a todo tipo de público. En el Nombre de Moma fue el único grupo de la primera noche que consiguió levantar el patio de butacas. La copla, a la pregonera. Cuarenta años se han necesitado para que una mujer carnavalera sea quién pregone esta fiesta. Es que había que cantarle y ellas lo hicieron por derecho. Sin estridencias, compactada y con una foto muy bonita en el escenario. Desde la percepción de mi butaca causaron muy buenas sensaciones esta versión femenina de nuestro todopoderoso Momo. A ti nos encomendamos para que este tipo de grupos siga por esta estela y entren en la pelea del preciado oro.

Las murgas, ay las murgas. La hermana más chistosa y graciosa tiene por delante un arduo trabajo, se escucha mucho eso de que es muy difícil hacer humor en estos tiempos donde las redes sociales se llenan de memes y chistes que te echan por lo alto un repertorio. A pesar de esto hay proyectos que no, que sí que es muy difícil, pero lo siento NO. Otra cosa es la subjetividad, oye que lo que a ti te hace muchísima gracia a mi no me saca una mueca. Así que sí tú te lo pasaste bien, ya está todo pagado.

Qué bonitas son las noches carnavaleras, que pena de todo aquel que no lo entiende y que no han descubierto todo lo que te da ese sentimiento carnavalero. Y que pena de aquella gente que no saben vivir la magia de una noche de concurso. Esos nervios que se arremolinan en el estomago justo en el instante que se levanta el telón. ¡Qué seguimos siendo alameders/esaders! Qué especiales y emocionantes son los días de estreno... y nos quedan cinco preliminares por delante. Estás aún a tiempo de disfrutar de este veneno carnavalero.