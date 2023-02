Esta noche el teatro de la Esad cerrará cortinas. Se termina la primera fase clasificatoria del Concurso de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga. La magia de la fiesta del invierno cálido ha vuelto de nuevo, el ambiente en líneas generales ha sido bueno, recuperando esa chispa carnavalera en todo su esplendor. Si bien es verdad que nuestro Coac se ha visto afectado por un asunto un tanto delicado ocurrido en el concurso de Cádiz con la murga de Chino. Pero ya es hora, después de días horribles, de dejar este tema y de que siga la senda carnavalera hacia el Cervantes para que sea la justicia la que dicte sentencia. No quisiera yo estar en el pellejo de sus integrantes y de sus familiares, así que no hay mejor apoyo a todas las partes que aparcar ya el asunto.

Málaga en toda su esencia volvía en su última preliminar. La murga de Los Leones ponía de nuevo el patio de butacas patas arriba con su propuesta cubana de este año. Este grupo arrastra siempre una legión de seguidores y se notaba en el calor fulminante del teatro. Y es que las preliminares ofrecen al espectador unas sensaciones que ya no se van a vivir más en el transcurso del concurso. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de que el Cervantes es otro rollo. Es más impresionante, más esplendoroso y a la vez también mas formal. Nosotros somos más de las noches gamberras, pero la majestuosidad de una agrupación de carnaval sobre las tablas del teatro municipal... Eso es otro cantar. Se hacen grandes, se afiligranan todos los detalles, se agrandan los corazones. Por eso, querido amigo, todos los grupos, sean de donde sean, quieren llegar al Cervantes. Pero ya hablaremos de quiénes sí y de quiénes no, que aún queda una sesión de esta primera etapa. Y llegan varios platos fuertes, entre ellos la vuelta de la comparsa de Ronda.

Antes de que nos vayamos al Cervantes no quisiera que se me olvidara destacar la gran labor que están realizando los medios de comunicación en esta edición del Coac. La difusión de esta fase ha crecido a pasos agigantados: en los últimos años la mayoría de las televisiones locales han apostado por transmitir las preliminares, al igual que las radios y los medios escritos. No hay que olvidar que hace sólo unas ediciones esto era impensable; la gran difusión llegaba cuando comenzaban las semifinales. Además, hoy cualquier andaluz puede disfrutar del certamen malagueño. Mención especial para nuestra compañera Ana, una periodista que se adentra en el veneno carnavalero y de qué buena manera.

Sólo un apunte más sobre los artículos de opinión de una servidora. Los temas, las sensaciones o las emociones que plasmo en mi tribuna sólo los elijo yo, no estoy obligada a destacar o hablar de ninguna agrupación o de ningún tema en concreto. Tras más de quince años escribiendo de carnaval me lo puedo permitir. Hay una premisa que creo que se a veces se olvida: aún existe la libertad de prensa. Y que no estamos en la época de los Mahoma sin H. Por ello nadie nos puede exigir o increpar sobre qué debemos o no debemos escribir los periodistas, que para eso somos eso, periodistas libres. No vamos a pedir en las tablas la libertad del carnaval, y ahora vengamos a intentar coartar la libertad de prensa de los profesionales. En fin. Dios Momo, permíteme seguir disfrutando de esta locura. Esta noche voy a estrujarla, que se nos van estas queridas preliminares y jamás volverán.