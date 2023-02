Ya tenemos la primera etapa finiquitada. La noche del miércoles, la ESAD se despedía de los carnavaleros con el pase del jurado a la próxima fase, la de semifinales, esta vez sí en el templo de las coplas. Han sido unas preliminares bastante decentes en las que hemos tenido de todo y que quedarán ya guardadas en la historia del Coac malagueño. En mi opinión, la murga de los Emeterios se coronó su loca y bordaron su actuación; este grupo ha sido sin duda la revelación del concurso en su categoría. Su propuesta, toda en conjunto, fue un auténtico pelotazo, volvió la carcajada gorda con pegote tras pegote. Ay, el estribillo, el mejor del concurso. Felicidades, chavales, aquí una que quedó prendada de vuestro San Ciriaco.

La comparsa de Ronda volvió tras tres años de ausencia presentando sus credenciales que normalmente caracterizan a este grupo: cantada de categoría. Y los Herejes que cerraron la sesión. Ay, Los Herejes, qué chulada de comparsa. Yo es que soy una ferviente seguidora de la pluma de David. Me gana siempre con sus pasodobles, sus letras van directas al quid de la cuestión sin ningún rodeo. El grupo va súper bien cantando. El año pasado consolidaron sus credenciales, éste las han confirmado.

Y se nos van las sesiones de coplas al Teatro Cervantes. Y mi Carnaval empieza a apagar algunas ascuas. A partir del domingo la magia carnavalera tomará el Centro de la ciudad, el ambiente y el trajín de disfraces, copleros, familiares y jartibles llenarán el caminito al Cervantes. Del Carnaval, amigos míos, se entra pero no se sale. A fuego vivo, quemando las emociones más extremas. Esa forma de cantar y de venderte una copla que se te mete dentro y te revienta. Lo puedes ver desde fuera o lo puedes ver desde dentro. Da igual la posición, estés donde estés te calcina por dentro. A partir del domingo toda esta amalgama de sentimientos se hace más grande. Todo se magnifica. Las mejores letras que han estado guardadas para este momento se lanzan para conseguir vivir la Gran Noche, la Final del viernes 10 de febrero. Porque tenía que ser febrero. Porque el carnaval cobra sentido durante este mes, porque no queda nada para que traspase la loneta azul y que sea entero del pueblo. Eh, voy a echar el freno. Que todavía nos queda lo mejor. Y vamos a ir disfrutándolo a fuego lento, vamos a saborearlo sin prisa. Que viviremos momentos únicos e irrepetibles, que hay agrupaciones que nunca más se verán encima de ese escenario. Así que vamos a deleitarnos con esas obras de arte, de la comedía, de las sonrisas y de las lágrimas que nos brotan al escuchar un pasodoble.

Y antes de terminar, no quiero dejarme en el tintero a Víctor. Nada más verlo, supe que de nuevo la posición y la puntuación serían un varapalo. Pero hay seguir amigo, no decaigas. Poco a poco, con trabajo y tesón conseguirás llegar. Que esto te sirva para vislumbrar los errores y limarlos para el año que viene. Hasta que logres que un grupo suene redondo entonando tus letras. Y si no, la fiesta te necesita y tú tienes mucho que aportar. Va por ti, compañero.