El Teatro Cervantes volvía a brillar este domingo, con el arranque de las Semifinales del COAC de Málaga. Los aficionados al Carnaval, como si de feligreses de un templo se tratasen, llenaban la plaza, haciendo cola en la puerta e incluso algunos en las taquillas. Mientras esperaban ansiosos al 'click' que recibirían al canjear su entrada, los integrantes de la comparsa 'Plastilina' o de la murga 'Pa ti tó' llegaban ya preparados para salir a escena... literalmente, pues ya lucían sus tipos.

La 'Meca del Carnaval', sin desprestigiar ni mucho menos a las calles, volvió a cobrar protagonismo, una edición más del certamen de coplas. Y es que, como se podía leer por la mañana en Twitter, "¿a quién no le va a gustar un teatro malagueño del siglo XIX?" (las señoras del Baptisterio estarían orgullosas en caso de poder llamarlo suyo, seguro). El teatro desprendía pasión por sus cuatro costados, lo que, de hecho, se repartió 'a puñaos', como los papelillos, cuando las agrupaciones empezaron a pisar las tablas.

La noche no podía comenzar sin 'La banda del patio', los que el año pasado fueron 'La murguita'. Los de la cantera contagiaron sus ganas. Si ya tienen esa seguridad con sus pocos años, que en muchos casos no llega a las dos cifras, no quiero imaginar la soltura que van a tener sobre las tablas dentro de unas cuantas ediciones. "Aunque nos veas muy chungos, somos todos buena gente y nuestras notas, 'ojú' qué notas, solo saco sobresalientes". Su estribillo brillo, más aún en el Cervantes. Lo que el patio de butacas no esperaba es que de repente arrancasen por el cumpleaños feliz para homenajear a uno de sus integrantes. Desempolvando el inglés, podría decir aquello de 'yes, very well', que en malagueño resulta 'un pedazo murga, esto sí que es', aunque también podría haber sacado un cartel de '10' como hicieron en los palcos.

Antes de dar la bienvenida a la primera comparsa, en el telón se anunció el Pito de Oro de este año. No podía ser para otro que para el murguista Javier Zumaquero, que falleció el pasado mes de junio. El patio de butacas, evocó, con sus aplausos, un tremendo "merecido", pues él, sin duda, fue un icónico del certamen de coplas de Málaga.

Fue una noche de recuerdos, también gracias a la proyección de una colección de videos llamados 'Nuestra historia'. Junto al ensayista y poeta David Delfín, el público tuvo un sitio privilegiado en la máquina del tiempo para conocer de cerca las aportaciones a la Fiesta del Invierno Cálido de José Manuel Rengel, el Cuarteto El Palo o la Comparsa Miguelillo. Sin duda, una manera muy especial de amenizar el montaje de los decorados de cada grupo.

"Plastilina y más color" es un rotundo sí

La comparsa de Alhaurín El Grande inauguró la primera semifinal con purpurina en sus trajes y pintura en sus manos, de trabajar con unos coplas que desde luego calan. Las letras a Paqui Prieto, la pregonera de este año, ya se cuentan con los dedos de las dos manos pero esta fue de las que, en vez de encogerte el corazón, hacen que casi se te salga del pecho al latir: "Te veré más grande en el Olimpo porque tú eres ciudad, moldeando febreros con disfraces y coplas de cientos de niños".

Este primer pasodoble dio paso al segundo, el grito feminista, por desgracia, más cotidiano y propio de unos padres, que, al ver a su hija "coquetear ante el espejo", no pueden evitar pensar que "a ella le puede tocar". Luego para que entonen "te quiero cantar aunque no sea suficiente", olé vosotros y olé Dede, que "apagáis la luna y despertáis el sol", tal y como decís en vuestro popurrí. Estos artesanos fueron en Preliminares y siguen siendo pura poesía.

'El cuarteto está divino' fue el encargado de coger el testigo, quiénes revivieron con su repertorio el recuerdo de un carnaval en el que no había límites al humor. Con un cambio de 360 grados de sus personajes, los bíblicos Sansón, Moisés y Noé pusieron la alfombra roja a Ares, San Pedro y Paco de la Torre, una actuación que resultó de las mejores de la jornada. La premisa del cuarteto fue una experiencia de puenting que no salió demasiado bien para el alcalde de Málaga.

"En la vida tienes puntuaciones y vas al cielo o al infierno", anunciaron. Pero con Paco fue diferente porque "ni te vas para arriba, ni te vas para abajo". Una crítica profunda y, por definición, si me lo permitís, muy currada, con mucho cachondeo y donde brilló el 'clin, clin, caja'. El ángel y el demonio acabaron por dar a De la Torre una segunda oportunidad. Después de ver la luz al final del túnel (el falso túnel de Carlos Haya), el primer edil anunció: "La gente ya me lo pedía por la calle, pero de nuevo como alcalde yo me presento".

Y es que, no podía ser de otra forma, avistando ya en el horizonte el Wizink Center malagueño, la Expo 2027 y la Torre del Puerto. Fue entonces cuando los copleros regalaron en uno de sus cuplés: "Ya se abren las puertas del cielo y del infierno pero aquí estoy muy a gusto, déjenme en Málaga mía, que esto es el paraíso". En definitiva, los de Alberto Salas bordaron la semifinal y volverán el día 10 en la Gran Final del COAC.

Y de un cuarteto, a una comparsa. Les llegó el turno a las integrantes de 'En el nombre de Moma'. El teatro ya estaba arriba y con los primeros acordes que entonaron sus voces, el escenario pareció llenarse de papelillos: "Yo soy Moma y tenéis mi testamento". Sus pasodobles son para escucharlos sin parar. No miento cuando digo que era imposible escuchar el primero sin tener los pelos de punta, y es que "hace ya tiempo que en Sevilla están de luto, porque su niña no aparece en su castillo".

Con el segundo, como si de un abrazo se tratase a la murga de Chino, 'Sin perdón', me remito a las letras de estas copleras: "Yo que parí la fiesta de las risas y las libertades y aquí la estamos encerrando presa en una cárcel". Los merecidos piropos encajaron entre los versos de su popurrí, que pedían en la primera fase del certamen poder ser luz en el Cervantes. "Y cada año volveré, aunque yo pierda la partida". Tendremos que esperar al miércoles para conocer la decisión del jurado.

La respuesta a la última de Shakira

La murga 'Ni Haaland, ni Mbappé, soy más de Kanouté' esperaba en los pasillos del Cervantes a que le llegase su turno después del descanso. Los micrófonos de las radios y los teléfonos móviles 'se arrejuntaban' para poder llevarse un poquito de ese momento entre bambalinas, minutos antes de que salieran al escenario. Y dieron las 11.

Los carnavaleros de Roquetas de Mar dieron la nota, para muy bien, y llenaron el escenario de muchos vapores y por supuesto, de muchos mensajes. Y es que detrás su ritmo jamaicano, brilló un repertorio repleto de guiños a la autoestima, que recibieron y con razón decenas de aplausos. Guiño también tuvieron a la sesión de Shakira y Bizarrap. "Yo no te cambio por un coche, porque es que no tengo carnet". Olé. Después de su actuación, a esta periodista solo le quedó una duda: Chiquillo, ¿desde la semana pasada llevas los Phoskitos en los bolsillos del pantalón de Bob Marley?

Después de unos minutos, el Teatro Cervantes pasó a ser el barrio de La Trinidad con el incienso del Lunes Santo. La comparsa 'El Cautivo' hizo su aparición al son de las trompetas y con unas letras que no dejaron indiferente al público. "Lo que no les interesa es una juventud valiente, enmudecen la voz de una generación de niños que van a la escuela, fracaso van directos hacia el fracaso". Hubo de todo, la profundidad de los pasodobles y la risa que desataron los cuplés, aunque para los malaguitas no sea demasiado agradable "que nos vayamos a 2B": "Al Cautivo y al Rico hay que rezarles". Y qué decir de la cuarta cuarteta del popurrí: "Señor de blanco, ten de este ateo piedad, que si te reniego tanto no es que te esté traicionando, es mi forma de rezar".

Fin de la noche en el Real de la Feria

La murga 'Los Pa ti tó' montaron el espectáculo antes de salir a escena con un "lololo" detrás del telón. Cuando se abrió y tras su presentación, con el ritmo de las palmas de los aficionados, más de un patito iba a salir por malagueña en vez de por pasodoble. Y qué pasodoble: "Y le quise decir, qué valores, qué suerte tenía, aprovecha el regalo que te dio la vida porque el tiempo se escapa (...). La risa de tu abuela será tu premio mañana".

Volvieron a triunfar con su segundo pasodoble y un poquito más si cabe, cuando de repente, volaron los gofres. Qué bueno... literal y metafóricamente. Durante su actuación, había un palco que reía a carcajadas y es que era como para no parar. "Espero haber conseguido pescarte y engancharte". ¿La respuesta? Un rotundo SÍ.