Los últimos días ha habido una palabra que ha rumiado en mi cabeza. Estando, por suerte, tan cerca del escenario del Teatro Cervantes, una actuación tiene un sabor diferente cuando va acompañada de un sentimiento que, desde las agrupaciones, se transmite al público, al respetable. Este término clásico, muy del día a día de las crónicas sobre el mundo del espectáculo y que en definición no es más que "alguien o algo digno de respeto o consideración", es la dirección hacia la que se dirigen los copleros, de la provincia y también de fuera, todos, en este caso, andaluces.

Ya en 1892, el escritor Mariano José de Larra, que más de uno estudiamos en Literatura en el instituto, dijo aquello de: "El público es ilustrado, el público es indulgente, el público es imparcial, el público es respetable: No hay duda, pues, en que existe el público. En este supuesto, ¿quién es el público y dónde se le encuentra?". Pues, sin ánimo de querer resolver en una línea una reflexión que podría ser de páginas y páginas, hay un respetable y yo lo conozco, el del Carnaval de Málaga, que ayer fue testigo de que el talento con horas de esfuerzo rompe los límites de lo artístico.

La noche comenzó, como ya viene siendo tradición, con una murga infantil, 'Con el loro a cuestas'. "Cómo viene la cantera", se escuchó decir al escenario. Desde las tablas, hubo respuesta: "Eh o no". Los ocho copleros de la agrupación, "que venían a cantarle a su tierra más sagrada", defendieron su repertorio 'a pico y pala' frente a un público deshecho en piropos. Su primer pasodoble dedicado a la ciudad es como si estos infantiles nos hubiesen cogido de la mano y nos hubiesen hecho admirar la belleza de lo que tenemos delante de los ojos todos los días.

Nos metieron en el bolsillo cuando entonaron su popurrí con una letrilla que invitaba al carnaval: "Ponte tu disfraz, pintáte los coloretes, que no hay nada más bonito que cantes mi estribillo". Los 'dieces' de los palcos estaban más que justificados y llenaron de ilusión las caras de estos murguistas que se despidieron por todo lo alto. Este martes la cantera se lució por dos, el Cervantes esperaba ansioso la aparición de Álvaro Díaz y su romancero infantil.

Esta vez el nieto de Momo y su guardaespaldas venían muy malaguistas, como no podía ser de otra forma en la noche blanquiazul del certamen de coplas. El momento histórico que se vivió en preliminares con el estreno de un género típico del Siglo de Oro se volvía a repetir, más si cabe cuando, después de un repertorio que se hizo el difícil, el joven coplero supo brillar y ganarse al Cervantes entero. Tiene mucho mérito lo que hizo, lo que supone recitar unas letrillas y entonar unos cuplés en medio del teatro referencia de la ciudad. Como gran artista que es ya, a sus ocho años, incluso invitó al patio de butacas a seguir sus letras: "Qué no, qué no, qué no. Qué no me da la gana de irme de aquí". Se siente como en casa sobre las tablas y así lo transmitió.

La potencia rompedora de los almerienses

Ya pasadas más de 12 horas desde su actuación, esta periodista sigue pensando en lo que ocurrió ayer sobre el escenario. Los primeros en 'fichar' en la tercera noche de semifinales fueron los miembros de la comparsa de Almería 'La jaula de las locas'. Aunque sea un tópico, no encuentro mejor forma de definirlo: ¡Qué locura!. Una actuación rompedora y a mi parecer transgresora que era imposible que dejara a alguien impasible en su asiento. La agrupación es un ejemplo evidentísimo de lo que significa hacer coplas de Carnaval, un género que no conoce frontera y que hace malabares con las voces, los silencios, la coreografía, el atrezzo y la percusión.

El tipo de estos copleros fue un 'Don Quijote' que venía al Cervantes a hacernos observar la verdadera realidad, como lo hicieron en su primer pasodoble: "Donde tu ves justicia, veo yo quimera y donde veis igualdad, veo yo fronteras. Escucha ahora lo que te digo antes que sea tarde". Con el segundo, se presentó "un visitante que de ti se enamoró", de Málaga, y con el que sin duda la ciudad mantendrá un idílio fiel y duradero. Al público "nos tembló el corazón" al escucharlos y al contemplar su puesta en escena, tanto como a ellos cantar su estribillo. Y es que, "a veces la locura te lleva a la cura. A un cuerdo final". Después de ser testigo de su actuación, se entiende a la perfección que prácticamente todos los años que han participado en el concurso hayan llegado a la semifinal y de verdad espero poder disfrutar de ellos sobre las tablas, una vez más, el viernes.

Antes de continuar con el certamen, que vino muy fuerte, al patio de butacas se le regaló un 'momentazo', que protagonizó la Escuela de Fútbol Supercapacitad@s de la Fundación Málaga CF. Sus componentes bailaron al ritmo de la melodía de las voces del grupo flamenco 'A la Grupa'. Su interpretación de 'Somos Genuines' emocionó a un Cervantes que se había vestido con los colores del equipo. Resultó ser una escena que quedó enmarcada en las retinas.

La noche del martes continúo con los 'guiris' de Tarifa. La murga 'La guirigotissima' ofreció un espectáculo de chistes ingeniosos y risa fácil en su presentación y sus cuplés, sobre todo en el segundo: "Qué cara se ha puesto España (...). Cómo lo sube todo a ver si sube, al fin a primera al Málaga". Por su parte, los pasodobles hablaron por si solos, un abrazo amigo a la murga de Chino y un beso en la frente a la tierra que le acoge cada año en el concurso de coplas: "Este gaditano que todo el año está de ti enamorado".

Y cómo no, en el popurrí, incluyeron un guiño a la murga 'No me pises que llevo chanclas' de Rute: "Very well, very well, yes very well. Eso se lo he escuchado a un guiri". Por su repertorio y su 'acting', muy metidos en el papel de turistas, su salto a Semifinales ha sido de categoría. Después de su salida a escena, "no querría ser jurado" era lo único que sabía pronunciar.

Las niñas callejeras lo bordaron

En el ecuador de la noche, las agrupaciones de mujeres se subieron a las tablas con mucho talento y determinación. La primera de ellas fue la comparsa 'Duermevela', dirigida por Noelia Jiménez. Después de una presentación que invitó a no dejar de mirar hacia el escenario, su primer pasodoble resultó una bonita sorpresa, una copla contra la homofobia que era para tatuársela en la piel: "Qué gran historia de amor, aunque algún que otro ciego no lo entienda todavía y las señale y se tengan que amar las dos niñas a escondidas".

El segundo pasodoble fue un bálsamo para aliviar la desazón de no haberse podido despedir de un familiar en sus últimos momentos. "Soñando tú lo puedes conseguir, como yo lo he conseguido". Las copleras jugaron con las letras también en los cuplés, que no podía no resultar un guiño evidente a la última canción de Shakira: "Es que su mujer aprovecha su profesión y le ataca a su manera. Pero dale gracias a Dios que era cantante y no carnicera". Y lo bien que sonó su popurrí. Prácticamente fue el compañero de PTV el que anunció su llegada y es de esos que te gustaría tener una y otra vez en bucle, por sus mensajes y sobre todo por la coordinación vocal de las carnavaleros que revela horas y horas de ensayos y preparación.

A 'Duermevela' le sucedió 'La malagueña', una comparsa nueva sobre las tablas que homenajeó en su repertorio a Pepa Flores, la que desde los 60 con su largometraje 'Ha llegado un ángel', nos enamoraría a todos como Marisol. "Querida Pepa, vengo a mostrarte hoy mi respeto (...). Yo te ofrezco mi vestido pa´ vestirte de alegría, la de esa niña, de aquella niña, nuestra niña". A pesar de ser su primera vez en el certamen de coplas se lucieron, más en el popurrí que en los cuplés, que aunque contaban historias que a todos nos han pasado, no terminaron de calar en la afición. Su estribillo fue para no perdérselo y muy a tener en cuenta el ingenio para incluir en su actuación un saxofón que les acompañó hasta el cierre del popurrí. Resultó ser un aspecto que pudo jugar a contracorriente, a pesar de sus chorros de voces a los que no les faltó ni un detalle.

A la tercera semifinal todavía le quedaba mucho que decir y en ese aspecto la murga de Pepe León sabía cómo hacerlo. Una agrupación "loca por salir", de las que cómo decía al arranque de la crónica, transmiten sentimientos al respetable. Era imposible no caer en las garras de estos 'Leones en su salsa' con el ritmo cubano y el desparpajo malagueño que trajeron. Su actuación fue un constante de subidas y bajadas, con una presentación que arrancó el aliento del público, y un pasodoble que podría decirse que fue, en mi humilde opinión, a contracorriente: "Sueño que Málaga es como Cádiz y el pueblo es carnavalero".

Los cuplés volvieron a llevar hasta arriba su actuación, especialmente el segundo: Todo parecía apuntar a... las aceitunas: "Las hay con carne y otras con hueso nada más. A mi me gustan más rellenas (...). De una forma o de la otra me da igual. La que sea pa mi está buena". Como ya pasó en Preliminares, el inicio de su popurrí 'a capella' resultó un rotundo acierto y al final: "Menos mal que me parieron en esta bendita ciudad y qué suerte además ser carnavalero".

El broche de la jornada, la anterior a la noche de los cuchillos largos de las semifinales, corrió a caro de 'Los indispensables', una comparsa granaína entregada a la voz de 'los de abajo'. Los dos pasodobles merecieron mucho la pena y emocionaron al patio de butacas, a la vez que la dedicación de la intérprete de lengua de signos: "Ignoran a los que están sufriendo por depresión o ansiedad, ellos no cuentan en la sociedad. ¿Dónde está la seguridad social para la salud mental, dónde están las terapias?". La comparsa inclusiva, como se ha escuchado estos días, provoca un enorme "gracias" y sería un auténtico placer poder encontrársela por las calles de Málaga cantando sus coplas.