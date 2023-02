La última noche de semifinales, la segunda de los cuchillos largos del certamen de coplas de Málaga. La jornada de este miércoles fue también 'la noche de las quinielas'. En el ambiente se detectaba cierta impaciencia por conocer qué grupos pasarían a la Gran Final de este viernes, pero también ese cosquilleo por saber si las últimas actuaciones de la segunda fase del COAC romperían, por así decirlo, todas las porras hechas en las notas del móvil o incluso en hojas de Excel.

Si tuviera que destacar solo una agrupación por encima de las demás, por su mérito y soltura sobre las tablas, fueron las juveniles de 'La virgen de la cueva' las que irrumpieron en el Cervantes con un repertorio fresco y localista que consiguió despertar las risas y la entrega del patio de butacas a su historia. Antes de su actuación, también hubo sorpresas (gratas) en la categoría de comparsas y murgas.

Los encargados de estrenar el escenario en la cuarta noche de semifinales fueron las llaves, el móvil, la cartera y el cargador, los protagonistas del cuarteto infantil 'Estamos perdidos' que dirige la joven Luci López. Estos copleros llevaron a cabo una actuación marcada por una presentación y unos cuplés renovados respecto a la fase anterior. El objetivo en la historia de estos personajes estaba claro, hacer que su dueña les encontrase, como entonaron en su popurrí: "Me estarás buscando, es que tú sin mi y yo sin ti, dime quién va a sobrevivir".

Sin duda, los carnavaleros se metieron en el bolsillo al respetable cuando lo pusieron a bailar una coreografía muy 'tiktokera' para la que solo habría hecho falta un trípode y un aro de luz. Durante el popurrí, fueron unos profesores de baile exigentes que llamaron la atención del patio de butacas con aquello de: "No os levantéis pa´ quedarse así". Una vez que concluyeron, la voz de megafonía describió justo lo que estabamos pensando: "Noche de nervios, noche de impaciencia".

A los rondeños los caracterizó como un "coro de voces cosidas con mimo". La comparsa 'Los artesanos de Málaga' apareció con unos tipos mejorados, que cambió el gorro y la chaquetilla, los mismos que utilizaron para el COAC del Teatro Falla. Desde el minuto 1, se percibió el salto de cualidad en su actuación, aunque ya en Preliminares era incuestionable la impecable armonía de sus voces sobre las tablas. En su repertorio brilló la originalidad, especialmente en el primer pasodoble. La agrupación de Ronda no podía no dedicar unas letrillas a los jornaleros del campo: "No es solo un producto lo que compra usted, que el trabajo en el campo nadie lo quiere (...). Igual que la medicina, el campo es indispensable". Necesario escucharlo en el Cervantes. Con el segundo mandaron una dedicatoria sentida al cielo en memoria del rostro que tiene el 4 de diciembre de 1977.

Serían las palabras de la hermana del sindicalista Manuel García Caparrós las que darían paso a una coplilla homenaje que consiguió poner los pelos de punta: "La sangre que corrió en pos de la libertad, que no sea solo el recuerdo de una bandera, que aquellos que la lucharon no queden en el olvido y Caparrós siga vivo". Con su estribillo, estos artesanos, que volverán mañana al Cervantes, reafirmaron que la emoción es su fuerte: "Que el mundo sea el escenario de esta obra tan bonita que es nuestra historia de amor". Enamorarse es una expresión que da vértigo, pero de sus coplas, podría ser, ¿no?

Chino 'da la vuelta a la tortilla'

La murga 'Sin Perdón' apareció con un giro absolutamente inesperado. Unas mujeres con turbante en la cabeza y bata de andar por casa salieron por el centro del decorado para justificar a sus maridos: "Tener que salir aquí para arreglar los problemas de mi marió", decía Yuya, la protagonista de este giro en el repertorio.

Después de todo lo que han hablado las redes sociales, considero que, al menos, se debe reconocer el valor que los miembros de esta agrupación han tenido al presentar un tipo diferente, la otra cara de la historia, más allá de que su elección agrade más o menos a cada uno. El patio de butacas se partió de risa, eso seguro, como mínimo en la presentación y el primer pasodoble: "Tiene una clase de saliera que es que ya le está mirando de reojo cada vez que pasa, el culo a mi madre".

Mientras que avanzaba el repertorio se iba fraguando lo que ocurriría al final del popurrí, en el que Los de Chino también fueron directos: "Desde que yo estoy enfadada hace tiempo que no intimamos (...). Pasó de él, no estoy dormida". Todo dicho, andaluces. El aplauso final estuvo marcado por un grito prácticamente unánime: "Esto es carnaval".

Y antes del descanso, llegaron las juveniles con su cuarteto 'La virgen de la cueva'. Lo complicado que es conseguir y mantener las risas del público y estas noveles en el COAC lo hicieron y de diez con un repertorio fresco de tintes locales al Perchel, la gastronomía malagueña y al Real de la Feria. Solo voy a decir dos palabras al respecto: 'Hamburguesas Uranga'.

En la historia, la madrileña, la limpiadora, la camarera, la guiri y la malaguista seguían atrapadas en el chiringuito 'La virgen de la cueva' porque estaba diluviando. Para pasar el tiempo más rápido decidieron jugar al trivial. "¿Cuándo empezaron las obras del metro en la ciudad?", preguntó la malaguista. Una de las opciones estaba clara y tenía muchas papeletas para ser la elegida: "Desde el 1500 antes de Paco de la Torre". La turista se lució, "la prima de Camarón por lo menos". Y qué buen rato echamos con estas copleras, su repertorio es un absoluto SÍ que, además, ha sido visto de la misma forma por los miembros del jurado, con lo que repetirán en la Gran Final.

'Los sedientos' cantan a la educación inclusiva

La última noche de semifinales todavía tenía mucho que decir. Los primeros en tomar la palabra fueron 'Los sedientos', una de las dos agrupaciones de Tarifa que este año se presentaron al COAC de Málaga. Su primer pasodoble fue necesario para abrir los ojos ante una realidad que afecta a muchas familias: "Llegue el día a día de educar con inclusión las diferentes capacidades. Sin sesgos ni cortapisas. Mi niña al colegio va cargá con su sonrisa".

Y con el segundo, haciendo honor a su estribillo, se mojaron sobre el andaluz: "Tú que hablas y sientes en andaluz. Revélate y relata por tu tierra y por tu gente". En andaluz, como Los Rebujitos, a quienes esta agrupación hizo los coros en su mítica canción 'Todos los besos' de 2010.

Tomaron el testigo unos San Ciriaco muy 'malaguitas' que se apellidan Casa Kiki. Viendo la ciudad desde arriba, 'Los verdaderos patronos' la montaron en el Cervantes, con su tipo y su repertorio: "¡Qué buenas están las locas!", se escuchó en el respetable, lo que todos estabamos pensando desde que los murguistas fueron iluminados por los focos. Un primer pasodoble sobre la Fundación del Carnaval que cantó "al final fuerzas unimos, lo conseguimos", le seguió una crítica a la gestión urbanística del Ayuntamiento.

Pero sin duda, el momentazo tuvo lugar justo antes de los cuplés. El hombre del croma, vestido con una malla verde de la cabeza a los pies, (que es claramente el que va a ganar el certamen), se acerco al palco de los miembros del jurado por encargo de los San Ciriaco. Un pedido especial que llegó, en vez de por correo, por cuerda. A la escena icónica le sucedieron los cuplés: "Santificados sean los youtubers que tributan en España". Olé el ingenio de estos jóvenes copleros.

Final con la rabia de 'Los herejes'

Como ocurrió en la fase preliminar, 'Los herejes' cerraron el concurso en una nueva noche de los cuchillos largos, la segunda y última del COAC de este año. Un repertorio con una potencia crítica y vocal evidente y un ejemplo de que los carnavaleros de Málaga son muy capaces de tratar los asuntos locales desde una perspectiva que la mayoría compartimos.

'Los herejes' clavaron sus coplas en el patio de butaca, como la de su primer pasodoble: "Que si votas y peleas, seguro que te escuchan". Su popurrí, también claro y guerrero, sentenciaron: "Ya tomó la chusma el escenario con su ordinario modo de cantar. Sin nada ni a nadie respetar, con su estilo tan proletario, con la voz canalla de los barrios". También se merece destacar una letra que habla por si sola: "Perdónanos Momo por este pecado, pero este concurso nos tiene envenenados".