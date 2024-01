La comparsa toma la palabra en la segunda preliminar del COAC Málaga

Segunda noche de preliminares en la ESAD en las que varias candidatas de las distintas modalidades mostraron sus cartas de presentación. La comparsa de Juani y la murga del Chino cumplieron con su papel de favoritas de la noche, el romancero infantil de Álvaro Plaza y la comparsa de Villanueva de Algaidas dieron la sorpresa agradable y las agruapciones de fuera de la provincia demostraron que Málaga no está entre sus prioridades.

El niño del coro

Soplo de aire fresco con un Obispillo que nos lleva directamente y entre risas a los orígenes de nuestro Carnaval. Una parodia muy malagueña en la que va repartiendo leña a todos los estamentos de la ciudad y, después, enlaza con unos cuplés en los que nos engaña al hacer creer que se equivoca para desvelarnos en el último que en realidad nos la estaba pegando. En el tema libre dio de comulgar al teatro y hasta tiró estampitas. Poca vergüenza disfrutona de la buena. De verdad que estas cosas dan esperanza para nuestra fiesta. Enhorabuena Álvaro y Jesús. Teatro en pie por derecho.

El tipo: El Obispillo Las coplas: Gran parodia donde reparte leña a todos los estamentos de la ciudad. En los cuplés hace creer que se ha equivocado para desvelar luego que estaba todo controlado. Enorme tema libre donde dio de comulgar al teatro y repartió hasta estampitas. Esperanza es la palabra.

La colombina

Tercera participación de la comparsa onubense en el concurso. La Colombina es una carabela pirata carnavalera donde puede subir cualquiera que esté loco como nosotros por las coplas. Algunos desajustes deslucen la presentación, sobre todo al final. En los pasodobles, que acaban de forma demasiado abrupta, nos traen alegría por doquier con un primero a la belleza del cielo que acaba teñido de gris por las bombas en la guerra. En el segundo una historia para reflejar que los empresarios no ven las virtudes de las personas mayores antes de jubilarse.

Cuplés, pues de comparsa. El primero sobre un pedido de ropa en Shein que no recibe correctamente, llegando en su lugar una caja con marihuana. El segundo, a la bebida con remate para la pobre Chabelita, que algo le ha debido hacer a los carnavaleros porque si no no me lo explico. Se agradece el toque malagueño en el estribillo. Mucho vaivén en el popurrí.

El tipo: Tripulación de una nave pirata carnavalera Las coplas: Pasodobles un tanto enrevesados. Primero para lo bonito del cielo azul y cómo la guerra lo tiñe de gris. Segundo para un hombre mayor cuyas virtudes los empresarios no ven por su edad. Cuplés de comparsa, el segundo para Chabelita que pronto cumplirá una década recibiendo letras. Se agradece la mención a Málaga en el estribillo.

Y jajá y jajá y jajá

Regresaba la murga del CAMM convertida en unos puretas cargantes que van de graciosos, con un forillo que recuerda a la 13 Rúe del Percebe. Rimas y pillería durante todo el repertorio, empezando con una presentación que no terminó de enganchar al teatro. Primera letra homenaje al camarero y con recados para la explotación en la hostelería. El segundo, contra el alcalde con final explícito. "Te dimos un tesoro y nos devuelves una mierda".

Apuestan también por las cupletinas, entrando unas mejor que otras y con un estribillo muy callejero. Mejora el popurrí con algunas cuartetas resultonas como la del baile en las bodas o la jerga de su hijo. Faltó afinar más algunas rimas -del repertorio, no de las otras-, aunque remataron bien con los personajes del cartel del Carnaval. Se les echó el tiempo encima, teniendo que despedir a toda prisa.

El tipo: Puretas que van de graciosos Las coplas: Pasodoble inicial de homenaje a los camareros, empieza simpático para después reflejar algunas injusticias de la hostelería. Segundo, más duro y explícito para el alcalde de Málaga. Dos tandas de cupletinas con estribillo muy propio para la calle.

¡Que comience el espectáculo!

Comenzaba el COAC juvenil con una comparsa de Alcalá del Valle, directoras de circo que mejoran respecto a su debut del año pasado. Cantan a la victoria que supone un año más en las tablas y a cómo los intereses y el poder rompen la convivencia de la buena gente. Los cuplés, a la dieta y al deporte. En el popurrí van desgranando su idea y tocando diversos temas, si bien a veces se hizo un poco lineal. Con más variedad en la música quedará mucho más resultón. A seguir mejorando, creciendo y viniendo, que hay futuro.

El tipo: Directoras de circo Las coplas: Pasodobles para la victoria que supone regresar otro año en febrero y un segundo, más combativo, sobre cómo el poder y los intereses rompen la convivencia entre las personas. Cuplés para la dieta, por un lado, y la obsesión por el deporte por el otro.

Los incurables

Era uno de los platos fuertes de la noche. La Comparsa de Juani de El Palo regresaba tras verse fuera de la final en 2023. Con autoría de Miguel Alcalá, la agrupación le da la vuelta a la decepción para convertirla en ganas de regresar. Presentación bien ejecutada y con mucha potencia de voces, que da paso a un primer pasodoble plagado de vocablos malagueños para reivindicar nuestra habla. Una única apreciación a la letra, y es que humildemente creo que en Málaga y Andalucía ya va siendo hora dejar de definir nuestra forma de hablar como un acento, algo mucho más pequeño que un habla. Segunda letra, muy dura, para una mujer que, harta de las burlas por su cuerpo, se acaba quitando la vida.

En los cuplés, el Tinder -éste entró muy bien- y de nuevo el cartel, tema estrella ya del concurso. El estribillo quizá no termina de romper. Muchos detalles en un popurrí íntegramente metacarnavalero con un recorrido de septiembre a febrero. Una apuesta valiente y decidida, recreando su propio local de ensayo. Otra candidata que desvela sus cartas.

El tipo: La propia comparsa, tras el pase a la final del año pasado Las coplas: Apuesta metacarnavalera que refleja la sensación de la propia comparsa tras verse fuera de la Final. Pasodoble plagado de 'malagueñismos' para reivindicar nuestra habla, y segundo para una historia trágica de una mujer que se quita la vida al no poder soportar las burlas sobre su talla. Cuplés para un encuentro por Tinder que se acaba liando y para el cartel del Carnaval. Recorrido de septiembre a febrero en el popurrí.

Los estrellaos

El regreso del descanso nos trajo a la comparsa granadina Los Estrellaos. Sonó bien, aunque también repitieron varias letras de su paso por otro concurso. Vigías desde una azotea, el tipo también lleva algunos detalles como las madroñeras que en Málaga se suelen ver poco. Piden a la infanta Leonor que ponga su corona a votación para "remendar España". El segundo, de corte trágico, sobre la guerra de Palestina.

Algún día hablaremos del irreconciliable divorcio del cuplé y la comparsa. Sí mejora el estribillo, posiblemente lo más destacado de su repertorio. El popurrí se pierde en algunos momentos de su desarrollo, aunque es cierto que el grupo no suena estridente y está conjuntado.

El tipo: Vigías desde una azotea Las coplas: Primer pasodoble a la infanta Leonor para que someta su corona a referéndum. Segundo a la guerra en Palestina. Los cuplés para Leticia Sabater y para una luna de miel, con remate para el caso del actor Daniel Sancho en Tailandia.

Tus demonios

La sorpresa vino con la penúltima de la noche. Debutaban en el concurso los comparsistas de Villanueva de Algaidas, que traían los demonios internos que llevamos dentro. Primer pasodoble de piropo a Málaga, ¿algo exagerado?, comparándola con el resto de provincias andaluzas. Se ponen reivindicativos en el segundo con el precio de la vivienda en nuestra ciudad, que impide a la juventud desarrollar su vida.

Y ojo, porque los cuplés hicieron reír, con un primero a la conciencia del alcalde y el segundo a las maldades que hacen como demonios, terminando con el cartel del concurso. Bonito también el estribillo. Se enredan demasiado en el popurrí, con algunas cuartetas demasiado largas, dejando una sensación un tanto descendente. Pero gusta ver una agrupación que viene con un repertorio bien preparado y coplas de temática malagueña. A lo mejor tienen que volver.

Leyendas de pasión

La Murga del Chino regresaba tras un año difícil, y lo hacía transportándonos a la Tribuna de los Pobres en plena Semana Santa. Un padre que está esperando las procesiones con sus tres niños. Presentación con buenos puntitos seguida de dos pasodobles más serios. El primero, a los críticos con la Semana Santa. Viene el segundo con un homenaje a los padres.

Se apuntan también a la tendencia de las cupletinas pero van un poco más lejos todavía y las hacen de cuatro en cuatro, con temática variada que van desde el Málaga hasta una cita, con un estribillo que se coreó en el teatro. Rematan con un popurrí muy gráfico con situaciones en las que más de un padre aficionado a las procesiones se sentirá identificado. Destacan la cuarteta de la Legión y el Viernes Santo. Buena carta de presentación.

El tipo: Padres que van con sus hijos a ver la Semana Santa Las coplas: Primera a los críticos de la Semana Santa, mientras que en la segunda homenajean a sus padres a través las distintas situaciones que les acompañan en su vida juntos. Tandas de cupletinas de cuatro en cuatro con un estribillo muy metido en el tipo.

Una nota para agrupaciones de fuera de la provincia, por si ayuda: se entiende que vuestro objetivo del año no sea Málaga. Pero esta ciudad y su concurso saben agradecer a quienes, viniendo de fuera, le cantan a nuestra tierra. No hace falta dedicarnos el repertorio entero, pero al menos traer algo. Por Rute y Almería encontraréis el camino. En fin. Seguimos, Momo. Seguimos.