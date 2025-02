Paco Susi, un histórico del Carnaval de Málaga, reconocido con el ‘Pito de Oro’

“Estoy muy contento, es la distinción más grande que se da en el carnaval de Málaga, para mí es un orgullo”, cuenta Francisco Martín, más conocido como ‘Paco Susi’ tras enterarse de que la representación de agrupaciones del Carnaval de Málaga ha decidido otorgarle el 'Pito de Oro'.

La entrega tendrá lugar este 6 de febrero durante la conferencia inaugural en el Cine Albéniz, que, como cada año da inicio el programa del Carnaval 2025. En ese mismo acto se harán entrega de los premios 'Carnavalero de Oro' y las distinciones al 'Carnavalero a una trayectoria', según informa Carnaval de Málaga. Paco ha formado parte del Consejo de Directores del Carnaval de Málaga y también fue Patrono, “he conseguido lo máximo, ya con esto me puedo morir tranquilo como aquel que dice”, añade.

Cómo empezó todo

Paco Susi explica que gracias a Miguel González ‘El cabeza’ comenzó todo. “El carnaval de Málaga existe en parte por Miguel González", explica. González fue fundador del patronato. "Él ya participaba en Cádiz cuando aquí no existía aún el carnaval", narra Paco. “Miguel González formó la peña carnavalesca del Conservatorio, que es la que yo mantengo ahora en mi bar Susi", relata Paco.

En el año 1988 Paco abrió su bar Susi en el barrio de San Andrés, pero lo que no sabía aún es que ese establecimiento iba a convertirse en el punto de encuentro para ensayar y pasar un buen rato con los que viven por y para el carnaval, “la gente me dice que es el templo, el templo del carnaval de Málaga porque yo le abro la puerta a todos los grupos”, explica Paco.

Un año después de la apertura del bar Susi, Paco, junto con Pepe León, reunió a varios amigos del barrio de San Andrés para crear la murga “Los Pensionistas”. Esta murga estaba compuesta por personas de todas las edades desde 20 hasta 72 años. “No lo hicimos de cachondeo, sino como un plan para salir y divertirnos con los amigos. Fue una cosa muy bonita para nosotros, lo guardo con especial recuerdo porque lo vivimos con mucha ilusión y encima pasamos a semifinales”, cuenta Paco.

Ese año dio comienzo a una vida dedicada al carnaval. En 1990 hicieron “Saque Bola” con el que ganaron el segundo premio con letras de su cuñado Pepe León. En 1991 llega la murga “Los Golfos del Persicola”. En el año 1992 “Ni sin ni son los Simpson”. En 1993 “Al compás de mi cepillo". En 1994 "Asalto en rojo". En 1995 "Omá échame salsa pa moa".

En 1996 saca la comparsa "Por tú sonrisa". En 1997 "Los Gitanos Canasteros". “Es imposible no tenerle cariño a cada una de las agrupaciones en las que he formado parte, todas tienen algo especial porque tienen su trabajo, su esfuerzo”, comenta Paco

El bar Susi es el templo del Carnaval de Málaga / Álex Zea

“El que no conoce esto se cree que todo es diversión, pero hay mucho trabajo detrás”

Formar parte de una murga carnavalera no es tarea fácil. Detrás del día del concurso, del jaleo, de los disfraces y de las letras existen también retos. Presentarte al Concurso de Agrupaciones de Canto de Málaga (COAC) requiere meses de preparación, muchos ensayos, muchas horas sin dormir, “esto exige tu máxima atención y compromiso durante al menos cinco o seis meses antes, el que no conoce esto se cree que todo es diversión, pero hay mucho trabajo detrás”, narra el ganador del Pito de Oro 2025.

Una adversidad con la que se tiene que luchar cada año es la desilusión. “A veces piensas que una agrupación va a gustar y luego no es para tanto como piensas”, explica Paco. También cuenta que hay veces que el público y los medios valoran mal a los grupos cuando no se lo esperan y eso ocasiona una frustración enorme. “Como yo ya llevo muchos años estoy preparado, pero los que llevan pocos años, muchas veces creen que van a ganar y luego se llevan el chasco, se vienen abajo”, explica. Paco informa de que tienen que comprender que esto es un concurso y que hay veces que crees que conseguirás menos y ganas más y en otras ocasiones ocurre al contrario. Para poder ganar siempre dependes de un jurado, “es como presentarte a Miss Mundo: piensas que vas a ganar porque eres la más guapa, pero luego, te gana otra", ejemplifica.

A pesar de todos los retos que existen, Paco se queda con el disfrute tanto de su grupo como del público en el día de la celebración. “si con mi repertorio he visto a la gente contenta y aplaudiendo de pie, que el jurado me dé el premio que quiera porque yo ya me voy satisfecho con eso”, narra Paco.

Una familia con pasión carnavalera

Paco Susi ha ido esparciendo semillas carnavaleras por toda su casa, su bar y por supuesto, por su familia durante 45 años, aproximadamente. Esas semillas han ido creciendo poco a poco. Han sido regadas con amor y coplas, y el resultado es un árbol fuerte, consolidado y cargado de ilusión por el carnaval. Sus nietos, hijos y esposa sienten la misma emoción que Paco Susi por el carnaval. “Fíjate la rama que he creado, mi legado. Mientras que nosotros estemos aquí le ayudaremos y le apoyaremos para continuar la saga Susi”, reflexiona orgulloso.

Paco en 1999 cede la agrupación a su hijo, Paquito Susi y se convierte en el representante legal de todas las agrupaciones, tanto adultas como infantiles.Vive los premios de su familia como si fueran propios. Se siente orgulloso de todo lo que ha construido sin ni siquiera imaginarlo. Un día que atesora en su mente con especial cariño fue cuando su hijo Paquito Susi ganó el primer premio, “fue hace 10 años en el Teatro Cervantes, nos llevamos todos una emoción muy grande”, explica Paco mientras recuerda uno los mejores momentos que le ha traído el carnaval.

“Mi sueño es llegar a ver a todos mis nietos siendo mayores compartiendo el carnaval con su padre como yo lo he compartido y vivido con mis hijos”, se sincera Paco.

Murga Los Pensionistas fue la primera agrupación que salió en Bar Susi en 1989 / Cedida por Paco Susi

El futuro del carnaval malagueño

Paco cuenta que han estado sacando cantera durante cuatro años. “Hubo un tiempo en que los veteranos levantamos el carnaval, pero ahora le toca a la saga nueva, porque esto hay que levantarlo entre todos”, afirma Paco mientras opina sobre el futuro del carnaval malagueño. Él aboga porque las generaciones más jóvenes se involucren en el mundo del carnaval porque afirma que hace falta mucha juventud. “Que se apunte todo el mundo. Y que vayan a los colegios, que vayan a las calles, que vayan a ver los grupos infantiles y juveniles de cantar, que se apunten porque los mayores ya se van retirando”, continúa diciendo Paco.

Pero está seguro de que nunca va a faltar gente para que estos concursos sigan rodando. Ve un futuro muy bueno y está contento con el nuevo Patronato y personal que están trabajando, “se están viendo cosas buenas, cosas que nunca se han dicho, veo mucho futuro”, explica.

Para que se cumpla el deseo de Paco de que no falte nunca relevo de comparsas en las tablas de Málaga se necesita aún más divulgación, más comerciantes que ayuden con la publicidad y que lleguen hasta los colegios.

“Desde mi modesta opinión, creo que el carnaval tiene mucho futuro con las personas que están trabajando en él, ya que se están dejando la piel por el camino”, analiza Paco.

El carnaval de Málaga no posee reconocimiento a nivel andaluz

Paco reconoce que el carnaval malagueño no posee reconocimiento andaluz. “Tiene el reconocimiento de algunas personas, pero hay otros que son detractores, que no quieren al Carnaval de Málaga”, añade. Paco no tiene claro el motivo por el cual fuera de la provincia no reconocen o no valoran el carnaval de Málaga, “puede que sea porque si crecemos le hacemos daño, pero no creo porque en Málaga somos poquitos grupos”, continúa.

Paco relata que el Carnaval le ha regalado incontables momentos, amistades e ilusiones, que encima tiene la gran suerte de compartir con las personas que más quiere: su familia, su todo. Paco lucha día a día para que la esencia del Carnaval perdure en el tiempo.