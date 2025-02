Los duendes de El Bosque levantan la primera parte de la séptima preliminar

Primera parte de la séptima preliminar, la que terminará con el anuncio del pase al Cervantes. La vuelta de la modadlidad de coros estuvo descafeinada por la premura con la que se ha preparado todo; la murga de la Cantera pidió respeto a los veteranos antes de que saliera al escenario la alegría de la noche, los duendes gaditanos de El Bosque, una comparsa de gran calidad que dejó dos pasodobles especialmente emotivos. Tras ellos, también desde Cádiz (Alcalá del Valle) llegaba la comparsa juvenil Las naiperas. Cierra la primera sesión la murga de El Salar.

Coro El gran show

Coro mestizo, entre voces jóvenes y adultas. De por sí ya es un mérito subir un coro al concurso del Carnaval. Para este cronista, hay dos buenas noticias: la primera, que haya un participante en esta modalidad; la segunda, implicar a los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Benalmádena. Seguramente sea un deseo que pedir a Momo, pero si todos estos chavales le dan fuerte y creen en el proyecto, sería una maravilla. Los mimbres son buenos: Mariadela, Ginés, Fernando Rengel... Ensayos y tiempo. Me quito el cráneo, que diría don Latino en Luces de Bohemia. Primer pasodoble a la gestión de los ciudadanos de la Dana. Segundo pasodoble a la gentrificación de Málaga. Cuplés, el primero a la tiesura cuya solución es abrirse un Wallapop. El segundo cuplé a las dificultades del letrista para evitar hacer chistes de mayores para este grupo con menores. Popurrí en el que cuentan en algunas de las cuartetas la historia de cómo nace el coro, los pocos ensayos y que en Navidad decidieron salir. Al ser el único participante de esta modalidad, no se incluye el ranking de color para cada agrupación.

Murga Este año cambiamos de camello

Beduinos surcando el desierto del Carnaval de Málaga con un camello salvaje y malaje. Un tipo que desarrollan en la presentación abriendo muchas aristas.

Pasodobles con algún tinte beduino en la música. Primera letra al amor no correspondido que sienten estos veteranos: "Pero a la hora de la verdad el viejo aquí no pinta nada". El segundo, a la paciencia que tienen las parejas de los carnavaleros por todos esos sacrificios que hacen, puro amor por San Valentín.

Dos ramilletes de dos cupletinas. El primero con remate clásico genital y el segundo a la IA y la facilidad de escribir repertorios gracias a ésta. La segunda tanda con juego al tipo: qué difícil es pasar la ITV de un camello, el último, también en la ITV, al encontrar el operario la palanca del freno de mano. Genital. Estribillo sencillote.

Suena Una cosa inexplicable con su "traca matraca" para el inicio de un popurrí que se desarrolla en la Feria de Málaga entre atracciones. Todo por la Paca. Beduinos que se acaban convirtiendo en malagueños. Murga de veteranos con solera. Una agrupación que sale a divertirse y que son pobres tanto en letras como afinación.

El tipo: Beduinos con un camello salvaje. Las coplas: Segundo pasodoble pidiendo más caso a los veteranos de la fiesta.

Comparsa Albarracín, la aldea escondida

Comparsa de El Bosque con un tipo maravilloso, muy costeado. Una aldea de duendes con un gusto espectacular, una preciosidad. Presentación cantada de escándalo. Una comparsa de categoría que viene muy patriota, en referencia al Pico de Albarracín, donde moran los duendecillos.

Pasodobles de música maravillosa, melodía dulcérrima. El primero, un currículum carnavalero del autor de la comparsa y su relación con Málaga. Horacio Calvillo recuerda a sus Fieras, sus Entre las flores o los Caricatos: "Si hoy vengo desde El Bosque, no me miréis diferente porque soy igual que siempre". El segundo un reconocimiento a Jesús Gutiérrez, el pregonero, al que le cantan metidos en tipo: "Hoy te canto porque quiero, pues no me olvido de que tienes duende". Voces muy bien trabajadas, ritmos melosones.

Los cuplés enlazados en temática. El primero sobre el día que conoció a Candela, "por lo visto hace seis meses se llamaba José Ramón" y que tiene "un tronco para calentarte la noche entera"; el segundo, al duende vegano que se cuida maravillosamente bien y también maneja "un tronco para calentarte la noche entera". Estribillo no ya al tipo, sino al día: "Vente niña pa mi aldea, que el otoño se ha marchao, y hoy catorce de febrero yo te canto enamorao".

El popurrí es una clase de canto, excelente afinación y letras. Un grupo al que da gusto escuchar. La última cuarteta dedicada a Málaga, adaptando el popurrí que ya estrenaran días atrás en el carnaval gaditano. El desarrollo del personaje ha sido excelso.

El tipo: Duendes de la aldea escondida en el pico Albarracín. Las coplas: Preciosos pasodobles a la trayectoria del autor en Málaga con piropo y el segundo a Jesús Gutiérrez.

Comparsa juvenil Las naiperas

Reinas de la baraja que empiezan la partida sin descartes. Un tipo bonito para esta juvenil. Tiaras con imágenes creadas por IA y maquillaje alusivo a los palos de la baraja francesa. Presentación desarrollando el tipo. Pasodobles de música clásica. El primero a las mujeres que lucharon por los derechos que hoy pueden disfrutar ellas como chicas jóvenes. El segundo, un canto de ánimo a los valencianos que sufrieron una de las mayores tragedias naturales de la historia de España: "Todos estamos contigo" tras la dana. Bonita y emotiva letra. El primer cuplé a Pedro Sánchez, al que le achacan ser gafe porque ya hemos visto dos guerras, pandemia e inundaciones... Muy bueno el segundo, no por el golpe de humor, sino por reivindicar al chef Pedro Aguilera de Alcalá del Valle, localidad de procedencia de esta comparsa juvenil, que recibió en noviembre una Estrella Michelín. Al ser una agrupación juvenil no se incluye el ranking de color para cada grupo.

Murga Nunca es tarde si la finca es buena

Vuelta de las Charis de Borrón y cuenta nueva, ahora embarazadas. Económicamente felices con su Andrés, un cincuentón con 900 fanegas de olivos que la tiene contenta. Presentación al tipo y con referencias a la finca con piscina y buen cortijo. Por el interés.

Pasodobles cantados muy alto, lo que deja salidas de tono. El primero a Málaga y su carnaval, con referencias a figuras como Miguel el ciego o la Boquerona. Conecta con el público de la ESAD. Segundo que reivindica "ni una menos, ni una más". Desarrollan el pasodoble que parte del regalo de una rosa pero tras el que se esconde la lacra de la violencia de género de hombres cobardes.

Cupletinas a pares. En el primero hablan de la maza del bombo que asoma, cuplé genital; el segundo con referencia a drogas y al tiro a Donald Trump. En la segunda tanda, el primero a la zona de bajas emisiones y el segundo a la llegada de turistas y hasta jabalíes. El cuplé jugando con el doble sentido de la palabra mamá.

Popurrí que empieza con música de pasodoble de Los piratas de Martínez Ares. Trabajan el personaje con cuartetas en las que relatan al bebé que está por nacer cómo será su vida. Cuartetas efectistas. Una murga que promete desvelar el sexo del bebé si pasan a semifinales. Rematan con cuarteta emotiva: "El día que falte tu madre será tarde" para demostrar el amor a las madres.

El tipo: Vuelven las Charis, pero ya no divorciadas, sino casadas en segundas nupcias con un cincuentón con 900 fanegas de olivos. Las coplas: Pasodoble contra la violencia de género.

