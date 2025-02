Estas son las agrupaciones que pasan a semifinales en el COAC del Carnaval de Málaga

Tras la fase de preliminares, el teatro de la ESAD ha acogido el fallo con el pase a las semifinales del COAC de Málaga. En la ciudad de Málaga, siendo las 2:25 horas del sábado 15 de febrero ha comparecido el presidente de la Fundación Carnaval de Málaga, Luis Bermúdez, para la lectura del fallo del jurado y anunciar el pase de los 29 grupos que se verán las caras en la próxima fase de semifinales en el Teatro Cervantes a partir de este domingo.

Las agrupaciones que pasan el corte de preliminares son las siguientes, por orden de actuación:

Murgas

Los Pimpi Blinders, ¡Aquí mando yo!, Los Traicioneros, Fuerte y Flojo, ¡Cucha, Málaga!, Tu cara me suena, ¡Hay Lupita!, Los Tradicionales, Mi casa es la suya, Quiero que mi padre se vaya, pero mi padre no quiere, Aquí no pinta na, Qué bien me siento, Las ovejitas negras, Viva la Virgen del Karma

Comparsas

Los Fracasados, Los Calaveras, Gigantes, Bendita tú eres, Nostradamus, Los majaretas de la bicicleta, La desbandá, La sublevada, Los enamoraos, Albarracín, la aldea escondida, Los Escapistas y Los Carnavalarios.

Cuartetos

Por falta de audiencia, nos vemos en esta urgencia

Juvenil

Comparsa Las naiperas y la murga Los de Despeñaperros pa’bao

Semifinales del COAC

A partir de este domingo, el COAC se traslada al Teatro Cervantes para la fase final del concurso. Las cuatro semifinales se celebrarán desde el domingo, 16 de febrero, al miércoles, 19. Los pases comenzarán a las 20.00 horas y este será el orden de actuación de las agrupaciones semifinalistas.