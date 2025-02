Los Calaveras, Gigantes y Los Pimpi Blinders presentan credenciales en la primera semifinal del COAC

La mejor noticia de la noche fue, precisamente, la primera copla que sonó en el Teatro Cervantes. Un pasodoble escrito ex profeso para los alumnos de la Escuela del Carnaval. Alguna que otra voz que apunta muy buenas maneras, a seguir. La murga infantil de Susi daba el toque con un meritorio segundo pase, teniendo en cuenta que unas horas antes estaban en la gala infantil. Doblete de estos murguistas jovencísimos a los que el respetable trató con el respeto que se merece la cantera. Al terminar el repertorio de los Pimpi Blinders, el Cervantes recibió la noticia: Unicaja había ganado la Copa del Rey. Se celebró al grito de "Campeones" y con el himno de Pablo López.

Comparsa Los fracasados

Primer pasodoble a las miserias de la vida, con un desarrollo sencillo, dando caña a la política y mencionando la terrible tragedia de la DANA en Valencia.. Un pasodoble que cita al PP, al PSOE y a los gobiernos que dejaron que sólo el pueblo salvara al pueblo. Referencias al barro con dobles sentidos.

El segundo trata sobre la lealtad. Nostalgia en torno a la amistad, sobre cómo basta con una mano para contar “quién está y quién no”, y sobre la importancia de la lealtad de un hermano, que nunca falla.

Cuplés: el primero a Lucas, que se parece al que no debe ser nombrado: “Se podría decir que Lucas ya no respira tranquilo”, remate sencillito, “ahora no tiene dónde apoyarse las gafas”. El segundo, de tono guarrete, sobre aquella moda que parece ya lejana de ligar en Mercadona: “Hacendado es marca blanca”, en alusión a la satisfacción de uno de los compradores. El estribillo adaptado a Málaga, con ritmito y pegadizo.

Es una comparsa agradable, pero no destaca, tiene un repertorio algo genérico y eso en el Cervantes se nota más.La identidad suma en esta ronda.

El tipo: Bitelchús con corona de espinas. Las coplas: Precioso pasodoble a la lealtad que remata por la

Murga Los Pimpi Blinders

Macarras malaguitas que traían un primer pasodoble de categoría a la murga, un legado “que nos dejara Diego el bollero”, con referentes como los Maoma sin h o Pepe León. Un tributo a la modalidad que da sentido al carnaval de humor y crítica. No hay nada como esta modalidad. Con mucho gusto cantado, mejorando la actuación de preliminares.

El segundo, un recadito a la concejal de Carmen Casero por aquellas polémicas declaraciones sobre la capacidad de los malagueños de adquirir una vivienda. Muy bien desarrollado, cañero sin ser excesivamente faltoso.

Los cuplés: el primero a las luces de Málaga. Las de Navidad, las del Parque del Oeste, las del Botánico… hasta que llegan a un control de alcoholemia y esa iluminación no les gusta tanto. El segundo, metacarnavalero, pero crítico. Sobre el nuevo presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga. Lo ponen por las nubes, todo estupendo, les parece maravilloso, sólo le ponen una falta para no arrimarse, y es que “va con el PP”.

Un paso adelante de esta murga que no quiere volver a quedarse en semifinales. Buena tanda de cuplé que conecta. Ser los primeros en la modalidad tiene su cosa.

El tipo: La malagueñísima banda de los Pimpi Blinders Las coplas: Buena tanda de cuplés, el primero localísimo y original.

Murga juvenil Los de Despeñaperros pa’bao

Vuelven estos jovencitos Cayetanos que sufren una transformación andalucista. Primer pasodoble que empieza citando a ilustres andaluces, aunque desarrollan de forma excelente, saliendo del topicazo que parecía que iban a tratar para acordarse de la clase obrera andaluza. Precioso.

El segundo, bonito juego entre dos hermanas que resultan ser las agrupaciones adultas e infantiles y ellos “siempre en medio”, pero rompen una lanza en favor de los niños: Ahora te toca escuchar y comenzar a aceptar que sin cantera no hay herencia”.

Primera jornada de semifinales COAC Málaga 2025 - Los de Despeñaperros pa'bajo / Fundación Carnaval

Los cuplés: el primero, cañero, con más palabras malsonantes de lo habitual, porque todo eso es lo que vana cantar en cuanto cumplan los 18. El segundo muy arriesgado, recién metido en camerinos, a la decoración del Cervantes, con presencia para todas las modalidades, menos la juvenil. Fresquito y gracioso. Muy buena actuación de este grupo que apunta altísimas maneras. Es la única agrupación juvenil en modalidad de murga que participa.

No se valora con el ranking de los adultos.

Comparsa Los calaveras

Los piratas del barrio del Carnaval le dedican su primer pasodoble a Jesús Gutiérrez, pregonero de este año. Bellísima letra con un desarrollo excelso que narra la admiración del autor al pregonero a través de un grupo que tanto ha trabajado los últimos años con Guti.

El segundo, para colgarlo en la puerta de las iglesias, las Tesis de David Santiago: “Te estoy hablando a ti, que te he visto en la iglesia jugando al que reza, frente a un crucifijo. Masticando un padre nuestro y escupiendo el resto de lo que Él nos dijo”. Tocar este tema, se tocará, pero qué acierto el enfoque. Fariseos del siglo XXI: “Tienes al hijo de Dios tan humano y divino viendo a su propio hermano, clavando las manos de los palestinos”.

Los cuples: el primero como si lo tuviera guardado desde hace unos años, con arte, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Segundo a su divorcio y cómo su mujer está estupenda con su “cuerpecito”, sus “vestiditos”... “Tan guapa y tan feliz, parece una niña. Y yo llevo un año comiendo piña”, original forma de tocar uno de los temas más tratados. El grupo ha sonado mucho más compacto que en preliminares, cuando ya sonó bastante bien.

El tipo: Piratas calaveras del Carnaval Las coplas: Preciosos pasodobles, uno a Jesús Gutiérrez con sentimiento; el segundo al fariseísmo en torno a Palestina.

Murga ¡Aquí mando yo!

Primer pasodoble sentido, a la importancia que tiene el padre en la crianza de un hijo. Buen desarrollo que rematan con una reivindicación y es que los hijos no sean utilizados en los procesos de divorcio. Probablemente el mejor de los cuatro que han cantado en el concurso. El segundo, a los críticos con la agrupación, que los tacharon de tipo reiterativo o de machismo en sus letras. Se han quedado a gusto, mejor que no se les quede nada. Rematan comparando este tipo, respetuoso con la mujer en sus letras, con la música reguetonera, que se respeta como arte.

Cupletinas: en la primera tanda, la primera letra jugando con el doble sentido del “rollito de primavera” en relación al miembro; la segunda al juicio de Errejón, tirando de la cara de niño del expolítico y el castigo a no bajar al recreo. Segundo par: el primero a su afición a tocarse y al trabajo acumulado para evitar problemas fisiológicos; el segundo a un desengaño con una chica en Tinder que resultó no ser lo que él esperaba. Referencia a la polémica de Pepe León con el chirigotero gaditano Molina.

El tipo: Calzonazos, pero respetuosos con su Chari. Las coplas: El primer pasodoble, reivindicativo.

Comparsa Gigantes

Estos comparsistas quijotescos que cantan en su primer pasodoble al amor de este caballero andante. Mensaje para aquellos que ahora están con ella: “Me llevo conmigo el primer beso, una vida repletita de recuerdos”. Ese amor no es más que Málaga, piden a aquel que hoy la habita que la cuide. Cañero y certero, con sentimiento.

El segundo, al sueño de este caballero que delira imaginándose a una Málaga ideal y que rematan despertando y reconociendo en ella un espanto. ¿De qué sirven los aplausos si el mensaje no cala? Excelente mensaje.

Los cuplés: el primero a la cantidad de carnavaleros que han participado en el programa La Voz: Ginés, Marina, los gemelos… Al ritmo que va, no descartan que participe Cloto, un murguista de los de la Cantera, un clasicazo. El segundo, a la necesidad de tener dominio del inglés para vivir en Málaga. Un remate recordando “the deads of Francisco of the Tower”. Luego lo traducen. Ritmos que rememoran los verdiales en el popurrí. Un grupo que ha traído un par de pasodobles de altura de final.

El tipo: Quijotes malagueños. Las coplas: Tremendos ambos pasodobles, críticos con la deriva de la ciudad. El segundo con una alusión directa al Carnaval.

Murga Los traicioneros

Desde Albox pisaban las tablas del Cervantes por primera vez muchos de los componentes de esta murga. Primer pasodoble a las redes sociales y la hipocresía de estas. Un poasodoble con poca conexión con un teatro medio vacío. El segundo a esos deportistas que se vienen arriba con selfies y demás. Crítica a los runners, los ponen finos para luego rematar con lo flipados que están los ciclistas.

Los cuplés: el primero al piñazo de Mario Vaquerizo, al que confundieron con "Jesucristo que descendía desde los cielos". Al tipo. Segundo al tiro que le pegaron a Trump en aquel mitin de campaña. Tratan de desgranar el motivo de la victoria de Donald Trump y lo traen a España: "Si fuera por los tiritos Albert Rivera era presidente".

Quizá el grupo no esperaba llegar a esta fase. El tipo es bueno, pero el repertorio ha tenido dificultades para conectar. Los pasodobles son muy difíciles de entender. Uno no acaba de entender si son surrealistas, delirantes o serios. El grupo está trabajado y a poco que encuentren un estilo propio, tendrán un hueco en próximos años.

El tipo: Judas Iscariote con su puñalaíta trapera. Las coplas: Cuplés desiguales, el primero a Mario Vaquerizo, original; el segundo, vintage.

Comparsa Bendita tú eres

Comparsa granadina que representa a Andalucía sobre las tablas: "Eres una, pero ocho espíritus nobles los que te acunan". Primer pasodoble, crítica feroz a la clase política que utiliza de trampolín la comunidad para ir a Madrid. Recados a Chaves, Griñan, Susana y Moreno: "Que con Moncloa en su vida se olvidan de Andalucía". El segundo, bonito pasodoble a Ana, enferma que poco a poco recorre el pasillo de la esperanza. El momento en el que una joven enferma de cáncer toca la campana, nada más feliz que tener una vida por delante. Bonito y bien desarrollado.

Cuplés: el primero, remendado con arte. Traían un cuplé normalito que remataron con actualidad incluyendo en la letra una referencia a la victoria de Unicaja al Madrid en la Copa del Rey. La jugada no salió bien, medio grupo no había interiorizado la modificación de la letra y no entró. El segundo, al palo que impactó contra la espalda del presidente Pedro Sánchez. La tanda con más voluntad que acierto. El estribillo es pegadizo y bonito. Un grupo que ha querido agradar pero ha patinado un poco en su intento.