Dos murgas de quilates y una comparsa que nunca falla, lo mejor de la segunda semifinal

Segunda semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga (COAC). Sesión con bastantes platos fuertes en murga y comparsa y eso se ha notado en la primera parte en el patio de butacas, a rebosar hasta el descanso. Abría la sesión la comparsa infantil Los justicieros de Paqui Prieto. Tras ellos, el romancero infantil de Marta y Tino Berdugo, un tremendo ejemplo de cantera de calidad. Maravilla. En esta segunda semifinal se agradece la fluidez, acabar a la 1:20 es asumible y el ritmo de actuaciones ha ayudado. Nostradamus pega un zapatazo en el Cervantes y las murgas de Torremolinos y Los Malagüitas hacen que la primera parte de la sesión se pase en un suspiro.

Murga Fuerte y flojo

Metidos en tipo sin parar, parodia completísima que ayuda una barbaridad a mantener la tensión de toda la actuación. El primero de los pasodobles muy centro centrado: “Del sentido común, de las cosas bien hechas. Soy de centro, neutral sin etiquetas y después por lo que sea sólo voto a la derecha sólo voto a la derecha”, letra a esos tibios que no lo son tanto. El segundo un buen repaso por las playas de Málaga, todo precioso, incluso las playas de Marbella para personas de mala calaña. Todo esto lo canta desde Cádiz.

Dos tandas de tres cupletinas: En la primera, empiezan cantando a los excesos de la ecología, tanto, tanto se aprovecha todo que los restos de una operación de fimosis es hoy una bufanda. La segunda, humor negro de jojojó un cuplé de “recortes”, por lo visto es la última vez que le pide ayuda a Daniel Sancho. “Qué corte”. La tercera, a reguetoneros a los que si no se conocen se es más viejo que el alcalde, al que citan con uno de los grandes hits de las ferias andaluzas: “Pon más casetas”. La segunda tanda, fuerte también. La primera a la expansión de Er Pichi de Cai, cuyo negocio se tambalea a partir de su asociación con El Langui; la segunda, con poca vergüenza a Mario Vaquerizo y su intento de autosatisfacción, que identifican como el origen de su lesión. La última, original forma de tocar un tema muy repetido: la polémica de Pepe León con el chirigotero gaditano Molina. Resuelven con la situación genital del murguista malagueño y el alcalde De la Torre. Les entraron las seis, con risotadas en un teatro a rebosar. Había ganas y estos murguistas han dado un golpe de efecto actualizando música de cuplés y metiendo poquísima vergüenza y callejeo. Tremenda actuación, prácticamente redonda.

El tipo: Clientes de un chiringuito de Los Álamos con camas balinesas. Las coplas: Las seis cupletinas, de categoría.

Comparsa Nostradamus

El grupo parece que se ha dado cuenta de que en este concurso tenían que apretarse las tuercas. Es una comparsa que suena siempre bien, musicalmente poco se puede exigir. Este pase de semifinales ha abierto la caja de la rabia contenida que quizá pudimos observar en preliminares. Tremendo primer pasodoble. El enésimo a la crisis de la vivienda, pero un desarrollo tremendamente realista: “Falta poco tiempo para ver a tus niños y tus nietos buscando tu piso en mi pueblo”. En Alhaurín el Grande siempre tendremos los brazos abiertos. Una letra de fuerza inusitada para una comparsa habitualmente melosona. Muchísimo gusto en la crítica. Segundo pasodoble “a los garrulos” en el que subyace una feroz crítica al sistema judicial, a la cultura de la violación y a la normalización del miedo de las mujeres y a la reacción antifeminista que minimiza la violencia de género. Una letra de las que deben viralizarse, una interpretación, igual que el anterior, con mucha rabia.

Los cuplés, el primero a sus dotes adivinatorias. Cuestionado por el futuro de España, se escuda en eso de que “problemas tenemos todos”... “no haber votado a Perro Sánchez”. El segundo muy actual, sobre la Escuela de Carnaval como gran proyecto de la Fundación. Remata con un pegote gracioso sobre las asignaturas: “Te enseñan a trasnochar para cuando cantes en preliminares”... O semifinales, porque vaya sesiones. Tremenda vuelta de tuerca con esta actuación. De cualquier modo, este cronista no se esconde con esta comparsa: no soy objetivo ni lo pretendo, porque la crónica periodística tiene gran parte interpretativa. La interpretación es que han pegado muy fuerte.

El tipo: Nostradamus carnavaleros. Las coplas: Dos pasodobles de primera línea. El segundo, al frívolo mensaje antifeminista.

Murga ¡Cucha, Málaga!

Los predicadores venían con ganas para poder cantar con más gente en el teatro. Uno de los premios de los cabezas de serie es dejarlos cantar últimos en preliminares. Hoy se han gustado con un Cervantes lleno hasta la bandera. Así se canta de otra forma. El primer pasodoble una crítica a la masificación del centro, para lo que hace falta saber inglés para ir tirando. Canto a los barrios, donde se esconden las esencias de lo malagueño. Olé. El segundo, de vuelta al barrio de El último superviviente, su murga de 2024. Un canto de rabia: nadie va a echar a estos murguistas de Málaga. Así lo cantan.

Primer cuplé con arte, a los temas repetidos en las letras carnavaleras. A cada tema, chupito (una moda en redes sociales). Ellos, a cada cita, un chupito: “Este cuplé seguro que le gusta a Teresa Porras”. Cañeros y con poca vergüenza. Segundo en el que reconozco haber pasado mal, no sabía por dónde iba a salir. Triple a lo Steph Curry que les ha entrado. El teatro loco. Asimilando el cuplé al Juego del Calamar, iban eliminando predicadores por las duras reglas a las murgas. Así hasta que se ha quedado el bombo sólo en el escenario. Referencia a los audios de Pepe León sobre su experiencia carnavalera. Vítores del Cervantes y reaparece todo el grupo para cantar el estribillo. Arriesgando para marcar la diferencia. Muy buen pase de los murguistas malagüitas. En el popurrí incluyen un cameo del rottweiler de la murga de El Burgo, que cierra la noche. Una de las cuartetas más reseñadas de las preliminares. También incluyen la presencia de un jabalí en el escenario para adornar un pegote. Popurrí tuneado con respecto al anterior pase.

El tipo: Predicadores a los que nadie les echa cuentas. Las coplas: Dos cuplés muy aplaudidos. Gran tanda.

Cuarteto Por falta de audiencia nos vemos en esta urgencia

No era difícil. Este cuarteto mejora algo el pase de preliminares, porque eliminan el vídeo de inicio que se hacía largo para contextualizar el cuarteto. Eliminan mucha parte explicativa porque desarrollan la historia de estos cuatro náufragos que están en la isla porque nadie los recoge por falta de audiencia. Cuatro personajes de los que destacan dos sobre el resto. Mucha diferencia interpretativa. Sin embargo, el humor sigue siendo básico por momentos: rimas con el cinco, orina y otros comentarios escatológicos. Cantan cuplés, el primero muy del siglo pasado sobre su hijo monaguillo al que no quiere el cura porque es feíllo; el segundo a una funda de tablet y a algo de una autofelación. El tercero con un perro al que cuida también su dueña que todas las noches come marisco. El cuarto, adaptado a Málaga por el lío de teatros que hay en el Carnaval de Málaga. Dicen que preguntando se va a Roma y casi acaban viendo allí a la Esperanza. Insisto en la interpretación personal del cronista en este género periodístico. El teatro en pie.

El tipo: Concursantes de un reality abandonados en una isla. Las coplas: Cuplés old school.

Murga Tu cara me suena

Muchas ganas de cantar traían estos murguistas esteponeros, qué buen grupo que nunca defrauda. Primer pasodoble, durísimo tema muy bien tratado, con un desarrollo en positivo. A la ansiedad, el estrés y la necesidad de buscar ayuda psicológica cuando hace falta. Sentido remate: “Y que lo sepa la gente la ayuda te hace más fuerte. Si la ansiedad puede con tu mente, tranquilo que eres inocente”. El segundo a la doble moral de padres que permiten escuchar letras de reguetón malsonantes sin filtro y se quejan de que una agrupación carnavalera diga dos o tres palabras gruesas. Bien metido, sencillito y sano.

De los cuplés, el primero se lo reventó 'Fuerte y flojo' un rato antes, porque el pegote era el mismo sobre la posición de los genitales del alcalde y los de Pepe León, que en un audio filtrado en una pugna con el carnavalero gaditano Molina afirmó tenerlos como los toros: “Pegados al culo”. Una pena, porque estaba bien tirado. El segundo, a Javi Poves el futbolista terraplanista, pero con un desarrollo original que rematan con que la lesión de Mario Vaquerizo tiene que ver con esa caída que hay en el fin del mundo. Simpáticos. Este grupo es bastante bueno, de siempre. Se divierten y divierten, cumplen sobradamente con su cometido.

El tipo: Rueda de reconocimiento. Las coplas: Buenos cuplés, sobre todo el segundo al terraplanismo, que se demuestra con la caída de Mario Vaquerizo.

Comparsa Los majaretas de la bicicleta

Precioso el arranque musical de los pasodobles de la comparsa de Marbella Los majaretas de la bicicleta. El primero de los pasodobles parece que tira de topicazo, el preceptivo pasodoble a la madre. Pero el desarrollo es una preciosidad. Qué diferente es el amor de una madre cuando se convierte en abuela. Qué evolución más bonita de ese amor y qué buena interpretación del grupo. Cantando fortísimo. El segundo, un pasodoble a la gentrificación, casi actúan de profetas: “Yo que por desgracia vengo de una tierra donde nos vendieron”. Marbelleros que vienen a Málaga a contarnos algo que nos están cantando muchísimo este año desde dentro: “Y cuando quisimos darnos cuenta si querías comprarte una vivienda, tenías que coger la puerta y marcharte a otra ciudad”. Caña al alcalde y llamada al malagueño: “Levanta y echa cojones antes de que ya sea tarde y Málaga te la roben”.

Los cuplés, el primero picantón, sobre el falso mito de que el tamaño no importa. Hablan de instrumentos de satisfacción del tamaño de una anaconda. El segundo, al préstamo de La Rosaleda por parte de Málaga para el Marbella-Atlético de Madrid. Rematan con gracia: “Qué bonito sería cantar en el Cervantes. Es la única manera de que Marbella en Málaga gane”.

A Marbella le ha pasado lo que a otras comparsas. Saben que sólo hay dos o tres puestos inamovibles de la final después de preliminares y han salido a morder. El segundo de los pasodobles ha entrado mejor que el primero y de los cuplés el segundo más completito. Una buena actuación, con fuerza.

El tipo: Ciclistas que salen de su tierra. Las coplas: Bonito pasodoble a las abuelas y un aviso desde Marbella a los malagueños.

Murga ¡Hay lupita!

Ojalá estén todos los carnavales en Málaga. Estos murguistas de El Burgo se han hecho un hueco en los corazones de los aficionados de la capital. Los pasodobles de esta murga, muy seriotes. El primero a la sobrecualificación de un cuartentón, una figura que representa a una generación maltratada. Después de una presentación tan coreada, chirría la temática. Este tipo pide humor por todos lados. El segundo es muy duro también, sobre la demencia que sufre una madre. Aunque no pueda curarla, al menos estará con ella hasta el final. Se hace duro pasar de reírte a un pasodoble tan serio.

Los cuplés, el primero graciosete, sencillísimo, con pegotes sanos. Un incidente con el pegamento que le deja ambas manos pegadas. Momento de mecida como un Cristo, chistecito a costa de Manos Unidas. Este humor tan blanco a veces se agradece. El segundo se desarrolla sobre el mismo chiste, ahora se grapan dos dedos con una grapa, volvió al ambulatorio con los dedos juntos y allí estaba José Luis Puche tomando ideas para el cartel del Carnaval.

Su premio, cantar en el Cervantes. Se han atrevido con una propuesta sencilla y les ha salido. Si vuelven, bienvenidos.