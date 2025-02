El Cervantes se viste de gala blanquiazul en la tercera semifinal del Carnaval

La sesión de este martes vestía el teatro de del Málaga CF. Una tradición de las semifinales para vestir con los colores del Málaga Club de Fútbol la fiesta carnavalera. Ambientazo para una jornada fuerte. Abría el telón por primera vez en la tarde Joaquín Crespo con su himno al equipo de Martiricos. Luego subía a las tablas la murga infantil Los que te dan la nota, con el tipo de agrupación musical cofrade, pero prefiere los carnavales.

Punto y aparte, de nuevo, merece el romancero infantil Al carajo el Marqués, una fantasía carnavalera en la que la estatua del Marqués de Larios ha sido sustituida por el regidor De la Torre. Una estatua que cobra vida para levantar las carcajadas. Un repertorio con arte y gracioso interpretado por Álvaro Díaz Plaza con la compañía a la guitarra de su hermano Antonio Jesús Díaz Plaza.

Comparsa La Desabandá

Pisaba el Cervantes La Desbandá. A demostrar que su vuelta tras el descanso de 2024 trae al grupo con más fuerza. Pasodobles: el primero, a partir de un diagnóstico de cáncer, desarrolla una crítica en primera persona sobre la situación de la Sanidad en Andalucía: “La Primaria herida”, una primera persona del autor, sin duda. Tiro a Juanma Moreno que “protegía sanitarios y cerraba plantas” y al que acusa de “inflar listas de espera”. Duro, durísimo final: “Lucha por ti, yo ya estoy muerto”.

El segundo, la historia de un hombre de familia rancia que, a pesar de ser homosexual, tira por el camino de la tradición, casándose incluso. Un paso por terapias de ‘curación’ hasta que por fin descubre la felicidad junto a su marido. Muy bien llevado al ámbito cofrade, donde es una historia más habitual que en otros ambientes: “Y otro domingo entré en esa iglesia y miré cara a cara a mi Cristo y supe que no me juzgaba por ser como quiso”.

Los cuplés. El primero a la despedida de Nadal en Málaga. Retirada que parecía que nunca iba a llegar, íbamos a ver a Rafa “en taca-taca”. Descubren estos comparsistas que en realidad a lo que vino Rafa Nadal es a visitar Málaga, pero no ningún monumento, sino Pelucas Paco’s. El segundo con pegotitos sobre los crossfiteros que se centran mucho en la alimentación, mordiendo cables de teléfonos para comer fibra, pero ha olvidado, entre toda esta consecución de alimentos, mantener la dieta marital: “A ver si baja al pilón que tengo un batido lleno llenito de proteínas”. El estribillo es una preciosidad, interpretado de forma sublime, con un juego de voces de pura melodía.

El tipo: Malagueños saliendo de una ciudad en la que ya no caben. Las coplas: Pasodoble a la sanidad andaluza.

Murga Los tradicionales

Voces de categoría en esta murga cordobesa. Pasodobles: el primero a la clase política que “desmantela la Sanidad y la Educación”, buena letra dejando de lado la romantización de que “sólo el pueblo salva al pueblo”, responsabilidad hacia los gestores, cargos electos que están ahí para evitar que siga habiendo colegios llenos de barro en Valencia. Crítico. El segundo, de esos que hacen pensar que llegue alguien de fuera a dar un mensaje tan sencillo como que el Carnaval de Málaga es único y como tal hay que disfrutarlo. Ya habrá tiempo de mirar a otros lados: “Que en vuestro cielo no están Giancarlo, ni Manolito, en vuestro cielo están los Gallego, Rengel y Er Dito”. Amén.

Los cuplés: el primero a Ábalos y Errejón y sus gustos en tiempo de ocio. Entradas a lugares de adultos a los que el expolítico de Sumar debe entrar por la puerta pequeña, del tamaño de las del Imaginarium. El segundo, localísimo, con arte. El alcalde y Teresa Porras en Berlín se fueron a ver museos. Todo bien hasta el momento de salir: “Usted puede salir, pero la momia se queda”, en referencia a De la Torre. Dos cuplés graciosísimos que tiran del teatro. Lo que se espera de una murga de calidad.

El tipo: Pizzeros muy tradicionales, de los buenos. Las coplas: Tanda de cuplés maravillosos. El primero más nacional, pero el segundo local y con arte.

Comparsa juvenil Las naiperas

Única comparsa juvenil sobre las tablas en el Cervantes. Repiten desde Alcalá del Valle estas naiperas. El primer pasodoble, homenaje a la mujer obrera, a esas trabajadoras que durante años lucharon en la sombra por su lugar en la sociedad. Letra sentida. El segundo más personal, declarándose triunfadoras con el hecho de pisar las tablas del Cervantes. Dos cuplés, el primero a lo gafe que es Pedro Sánchez: “Hemos visto ya dos guerras, pandemia e inundaciones, un paro que no se frena…” El segundo a los injertos capilares que acaban pareciendo nidos de “ratones” o el peor caso del que se trajo injertado una mata de fresas.

Comparsa La sublevada

Pase de semifinales de esta comparsa de voces femeninas. Pasodobles: el primero esa Málaga perdida a la que le canta esta alcaldesa que sueña con la identidad cultural de este rinconcito del mundo. Un enfoque onírico de una idealización de la ciudad. Todo es una ensoñación, porque se despierta y “ahí sigue en su poltrona”, en referencia al alcalde. Llamada a la sublevación. El segundo muy metacarnavalero, una crítica a los carnavaleros machistas, señalan la hipocresía de quienes critican la violencia de género mientras perpetúan estereotipos, apelan directamente a la murga del Salar, que el año pasado traían al estereotipo de las Charis y este año han vuelto sobre ello. El primer cuplé que tira de estereotipos rancios del hombre: incapaz de encontrar nada, un poco inútil sin su mujer, que no es capaz ni de encontrarse sus genitales sin la ayuda de ella. El segundo, de vuelta a la idea de la gentrificación que traía el primer pasodoble. Un cuplé muy irónico sobre el Centro de Málaga: "Cuando yo siempre bajo al centro, me siento un extranjero".

El tipo: Payasas sublevadas. Las coplas: Pasodoble contra el machismo en el Carnaval.

Murga Mi casa es la suya

La murga del Chino que venía mermado por la falta de su guitarra principal, actuó sólo con la de acompañamiento por el fallecimiento de la abuela de uno de los componentes. Primer pasodoble a Málaga la bella. Letra frente a esos carnavaleros que cantan a Cádiz sin dar hueco a letras de calidad y piropos a preciosos que hay en Málaga. Bonita reivindicación. El segundo, al malaguismo de escayola: “Mucho hablar de fútbol, pero del Málaga sólo hablas para protestar”, crítica a los que se suben al carro del malaguismo. Malaguistas que se ponen la camiseta sólo en los partidos como el del Nástic.

La primera de las tandas de cupletinas con tres letras. La primera a la cantidad de “personas de color” que hay en el Paseo de los Tilos. Pero baltasar es blanco. Segunda a los anillos inteligentes, en su caso lo perdió en el interior de su mujer: “Ya hora tengo el pulso y la tensión que a mi mujer le sale del higo”. La última, a su mujer, muy operada, tanto que “se parece a Pepe León al ponerse la máscara de alcalde”.

Segundo ramillete. La primera letra a la cantidad de ingleses que viven en su bloque. Le canceló un billete al niño para irse a Inglaterra porque iba a aprender mejor inglés en casa. Segunda, simpática a la operación del propietario de Er Pichi de Cai, que al operarse de la vista ha dejado de poder controlar todos sus locales. La tercera a la nariz de Lucas, que después de la operación no puede meterse el dedo en la nariz. En el estribillo se quejan de su casa, pero luego ven el traslado del Cautivo o Larios en Navidad y se les pasa.

El tipo: Abuelos asomados al balcón de una casa repleta de familiares que no pueden permitirse el alquiler. Las coplas: Amor propio en los dos pasodobles y seis cupletinas que han entrado al público.

Comparsa Los enamoraos

El grupo se viene arriba en el Cervantes. Tremenda interpretación. El primer pasodoble, autocrítico consigo mismo: “Yo que presumo de ser tan rojo, he babeado con fachitas machirulos,mira que tetas, que culo, como un perro sin cordel”. Es bonito reconocer errores “como hace un hombre”. Una letra de gran profundidad, con destellos literarios de gran calidad. Para leerla con calma y recapacitar: no todo es ser o considerarse progre, sino practicar. El segundo: zarpazo crítico contra los 300.000 euros que el Ayuntamiento consignará a la procesión magna de Roma. ¡Me quito el cráneo! Alusión directa a la hipocresía de aquellos que se llaman cristianos, pero priorizan otros elementos. Vaya, crítica gorda a los politicofrades. De libro. Alegato a la religión como refugio moral y espiritual, a través de las cofradías frente a quienes las usan como instrumento de poder.

Los cuplés, el primero original a la manipulación mediática, cómo los medios -citan concretamente a Antena 3- inflan las noticias ‘asustaviejas’. Para evitar el miedo a esas noticias dan un consejo: apaga la televisión y coge un libro. El segundo, muy 1976. Hablan de un cuplé que fue polémico el año pasado sobre el atentado contra Carrero Blanco, este año lo actualizan con alusión a Franco. Hay una cosa maravillosa de este autor, David Fernández, no es ya que no se autocensure, es que cada año da un paso más para explotar un repertorio original, sin cortapisas. El grupo es puro gusto.

El tipo: Malagueñísimos enamorados. Las coplas: Pasodoble de gran gusto y autocrítica.

Murga Quiero que mi padre se vaya, pero mi padre no quiere

Se mantiene el absoluto protagonismo de Pepe León, lo que es un acierto. Tremenda parodia constante. Comienza el primer pasodoble con el alcalde fake hablando en inglés macarrónico y sus hijos traduciendo. Ese toque crítico en torno a la idea de que los turistas se enamoran de la ciudad y quieren quedarse, pero la realidad es que el malagueño está fuerísima. El segundo pasodoble “escrito por Dani Pérez”, según Pepe León, aborda el polémico proyecto del puerto deportivo en Huelin, critican cómo las inversiones se disfrazan de progreso, pero sólo benefician a unos pocos. Dejan entrever que buena culpa de estas decisiones se toman ante la pasividad de los vecinos y rematan con una imagen muy explícita: “Que nuestro alcalde en barco va mientras que a Málaga la está hundiendo”.

Cinco cupletinas en dos tantas. La primera de dos letras, empezando con una alusión a la hipocresía: “Porque de la droga no se hace apología” aunque el patrocinador del Carnaval es de una cerveza, rematan con que ellos no beben, sino fuman porros; segunda letra en la línea rematando con un: “Mejor no fuméis”. Segunda tanda de tres cupletinas. La primera letra a lo que duele darse en el dedo chico del pie; la segunda a las leyendas, más allá de textos antiguos, dicen que parece que existe alguien que ha encontrado aparcamiento en San Andrés. Cierran con uno fresquito. Hablan de que cantan el martes, día malo: ni te cases ni te embarques… Pero también miran al jurado, porque cantan los últimos y, ya se sabe, serán los primeros. El grupo canta muy ágil y fuerte, afinando. Son complementarios: por un lado la parodia constante, por otro la calidad de canto.