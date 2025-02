Guía del Carnaval de Málaga 2025 en la calle: horarios y actividades

La gran final del COAC Málaga 2025 todavía resuena dentro del Teatro Cervantes, donde se vivió con gran emoción una jornada en que 10 agrupaciones, entre comparsas y murgas, compitieron con gran nivel. Tras el final del COAC le llega el turno al Carnaval de Málaga, que llenará el Centro y los distritos con las coplas participantes en el concurso de agrupaciones, disfraces, papelillos y mucha diversión. Será una semana intensa, con un amplio programa de actuaciones, que este año se extiende más allá de las calles del Centro.

Sábado 22 de febrero. Carnaval en la Calle

Este sábado 22 de febrero empieza el Carnaval de Málaga en la calle. La cita comenzará con un pregón a cargo de Jesús Gutiérrez Fernández a las 20.00 horas y la elección del Dios Momo y la Diosa del Carnaval, que será a las 21.00 horas. A partir de aquí se podrán ver las actuaciones de las agrupaciones en el escenario Cerveza Victoria (en la Plaza de la Constitución) y en los escenarios Tesesa (calle Larios), Bocaboca (calle Larios) y Deca (calle Granada).

Jesús Gutiérrez Fernández, pregonero del Carnaval de Málaga de 2025 / L.O.

El pregonero: Jesús Gutiérrez

Jesús Gutiérrez Fernández es uno de los nombres históricos del Carnaval de Málaga, a sus espaldas, más de una treintena de agrupaciones, además de decenas de colaboraciones con otros grupos. No en vano, es el autor, en activo, con la mayor trayectoria en carnaval de Málaga, sumando más de 35 títulos. Junto a sus hermanos, Enrique y Juan, (Murga Por Derecho y Punto, 1988), comienza un recorrido como intérprete y compositor que, completaría, en la modalidad de comparsa a partir de 1996 (Los Príncipes de las Arenas). Forma parte de una estirpe carnavalera 'Los Gutis'. Ha logrado el primer premio en la modalidad de comparsa con los títulos: El Barrio (2000), Los Estudiantes (2005), Febrerillo el Loco (2009), El Cantón de Málaga (2020) y Los Patronos (2022). Este año 2025 será el responsable de ejecutar el Pregón del Carnaval de Málaga que dará el pistoletazo de salida al verdadero Carnaval que no es otro que el de la calle.

Sus inicios en la fiesta fue con tan sólo 5 años, formando parte de la primera cabalgata de Carnaval que se celebró en Málaga con la restauración de la fiesta en democracia, participando en todas hasta 2012 cuando las agrupaciones de canto dejaron de formar parte de la cabalgata. En 1987 comenzó a cantar como intérprete en la murga 'No hacemos el Indio' de su hermano en las actuaciones de las Peñas, haciendo su primera aparición en el concurso de canto como componente de una agrupación en 1988 con la murga 'Por derecho y Punto'. En 1993 debuta como autor de música de la murga 'Escupido y Cagao y el culo no me lo he limpiao'consiguiendo el primer premio en murgas y comenzando a la par su trayectoria como autor formando tánden con su hermano Juan hasta 2010.

Domingo 23 de febrero. Fiesta Gastronómica y coplera y Pregón Infantil

El domingo 23 de febrero comienza la Fiesta gastronómica y Coplera en Teatinos y en la Cruz del Humilladero. Es el día de unos eventos gastronómicos más populares del Carnaval, las Berzas Carnavalescas de la Cruz del Humilladero, que se desarrollarán en las pistas deportivas de la calle Benjamín Franklin, 4, desde las 13.00 horas y contará con actuaciones como El Soplo del Abuelito, Qué Bien Me Siento, Los Enamoraos y Nostradamus.

A la misma hora, en Teatinos se celebran las Migas de Carnaval, en la Peña Finca La Palma, avenida de José RIbera, una comida amenizada por actuaciones de La Desbandá, La Sublevada, Los Carnavalarios, Este Año Cambiamos de Camello y Un Domingo Cualquiera.

Este día también tendrá lugar el Pregón Infantil en la Plaza de la Constitución a las 12.00 horas, a cargo de Pablo Salas, Tino Berdugo, David Morales y Rafa Rodríguez. Además de la elección del Príncipe y la Princesa, Dios Momo Infantil y Diosa Infantil a las 13.00 horas. A las 17.30 horas comenzará el Gran Desfile de Carnaval que saldrá desde la calle Jacinto.

Jueves 27 de febrero

El jueves 27 de febrero el Carnaval en tu Distrito se traslada hasta el escenario de Puerto de la Torre en el Parque Artesanal, en Avda. Manuel Rodríguez, 8, a las 20.00 horas. Y a esa misma hora tendrá lugar La Final en la Plaza, en la Plaza de la Constitución.

Previa gastronómica en La Palmilla el pasado año / L.O.

Viernes 28 de febrero

El viernes 28 de febrero continúan las fiestas gastronómicas y copleras. Esta vez en Carretera de Cádiz, en Bda. Nuevo San Andrés, a partir de las 13.00, y se podrá disfrutar de grupos como El Manicomio, No Nos Moverán, Fuerte y Flojo, Los Calaveras, Aquí No Pinto Ná y los Gigantes.

El viernes también tendrá lugar el Desfile de Fantasías, animación e infantiles en la Plaza de la Constitución a las 12.00 horas. A partir de las 13.00 habrá grupos de animación. De 16.00 a 20.00 horas se celebrará el Concurso a la Mejor Presentación, pasodoble y mejor copla a Andalucía. Para los más pequeños habrá un taller de dibujo de 16.00 a 18.00 horas también en la Plaza de la Constitución. Y para finalizar este viernes carnavalesco Pinkchadora presentará a las 21.00 horas la mítica Gala de Drag Queens en la Plaza de la Constitución.

Sábado 1 de marzo. El Gran Día de Disfraz

El sábado 1 de marzo a las 12.00 horas en la Plaza de la Constitución se entregarán los premios del Concurso Infantil de Disfraces. A esa misma hora se darán los Premios de Dibujo. De 12.00 a 14.00 horas habrá talleres para niños.

Esta vez la gastronomía y la coplas se trasladan a El Palo con Fideos a la Parte en los Jardines Alberto Suárez “Pipi”, la fiesta, que dará comienzo a las 13.00 horas, estará amenizada por grupos como La Sublevada, El Soplo del Abuelito o Este Año Cambiamos de Camello. La gastronomía también llega hasta la Trinidad en la Placeta compás de la Trinidad. Será a partir de las 13.00 horas y tendrá las actuaciones de Esta Murga Tiene Mucha Cara, Los Pimpi Blinders, El Manicomio, No Nos Moverán, La Desbandá y Cucha Málaga.

Habrá actuaciones durante todo el día del sábado en el centro de Málaga. Además tendrá lugar la Batalla de Flores en la calle Larios a las 20.00 horas Desde las 22.00 horas dará comienzo la Gran Noche del Disfraz del Sábado, en la Plaza de la Constitución y se podrá disfrutar de un concierto Tributo a El Barrio.

Domingo 2 de marzo. Cierre del Carnaval

El domingo 2 de marzo concluye el Carnaval de Málaga con una Gran Boqueroná, que ya es tradición en este día, en la Plaza de la Constitución. Después de la comida, a las 17.00 horas, comenzará la celebración del famoso Entierro del Boquerón, un cortejo que comienza en la calle Larios y concluye en la playa de La Malagueta, donde se hace la quema del boquerón.

Por la mañana se entregarán los premios a los Grupos de Animación, habrá Desfile de Dioses y Concurso de Coplas. El desfile se realiza antes del Entierro del Boquerón.