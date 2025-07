Lorenzo Saval pintará el cartel del Carnaval 2026

El Carnaval de Málaga 2026 ya tiene autor para su cartel oficial: Lorenzo Saval, artista visual, editor y director de la histórica revista Litoral, será el encargado de crear la imagen que representará la próxima edición de la gran fiesta malagueña. Así lo ha decidido el patronato de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, que ha querido rendir homenaje a una figura que ha sabido tender puentes entre la poesía, el arte y la identidad de la ciudad durante más de cuatro décadas. Será el 2 de octubre cuando se expondrá la obra junto al resto de los protagonistas de la fiesta.

Lorenzo Saval, sobrino nieto del poeta Emilio Prados, ha recibido con emoción esta designación. El artista ha compartido su particular mirada sobre el proceso creativo que ya ha empezado a barruntar: "Lo primero que pensé cuando me propusieron hacer el cartel del Carnaval fue buscar inmediatamente la máscara veneciana y ese traje de arlequín picassiano que todo artista guarda en ese inmenso armario que es la imaginación. La máscara la tengo puesta, y tiene el ojo de las jábegas malagueñas en su rostro. A través de ellos puedo ver las palabras de muchos poetas en ese horizonte que tiene la alegría cuando no hay nada que perder. El traje todavía conserva ese planchado de triángulos multicolores que tiene la locura en el bordado. Retales de sueños e insomnios, donde la felicidad siempre es la heroína de esta historia de nunca acabar. Lo primero que sentí fue ese sentimiento de gratitud que debemos tener todos los artistas a los que alguna vez nos proponen hacer espejos de papel”, aseguró al respecto.

Desde la Fundación Ciudadana del Carnaval, su presidente Luis Bermúdez, ha valorado esta elección como un auténtico hito para la historia reciente del carnaval: “Contar con Lorenzo Saval como autor del cartel del Carnaval de Málaga 2026 es un auténtico lujo. No solo hablamos de un artista con una sensibilidad y creatividad única, sino del director de la mítica revista Litoral, que lleva décadas conectando a Málaga con la poesía, el arte y la cultura más profunda y que fue voz y ventana de la Generación del 27, tan ligada a nuestra ciudad".

Bermúdez ha destacado especialmente la capacidad de Saval para entrelazar diferentes planos culturales. “Su mirada tiene algo mágico, capaz de mezclar lo local con lo universal, lo festivo con lo simbólico. Que el director de una publicación que ha conectado a Málaga con poetas como Lorca, Altolaguirre o Emilio Prados acepte crear la imagen de nuestro carnaval es algo muy especial. Es unir la memoria literaria con la fiesta popular, la palabra con el disfraz. Dice mucho del camino que está recorriendo nuestra fiesta”.

Y concluye con una declaración de entusiasmo ante lo que vendrá. “Estoy convencido de que su cartel no va a dejar a nadie indiferente. Será una obra que quedará para la historia del carnaval y de la ciudad”. Con esta elección, el Carnaval de Málaga se acerca a su edición de 2026 con una propuesta que invita a soñar: una imagen que promete ser reflejo de poesía, libertad y memoria, y que llevará la firma de uno de los grandes nombres de la cultura malagueña contemporánea.

Sobre Lorenzo Saval

Nacido en Santiago de Chile en 1954 y residente en Benalmádena desde finales de los años 80, Lorenzo Saval es editor, artista visual, escritor y diseñador. Desde 1975 dirige la revista Litoral, uno de los grandes referentes culturales en lengua española, galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2006) y el Premio Nacional al Fomento de la Lectura (2021) otorgado por el Ministerio de Cultura y el Premio Ciudad de Málaga en el apartado de Cultura otorgado por el Ayuntamiento. En 2023 recibió el Premio António Garrido Moraga de la Diputación de Málaga. Bajo su dirección, la publicación de Litoral ha combinado poesía, arte y diseño con una visión estética muy personal. Su obra plástica, especialmente el collage, ha sido expuesta en galerías y museos tanto en España como en América. Ha diseñado escenografías, como las de la gira Ultramarinos de Joaquín Sabina, y ha colaborado en proyectos escénicos, literarios y editoriales. Fue también director del Centro Cultural de la Generación del 27 entre 1999 y 2003, impulsando iniciativas que integraban literatura, imagen y creación audiovisual. Su trabajo ha sido fundamental para mantener viva la conexión entre Málaga y los grandes nombres de la poesía del siglo XX. Su última exposición individual fue en la Casa de los Navajas en Torremolinos en 2023.