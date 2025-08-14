Nuevo curso en La Escuela del Carnaval de Málaga

Bajo el lema “Este año creas tu Carnaval”, la propuesta formativa 2025/2026 anuncia el segundo curso de La Escuela del Carnaval, un proyecto formativo de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga que empezó su andadura el pasado curso escolar y que ahora retoma su actividad en las aulas del patronato. El proyecto "se presenta como un programa 360º carnavalero, que incluye música, instrumentación, canto, composición, diseño de vestuario , escenografía y puesta en escena así como curiosidades e historia del Carnaval de Málaga. Para este curso, la Escuela ofrece a cualquier persona, con una edad mínima de ocho años, la oportunidad de vivir en La Escuela el Carnaval de Málaga desde dentro, con el objetivo final de aprender y crear su propia agrupación desde cero", ha anunciado la Fundación en un comunicado de prensa.

En palabras de Luis Bermúdez, presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga: "La Escuela del Carnaval de Málaga es mucho más que un curso: es un proyecto vivo que continúa creciendo y consolidándose año tras año. En esta nueva edición, seguimos apostando por un modelo formativo 360º carnavalero, que abarca desde la música y el canto, hasta la composición, el diseño de vestuario y la historia de nuestra fiesta. Queremos que sea un verdadero semillero de talento, un espacio donde se formen las agrupaciones y los protagonistas que darán vida al Carnaval del futuro. Invitamos a todos, sin importar su edad o experiencia, a sumarse a este viaje creativo y colectivo. Este año, tú creas tu Carnaval".

Organización interna de La Escuela y programa académico

La Escuela tendrá clases teórico prácticas para todos los niveles, de lunes a viernes, en fechas aún por determinar según las necesidades del alumnado El curso se desarrollará desde finales de septiembre de 2025 a principios de junio de 2026. En un horario aún por concretar ya que se adaptarán los días lectivos a las necesidades del alumnado. La primera toma de contacto tendrá lugar el viernes 19 de septiembre donde se explicará al alumnado los objetivos de curso y se le hará entrega del material lectivo.

Una de las grandes novedades es el reajuste del equipo docente. El Patronato ha confeccionado un equipo renovado bajo la coordinación de Ale Maldonado. La segunda edición del curso contará con un equipo docente de reconocidos profesionales del carnaval malagueño cuyo organigrama queda articulado de la siguiente forma:

Coordinador de La Escuela: Álex Maldonado

Dirección musical y profesor de canto: Juan Luis Leal

Instrumentación musical – Guitarras: Hugo Salado y Manuel Ortega

Instrumentación musical – Percusión: Gabriel Ortega “Gabi” y José Luis López “Selu”

Composición: Carlos Pariente y Jesús Gutiérrez

Historia del Carnaval de Málaga: Pepelu Ramos

Escenografía y creación de tipos: Pablo Rueda

Objetivo: de la idea en común al ‘escenario‘

El curso está diseñado para que, al finalizar las clases teórico-prácticas, el alumnado pueda presentar su propia agrupación en el Carnaval de Málaga 2026. Ya sea en el concurso oficial de agrupaciones de canto, en actuaciones callejeras o en actividades organizadas por la propia Fundación. Por ejemplo, la Noche en Blanco.

La metodología es flexible, inclusiva y participativa. El profesorado será quien organice los grupos por niveles de conocimiento y áreas de interés, garantizando que cada participante encuentre su espacio y pueda crecer creativamente. El curso se adpatará al ritmo del alumnado, con el objetivo final de que puedan salir en fechas de carnaval formando parte de una agrupación original. Creada desde cero en La Escuela del Carnaval de Málaga

Durante el curso, que se desarrollará desde el 22 de septiembre de 2025 a principios de junio de 2026, el alumnado recibirá formación en:

Música e instrumentación (guitarra y percusión)

Canto y técnica vocal

Composición de letras y repertorio

Diseño y confección de vestuario (tipo)

Historia, curiosidades y patrimonio del Carnaval de Málaga

Inscripciones abiertas

Las inscripciones estarán habilitadas en los próximos días y la solicitud de reserva se podrá realizar de forma online, a través de un formulario que facilitará la Fundación en sus canales oficiales, así como vía WhatsApp (+34 614 32 87 13). Mientras tanto, en caso de cualquier duda o sugerencia, La Fundación tiene activado la siguiente dirección de correo electrónico: carnavaldemalaga.fundacion@gmail.com para que el futuro alumnado pueda resolver sus dudas. La cuota mensual será de 15 euros. El alumnado del curso anterior no tendrá que realizar el pago de la matrícula para reservar su plaza.