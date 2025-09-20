Reunión de la SGAE con los autores del Carnaval de Málaga

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga organiza para este lunes un encuentro con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), dirigido a los autores que participan en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto, según ha informado la fundación en una nota de prensa remitida a los medios.

La reunión tendrá lugar en la sede del Carnaval de Málaga, de 19.00 a 21.00 horas, y "tiene como objetivo principal que los autores y representantes de las agrupaciones puedan conocer la normativa legal vigente y resolver todas sus dudas respecto a los procedimientos de registro de obras, gestión de repertorios y oportunidades que ofrece la SGAE a los creadores". A este encuentro acudirán, el responsable de desarrollo de repertorio, Pablo Martitegui, y Begoña Bernal ,responsable de atención al socio de la SGAE en España.

En palabras del presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, Luis Bermúdez: "Será una ocasión enriquecedora para resolver dudas, actualizar conocimientos y garantizar que la labor creativa de los autores de nuestro carnaval esté siempre protegida y reconocida como merece. La Fundación apuesta por acompañar y formar a nuestros creadores para que su talento y esfuerzo sean valorados y respetados en todo momento".

La iniciativa refuerza el compromiso de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga con la protección de los derechos de autor y la profesionalización de los grupos y autores que integran la fiesta, asegurando que su creatividad se desarrolle dentro del marco legal adecuado y con todas las garantías.