Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formación

Reunión de la SGAE con los autores del Carnaval de Málaga

El objetivo del encuentro, organizado por la Fundación, es dar a conocer la normativa legal vigente y resolver todas las dudas legales a los autores del Carnaval

Reunión con representantes de grupos del COAC para informar de los detalles del concurso

Reunión con representantes de grupos del COAC para informar de los detalles del concurso / L.O.

La Opinión

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga organiza para este lunes un encuentro con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), dirigido a los autores que participan en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto, según ha informado la fundación en una nota de prensa remitida a los medios.

La reunión tendrá lugar en la sede del Carnaval de Málaga, de 19.00 a 21.00 horas, y "tiene como objetivo principal que los autores y representantes de las agrupaciones puedan conocer la normativa legal vigente y resolver todas sus dudas respecto a los procedimientos de registro de obras, gestión de repertorios y oportunidades que ofrece la SGAE a los creadores". A este encuentro acudirán, el responsable de desarrollo de repertorio, Pablo Martitegui, y Begoña Bernal ,responsable de atención al socio de la SGAE en España.

En palabras del presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, Luis Bermúdez: "Será una ocasión enriquecedora para resolver dudas, actualizar conocimientos y garantizar que la labor creativa de los autores de nuestro carnaval esté siempre protegida y reconocida como merece. La Fundación apuesta por acompañar y formar a nuestros creadores para que su talento y esfuerzo sean valorados y respetados en todo momento".

La iniciativa refuerza el compromiso de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga con la protección de los derechos de autor y la profesionalización de los grupos y autores que integran la fiesta, asegurando que su creatividad se desarrolle dentro del marco legal adecuado y con todas las garantías.

Si estás interesado

Todo autor que esté interesado en acudir, la Fundación ha informado que puede confirmar su asistencia al encuentro a través del correo electrónico: carnavaldemalaga.fundacion@gmail.com , o mediante un Whatsapp, identificándose, en el teléfono 614 328 713. La fecha límite es este domingo 21 de septiembre.

TEMAS

Tracking Pixel Contents