El 9 de octubre se presentará el Carnaval de Málaga 2026

La Casa del Carnaval de Málaga se prepara para recibir un evento único y lleno de emoción: la presentación oficial del Carnaval de Málaga 2026, que se celebrará el próximo 9 de octubre, a las 20.30 horas, en la Plaza de la Libertad, frente al exterior de la Casa del Carnaval.

Durante esta cita, los seguidores y aficionados del Carnaval de Málaga podrán conocer de cerca a los protagonistas que marcarán el ritmo y la magia de la próxima edición, además de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de esta histórica celebración.

Entre los momentos más esperados destaca la revelación del nombre del pregonero o pregonera del Carnaval 2026, así como el anuncio de los pregoneros de la cantera y del autor o autora de la conferencia inaugural del Carnaval, hitos que marcan la programación oficial de la fiesta.

Los asistentes también disfrutarán de la presentación del cartel oficial del Carnaval 2026, obra del reconocido artista Lorenzo Saval, que se mostrará por primera vez al público y se convertirá en uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Este evento se consolida como un acto imprescindible para todos los amantes del Carnaval de Málaga, ofreciendo una experiencia participativa donde la música, la cultura y la diversión se dan la mano. Durante unas horas, el exterior de la Casa del Carnaval se transformará en el epicentro del entusiasmo y la ilusión que anticipan la llegada de una de las fiestas más esperadas de la ciudad.

Emociones, color y alegría

El Carnaval de Málaga 2026 promete emociones, color y alegría, y su presentación oficial marca el inicio de una temporada llena de sorpresas para toda la ciudad. Próximamente se abrirá el plazo de inscripción del COAC para quienes quieran formar parte del jurado, y se habilitará el registro para los galardones ‘Carnavaleros de Oro’ y ‘Carnavalero a una trayectoria’, que reconocen la participación y trayectoria en esta histórica celebración.