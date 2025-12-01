Carnaval
La Fundación del Carnaval de Málaga define el proceso electoral: estas son las fechas y requisitos establecidos
Tras comunicar Luis Bermúdez que no se presentará a la relección como presidente de la entidad, se ha definido la planificación del procedimiento que comenzará una vez finalice el Carnaval de 2026
La Opinión
La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga (FCCM) ya ha definido la planificación del proceso electoral que se desarrollará una vez finalice el Carnaval 2026.
Actualmente, la Comisión Electoral, ya constituida y en funcionamiento, trabaja en la elaboración de los requisitos necesarios para poder ejercer el derecho al voto. Entre sus funciones también se encuentra la composición y validación del censo electoral, así como la definición del procedimiento que deberá seguir cualquier persona interesada en presentar su candidatura a la presidencia de la FCCM.
Luis Bermúdez no se presentará
La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga informa de que su presidente, Luis Bermúdez, ha comunicado oficialmente que no se presentará a la relección como presidente, motivada por su reciente nombramiento como asesor del Ayuntamiento de Málaga. Una vez asumida esta nueva responsabilidad institucional, Bermúdez ha considerado que lo más adecuado es no continuar al frente de la entidad. Tal y como ha expresado, su cese será efectivo una vez concluya el Carnaval 2026, momento en el que se activará el proceso electoral para la elección de una nueva presidencia.
La Fundación continuará desarrollando su actividad con total normalidad hasta la finalización del próximo Carnaval 2026, fecha a partir de la cual se iniciarán los trámites de renovación de la presidencia.
Requisito fundamental
No hay que olvidar que será requisito fundamental estar censado en el registro de carnavaleros que se habilitó semanas atrás. El formulario ya se encuentra disponible para que cualquier integrante active su alta. Una vez completado el registro, la entidad validará y recopilará la información que será publicada próximamente antes de la convocatoria electoral.
La FCCM comunicará próximamente, a través de sus canales oficiales, la publicación de los requisitos específicos para votar y el procedimiento detallado para formalizar candidaturas, una vez sean aprobados por la Comisión Electoral.
Calendario del proceso
- Del 16 de febrero al 1 de marzo: Presentación de candidaturas.
- Del 2 al 8 de marzo: Plazo de alegaciones.
- 9 de marzo: Publicación definitiva de candidaturas.
- 14 o 15 de marzo: Jornada electoral para la elección de la nueva presidencia de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga.
