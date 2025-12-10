La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga crea una audioteca digital con audios desde 1979

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga ha dado otro paso más para su conservación y difusión con la creación de la Audioteca del Carnaval de Málaga, un espacio digital en el que ya se pueden encontrar audios de agrupaciones desde 1979 hasta la actualidad.

Por primera vez, aficionados, investigadores y amantes del Carnaval de Málaga cuentan con un lugar único para escuchar, compartir y revivir la evolución de las murgas, comparsas, cuartetos y coros a lo largo de más de cuatro décadas de historia.

De generación en generación

Este archivo sonoro nace con la vocación de crecer de manera continua. Desde ahora, cualquier persona, agrupación o aficionado que conserve grabaciones históricas podrá colaborar en la expansión de este fondo, asegurando que las coplas de Málaga no se pierdan y continúen transmitiéndose de generación en generación.

El proyecto es fruto del trabajo conjunto entre Nono Martínez, carnavalero e informático comprometido con la memoria de la fiesta, y el presidente de la Fundación, Luis Bermúdez. Ambos han unido esfuerzos para ofrecer a la ciudad una plataforma moderna, accesible y destinada a convertirse en un referente.

La audioteca tiene como objetivo convertirse en el gran espacio digital donde disfrutar del Carnaval de Málaga durante todo el año: un lugar vivo, en constante actualización, que reúne voces y ritmos.

Con esta iniciativa, la Fundación refuerza su compromiso de preservar, difundir y divulgar el patrimonio carnavalesco malagueño, facilitando que cualquier persona pueda acceder, desde cualquier dispositivo, al legado de esta fiesta.