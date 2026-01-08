Abonos para el COAC Málaga 2026: fechas para la venta de abono y precios

La venta de abonos para el COAC Málaga 2026 comenzará este 13 de enero, para dar acceso a la fase final del concurso de canto del Carnaval de Málaga en el Teatro Cervantes. Será ese día y el 14 de enero cuando se podrán adquirir los abonos completos. La compra se podrá hacer de manera física y también a través de la propia plataforma online del Teatro Cervantes. Será a partir del 16 de enero cuando el público en general pueda comprar las entradas de manera individual siendo seis localidades el máximo de localidades por usuario.

Este año se dispondrá de 170 localidades de abonos disponibles para su venta al público, gracias a la reducción del protocolo del COAC en un 50% que se aplicó ya como una de las principales novedades del pasado Carnaval de Málaga.

Las semifinales del COAC se celebrarán del 1 de febrero al 4 de febrero, mientras que la Gran Final el viernes 6 de febrero. Todas las sesiones tendrán su comienzo a las 20.00 horas.

Precios de abonos y entradas 2026

Abono completo para cuatro semifinales y gran final

Butaca de patio: 116 euros.

Platea: 116 euros.

Piso 1º. Palco: 116 euros.

Piso 2º. Palco: 93 euros.

Piso 2º. Butaca: 78 euros.

Piso 3º. Butaca: 78 euros.

Paraíso: 67 euros.

Entradas para semifinales

Butaca de patio: 20 euros.

Platea: 20 euros.

Piso 1º. Palco: 20 euros.

Piso 2º. Palco: 17 euros.

Piso 2º. Butaca: 15 euros

Piso 3º. Butaca: 15 euros.

Paraíso: 13 euros

Entradas para la gran final

Butaca de patio: 63 euros.

Platea: 63 euros.

Piso 1º. Palco: 63 euros.

Piso 2º. Palco: 53 euros.

Piso 2º. Butaca: 46 euros.

Piso 3º Butaca: 46 euros.

Paraíso: 39 euros.

Asimismo, la Gala Infantil tendrá lugar el 1 de febrero a partir de las 11.30 horas. La entrada costará 4 euros y serán los grupos infantiles los que participen en una gran fiesta del futuro de nuestra fiesta.