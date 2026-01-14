La Fundación presenta el ambicioso programa del Carnaval de Málaga 2026

El Carnaval de Málaga está a la vuelta de la esquina y la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga (FCCM) se marca otro año más un ambicioso objetivo de cara a la inminente fiesta: "Mostrar un carnaval que sea difícil del olvidar". Este miércoles, 14 de enero, se ha presentado en el Museo Centro de Arte Contemporáneo (MUCAC), las más de 90 actividades previstas para una fiesta que comenzará la próxima semana, el miércoles, 21 de enero, con la conferencia inaugural y que acabará con el Entierro del Boquerón el 15 de febrero. El Carnaval 2026 ha sido presentado por la concejala delegada del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Teresa Porras, el vicepresidente de la Fundación, Juan Luis Monío y la delegada de la cantera Miriam Ruiz, la delegada de Dioses y Drag, Montse Segado y la secretaria de la Fundación, Virginia Pérez.

El Carnaval de Málaga vuelve a sonar con fuerza en esta edición de 2026 y Málaga anda ansiosa por ver qué fiesta recorrerá las calles del centro histórico y también por los distritos donde sonarán coplas de una de las fiestas más arraigadas en la ciudad. A pocos días de que arranquen las más de 90 actividades previstas, el aranque llegará con la Conferencia Inaugural que correrá a cargo de Manuel Curao en el Cine Albéniz el próximo 21 de enero. Flamenco y Carnaval. Dos artes estrechamente vinculados y que focalizarán la jornada cultural. Por segundo año consecutivo en esta cita también se hará entrega del Pito de Oro y los dos nuevos galardones que el Patronato puso en marcha en 2025: el premio ‘Carnavalero de Oro’ y la distinción de ‘Carnavalero a una trayectoria’. Como principal novedad, es la recuperación por parte de los grupos de la cantera del denominado ‘Chupete de Oro’. También se hará entrega en la velada de la Conferencia Inaugural.

La multitud de eventos están ya programados y se ultiman todos los detalles para "vivir otro Carnaval de Málaga histórico". "Han sido unos meses muy duros e intensos de trabajo, pero la fiesta que tenemos en mente puede marcar un antes y después para los amantes del Carnaval. Buscamos hacer un Carnaval inolvidable, el primero de muchos para el recuerdo", aseguraba Luis Bermúdez.

Por su parte, la concejala Teresa Porras ha indicado que "el Carnaval se convierte en un momento único para disfrutar de las tradiciones más populares del invierno en la que se conjugan música, vestuario, colorido y gastronomía. En el Ayuntamiento apostamos por una fiesta de calidad en sus calles, prestigio, popularidad y destinada a todos los públicos".

Rueda de prensa de presentación en el Mucac / L.O.

Calendario del Carnaval

21 de enero: Conferencia inaugural

El pistoletazo de salida tendrá lugar en la conferencia inaugural: 'Flamenco y carnaval cantado, ¿un mismo sentir andaluz?'. Se celebrará el miércoles 21 de enero a partir de las 20 horas en el Cine Albéniz. En esta ocasión, para el Carnaval 2026, la conferencia será pronunciada por el periodista y flamencólogo Manuel Curao, con la dirección musical de Juan Francisco Bermúdez y la participación de los intérpretes Encarni Navarro y Deni Peña.

El flamenco y el carnaval cantado son dos formas de expresión profundamente andaluzas que, aunque distintas en sus procedimientos técnicos y expresivos, comparten espacios comunes. El carnaval se ha nutrido del flamenco, coincidiendo en aspectos como la autoría y las temáticas de sus composiciones, la transmisión de mensajes o ciertos elementos instrumentales, aunque con toques de guitarra diferenciados. La conferencia buscará establecer un paralelismo entre ambas expresiones a partir de temáticas comunes como el amor, Andalucía, la religiosidad popular y la ciudad de Málaga. Manuel Curao abordará cómo estas temáticas han sido tratadas en el flamenco, quiénes han sido sus autores y cómo han evolucionado. Desde el carnaval cantado, se versionarán coplas sobre esos mismos temas, adaptadas a una expresión más cercana al flamenco, bajo la dirección musical de Juan Francisco Bermúdez y con la interpretación de Encarni Navarro y Deni Peña. Tal y como sucedió el año pasado, en este acto también se hará entrega de los galardones del ‘Pito de Oro’ y el ‘Carnavalero de Oro’ así como la distinción de ‘Carnavalero a una trayectoria’. Éste último con la entrega de un diploma por la participación durante 25 años en la fiesta de cualquier persona que ha acreditado su dedicación a la fiesta. Como novedad, se retoma el ‘Chupete de Oro’, distinción que lo elige los distintos representantes de la cantera y que este año recae en ‘Crespi’ Rodríguez.

El Carnaval de Málaga inunda los distritos de Málaga capital

Del 31 de enero al 14 de febrero se llevará a cabo la iniciativa ‘Carnaval en tu distrito’, las anteriores previas, y que recorrerán las calles de Málaga. En el Carnaval de calle el despliegue es numeroso después de un incesante trabajo por parte del Patronato. Es una de las iniciativas que se activaron en 2023 y que, para esta edición, se mantendrán tres puntos vitales para la fiesta: El Perchel, El Palo y Palma Palmilla. No hay que olvidar que estos actos se producen con el concurso ya iniciado por lo que las agrupaciones presentes ejecutarán el repertorio de este año.

Fechas y ubicación:

Sábado 31 de enero: Potaje Perchelero (13.00 horas)

(13.00 horas) Domingo 8 de febrero: Paella carnavalera en la Palma Palmilla : (13.00 horas)

: (13.00 horas) Sábado 14 de febrero: Fideos a la parte en El Palo (13.00 horas)

Por otro lado, no hay que olvidar que desde el 13 de enero al 4 de febrero tendrá lugar también las fiestas de carnaval de las personas mayores en los distritos de Málaga capital. La gran gala de este colectivo será el 7 de febrero a partir de las 17:30 en el Teatro Cervantes.

Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC)

Por segundo año consecutivo, la Fundación ofrecerá de manera íntegra todo el concurso del COAC en directo a través de sus distintas plataformas web. De principio a fin, se emitirá en directo y por streaming desde el canal oficial de YouTube. En el anterior concurso se registraron más de 290.000 visitas a los distintos vídeos de las sesiones.

El COAC de adultos de 2026 contará con casi medio centenar de agrupaciones inscritas. En concreto 49, contando también las infantiles que actúan, pero no concursa. Se mantiene la modalidad del coro y se registra una amplia representación de grupos de casi toda Andalucía. En la categoría de adultos participarán 39 agrupaciones distribuidas en:

21 murgas

16 comparsas

1 coro

1 cuarteto

El concurso dará comienzo el 23 de enero con las ocho preliminares en el Teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) hasta el 30 de enero. Posteriormente, se cambiará de escenario y el Teatro Cervantes acogerá la fase final los días 1, 2, 3 y 4 de febrero.

La gran final se llevará a cabo el 6 de febrero. Gracias a la reducción del protocolo en un 50% y como ya lo fue una de las principales novedades para el pasado Carnaval, un total de 170 localidades seguirán estando disponibles para el público en general (precios y abonos, al final de la noticia).

La calle, núcleo del Carnaval más ‘puro’

Una vez terminado el COAC, empieza la fiesta cuando el carnaval se echa a la calle. Será el sábado 7 de febrero con el pregón de Rafael Estades ‘Morta’ y Miguel Ángel Vegas ‘El Chorly’. La decisión del Patronato ha sido unánime. Ambos representan la esencia del carnavalero malagueño: creativos, críticos, ingeniosos y con una capacidad única para conectar con el público. Su elección no responde al azar, sino al reconocimiento de dos carreras marcadas por la entrega desinteresada a una tradición que han defendido dentro y fuera de los escenarios. Será en la plaza de la Constitución a partir de las 20.00 horas. Previamente se producirá la clásica Gala de las personas mayores en el Teatro Cervantes (17.30 horas). Ese mismo sábado tendrá lugar la Elección del Dios Momo y Diosa del Carnaval. Otro punto fuerte del numeroso programa de actividades a partir de las 21.00 horas.

Un día después, el 8 de febrero, Leo Rodríguez y Dana Quintero harán historia. Ambos serán los encargados de pronunciar el pregón de la cantera. Por primera vez, el pregón lo abordarán dos niños que han crecido entre serpentinas, música y desfiles. Dos jóvenes talentos de 11 y 10 años respectivamente que encarnan la pasión, el ritmo y la energía que garantizan el futuro de la celebración malagueña.

Sin duda, una cita de nivel para abrir un domingo en la plaza de la Constitución a partir de las 12.00 horas y que congregará más actos previstos. Entre ellos, la elección de Príncipe y Princesa, Dios Momo Infantil y Diosa Infantil (13.00 horas) así como el Gran desfile de Carnaval que otro año más congrega a miles de visitantes, asistentes y participantes.

La Batalla de las Flores del Carnaval de Málaga 2025 / Gregorio Marrero

Explosión de coplas, papelillos, serpentinas y fantasía por las calles

En cuanto a las agrupaciones de adultos Carnaval, el centro histórico contará con cuatro escenarios repartidos por las principales calles. Escenario Cerveza Victoria en la plaza de la Constitución, escenario Tesesa y Bocaboca en la calle Larios y escenario Deca en la calle Granada. Será el 12 de febrero cuando también se celebre la tradicional Final en la Plaza (20.00 horas).

El Viernes de Carnaval (13 de febrero) tiene lugar la más que consolidada Gala Drag Queen en la plaza de la Constitución (20.00 horas), presentado por la más que conocida drag Pinkchadora. Sin duda es uno de los puntos fuertes del Carnaval de Málaga en la calle y trasciende fronteras gracias a la cobertura internacional de medios de comunicación procedentes de Alemania o Bélgica con reportajes y crónicas en los últimos años. Un evento plenamente consolidado y con una respuesta cada vez más numerosa por parte de la ciudadanía malagueña, visitantes y turistas.

Ya el Sábado del Disfraz (14 de febrero) habrá el habitual Concurso Infantil de disfraces, así como la entrega de los Premios de Dibujo, Talleres y distintas agrupaciones infantiles que actuarán en el escenario de la Constitución. A partir de las 20.00 horas llegará la tradicional Batalla de las Flores (último sábado de Carnaval).

El singular combate entre el pueblo y los carnavaleros donde se arrojan miles de pétalos y confeti. El año pasado congregó a más de 40.000 asistentes y visitantes entre la plaza de la Constitución y calle Larios según los cálculos realizados, a las que se suman los propios participantes de la comitiva. Entre este evento y el Desfile de Carnaval se lanzaron 1.850 kilos de papelillos y 150 de flores despetaladas.

Ese mismo sábado está prevista la actuación de Mr Proper que amenizarán la velada. Asimismo, para todo aquel que acuda con su tipo o disfraz se podrán hacer fotografías en el photocall que se instalará en Larios donde habrá interesantes premios a los más originales. El broche final será el 15 de febrero en el Domingo de Piñata con el entierro del Boquerón (desde 17.00 horas). Un cortejo que no se pudo realizar el año pasado por las inclemencias meteorológicas y que si todo discurre con lo previsto acabará con la quema de la obra del artista malagueño Fernando Wilson en la playa de La Malagueta. Previamente tendrá lugar la entrega de premios en la pPlaza de la Constitución, así como el desfile de Dioses, animación y la habitual Gran Boqueroná donde los asistentes podrán degustar gratuitamente uno de los platos más típicos de nuestros mares, con los cartuchos de boquerones fritos.

Gala de la Cantera

Antes, el 1 de febrero, se celebrará la Gala de la Cantera, en la que participarán las distintas agrupaciones infantiles que conforman la cantera de nuestro Carnaval de Málaga.

La localidad tiene un precio de 4 euros y contará con la participación de las distintas agrupaciones infantiles que conforman la cantera de nuestro Carnaval de Málaga.

Punto y final al Carnaval 2025 / Gregorio Marrero

Precios, abonos, fechas para la fase final del COAC

La venta de abonos, quee se pueden comprar de forma online, para la Fase Final ha tenido un gran éxito y solo se pueden ya adquirir localidades de manera individual siendo seis localidades el máximo de localidades por usuario. Por otro lado, las entradas para la fase de preliminares han tenido un enorme ritmo de venta, quedando pocas localidades para algunas sesiones.