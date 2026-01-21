COAC de Málaga 2026: estos son los precios, horarios y fechas de los días más importantes del concurso

El carnaval de Málaga ya se acerca. Este viernes empieza el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC). Las entradas para poder ver el preliminar de carnaval, que inicia el 23 de enero y termina el 30 de enero, ya están disponibles en la página web oficial del Carnaval Málaga. Mientras que las fechas más importantes están a la venta en la página oficial del Teatro Cervantes, desde el 13 y 14 de enero.

Los preliminares de carnaval comienzan este viernes a las 20.00 de la tarde en la Escuela Superior de Arte dramático de Málaga. La hora y el lugar es el mismo durante toda la semana. Para adquirir entradas para estas fechas existen dos opciones: abonos de ocho sesiones por 105 euros o entradas para días sueltos por 15 euros.

El 1 de febrero hay un cambio de escenario. El Teatro Cervantes acogerá las semifinales y la gran final. Los abonos se pusieron a la venta el 13 y 14 de enero y ya están agotados. Aunque todavía se pueden adquirir localidades sueltas en taquilla, a través de internet o mediante venta telefónica.

Precios de las entradas de las semifinales

La fiesta infantil se celebrará el 1 de febrero en el Teatro Cervantes a las 11.30 horas. El precio de todas las entradas es de 4 euros. Los asientos situados en la butaca de patio y las butacas de segundo piso ya están agotados.

Este mismo día se celebra la primera semifinal a las 20.00 horas. Las butacas en plateas ya están agotadas, pero en las demás zonas todavía hay asientos disponibles. Las entradas sueltas para las semifinales van desde las más baratas por 13 euros hasta las más caras por 20 euros.

El día 2 de febrero se celebra la segunda semifinal a las 19.30 de la tarde, actualmente hay entradas disponibles en todas las zonas. La tercera y cuarta semifinal se celebran el 3 y 4 de febrero, de manera consecutiva, a la misma hora y con las mismas zonas disponibles.

Precios de las entradas para la gran final

Las entradas para la gran final van de los 39 euros en paraíso hasta los 63 euros en butaca de patio, plateas o primer piso. Esta es la fecha más demandada, tan solo quedan entradas disponibles en palco de segundo piso por 53 euros.

En el caso de que se agoten las entradas del concurso también existe la posibilidad de verlo online. El evento se emitirá en directo y por streaming a través del canal oficial de youtube del Carnaval de Málaga, como ya se hizo el año pasado.