En directo: la 2ª preliminar del COAC del Carnaval de Málaga 2026

El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto arrancó este viernes, 23 de enero, con las preliminares en el Teatro de la ESAD

Crónica de la 1ª preliminar

La escena de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga acoge la segunda de las sesiones de las preliminares del COAC Málaga. La primera agrupación infantil, 'Los que vienen de las pirámides', se estrena en el Carnaval malagueño. El coro de Vélez-Málaga, 'El Camino', vuelve tras trece años a la capital. Por su parte, la comparsa de Granada 'La cura' aspira a pasar de fase tras quedarse en preliminares en 2025. La segunda mitad cuenta con tres nombres que cosechan premios: la murga de Roquetas 'Los ahumaos'; 'La comparsa del valle', de Alhaurín El Grande, que cuenta con música de Dede Cortés; y la murga de los Leones, con su propuesta 'Mira si tenemos fe, que lo intentamos otra vez'.

