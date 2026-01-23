Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clases canceladasTeletrabajoDesalojos RondaEl tiempoApuñalamientoCierresInundacionesMultasLa Desbandá
instagramlinkedin

Señal de TV

En directo: la 3ª semifinal del COAC del Carnaval de Málaga 2026

En directo: las semifinales del COAC del Carnaval de Málaga 2026 Teatro Cervantes / La Opinión

La Opinión

Ya ha comenzado a carrera a la gran final en el Teatro Cervantes. El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga 2026 entra en su semana decisiva con las semifinales que darán acceso a la final de este próximo viernes, 6 de febrero. El concurso se inició el pasado viernes, 23 de enero, con las preliminares en el Teatro de la ESAD.

Crónicas de la 1ª preliminar | 2ª preliminar | 3ª preliminar | 4ª preliminar | 5ª preliminar | 6ª preliminar | 7ª preliminar | 1ª semifinal | 2ª semifinal

La 'Peña carnavaleira Neymar, que por bien no venga' cerró la segunda semifinal.

La 'Peña carnavaleira Neymar, que por bien no venga' cerró la segunda semifinal. / Fundación Carnaval Málaga / Mauri Conde

Primera preliminar del COAC Málaga 2026

Primera preliminar del COAC Málaga 2026

Ver galería

'Los que te dan el último viaje' | Murga. Primera preliminar del COAC Málaga 2026 / Carnaval de Málaga

Fotos de la segunda preliminar del COAC de Málaga 2026

Fotos de la segunda preliminar del COAC de Málaga 2026

Ver galería

La murga de los Leones, con su propuesta 'Mira si tenemos fe, que lo intentamos otra vez', en la segunda preliminar del COAC del Carnaval /

Tercera preliminar del COAC Málaga, en imágenes

Tercera preliminar del COAC Málaga, en imágenes

Ver galería

Las serpientes de la comparsa 'El basilisco'. / Fundación Carnaval de Málaga

Cuarta preliminar del COAC Málaga 2026

Cuarta preliminar del COAC Málaga 2026

Ver galería

Los periféricos. Murga, cuarta preliminar del COAC Málaga 2026 / Carnaval de Málaga

Quinta preliminar del COAC Málaga 2026

Quinta preliminar del COAC Málaga 2026

Ver galería

Supermal. Murga, quinta preliminar del COAC Málaga 2026 / Carnaval de Málaga

Sexta preliminar del COAC Málaga 2026

Sexta preliminar del COAC Málaga 2026

Ver galería

Los del Prendimiento. Murga, sexta preliminar del COAC Málaga 2026 / Carnaval de Málaga

Séptima preliminar del COAC Málaga 2026

Séptima preliminar del COAC Málaga 2026

Ver galería

Los rebeldes. Comparsa, séptima preliminar del COAC Málaga 2026 / Carnaval de Málaga

Octava preliminar del COAC Málaga 2026

Octava preliminar del COAC Málaga 2026

Ver galería

Los estraperlistas. Comparsa, octava preliminar del COAC Málaga 2026 / Carnaval de Málaga

Primera semifinal del COAC Málaga 2026

Primera semifinal del COAC Málaga 2026

Ver galería

Murga Los Desamparados. Primera semifinal COAC Málaga 2026 / Fundación Carnaval

TEMAS

Tracking Pixel Contents