En directo: la 6ª preliminar del COAC del Carnaval de Málaga 2026

El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto arrancó este viernes, 23 de enero, con las preliminares en el Teatro de la ESAD. El próximo domingo, 1 de febrero, las coplas se trasladan al Teatro Cervantes donde comienza la batallas por acceder a la Gran Final, del viernes 8 de febrero.

'Los que te dan el último viaje' | Murga. Primera preliminar del COAC Málaga 2026 / Carnaval de Málaga

La murga de los Leones, con su propuesta 'Mira si tenemos fe, que lo intentamos otra vez', en la segunda preliminar del COAC del Carnaval /

Las serpientes de la comparsa 'El basilisco'. / Fundación Carnaval de Málaga

Los periféricos. Murga, cuarta preliminar del COAC Málaga 2026 / Carnaval de Málaga